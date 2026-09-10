Uruguay comunicó a Argentina la relocalización de la planta de hidrógeno verde pero Hif advierte que no hay definición

FOTO DE ARCHIVO. Vista con dron de la planta de hidrógeno de HIF Global en Punta Arenas, Chile. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Joel Estay

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El canciller uruguayo Mario Lubetkin le avisó a su par argentino, Pablo Quirno, que la noticia era oficial: la planta de hidrógeno verde que estaba pensada para Paysandú frente a Colón será relocalizada. Lo que falta ahora es saber cuál es la postura de Hif Global, la multinacional que promueve la inversión, sobre esta nueva ubicación presentada por la administración de Yamandú Orsi.

Es que Hif Global no termina de confirmar la inversión en Uruguay.

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Por un lado hay negociaciones abiertas con el Poder Ejecutivo porque todavía no terminan de acordar el costo de la energía que debería proveerse a la planta, informó este miércoles el diario El País. Este es un aspecto clave de la inversión. Pero también de la ubicación final en la que se construirá esta megaplanta de este combustible ambientalmente amigable.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin (d), estrecha la mano del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, este 12 de mayo de 2026, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez

La nueva localización que propone el Estado uruguayo es un predio de la petrolera estatal Ancap. Se trata de un terreno de 48 hectáreas ubicado en Nuevo Paysandú. Esta posibilidad comenzó a manejarse a fines de febrero, durante un viaje a la planta que Hif Global tiene en Punta Arenas, Chile.

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Sin embargo, esta relocalización todavía no estaba definida según un último intercambio formal que mantuvo la empresa con el Ministerio de Ambiente, y que fue informado por El País. Esta definición se debe superar para comenzar con los procesos de autorización ambiental.

El 21 de agosto, desde Hif Global enviaron una carta al director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Alejandro Nario. En el texto señalan que la compañía “continúa avanzando en el análisis de una eventual relocalización del proyecto, que fue planteada en el marco de las conversaciones que se mantienen con el Poder Ejecutivo (…), así como en la negociación necesaria para la firma del acuerdo de inversión con el gobierno nacional”.

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Un trabajador inspecciona un área de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay

Hif Global agregó que estos procesos “aún no han concluido” e informan: “No existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta”.

“Hif Uruguay manifiesta expresamente que no solicita la continuación de actuaciones técnicas que puedan resultar innecesarias o perder vigencia en caso de confirmarse la nueva localización. Por el contrario, la empresa comparte el criterio de evitar la realización de actuaciones administrativas o técnicas que pudieran carecer de utilidad mientras no exista la certeza respecto de la configuración y el emplazamiento definitivos del proyecto”, agrega este documento citado por el diario uruguayo.

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La carta está firmada por el CEO de la compañía, Martín Bremermann.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

Hif Global proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. Sin embargo, para el primer tramo del plan el monto llega a los USD 1.000 millones. La industria producirá 880 mil toneladas de eCombustibles. Las primeras exportaciones están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.

La futura planta de hidrógeno verde fue anunciada originalmente por el gobierno de Luis Lacalle Pou y, actualmente, la falta de confirmación definitiva del proyecto ha generado algunos cuestionamientos por parte de la oposición. Fue, además, un tema de conversación con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuando concurrió al Parlamento a hablar de la Rendición de Cuentas del gobierno.

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Oddone dijo que el gobierno está haciendo “todos los esfuerzos” coordinados desde la empresa estatal de energía UTE y los ministerios de Industria, Ambiente y Economía. “Si el proyecto HIF no prospera –aunque estamos haciendo el máximo esfuerzo–, no debería ser por responsabilidad o torpeza de la gestión del Gobierno. Esa es la máxima que nos hemos propuesto; nosotros vamos a dar todas las facilidades que sean necesarias para que el proyecto prospere”, dijo el ministro de Economía.