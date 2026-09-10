La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

La joven estudia periodismo, juega al hockey y mantiene un perfil bajo mientras define su camino profesional (Instagram)

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Entre el hockey, los estudios y una familia que volvió a acercarse, Uma Granata atraviesa un momento de transformaciones. La hija de Amalia Granata y Cristian El Ogro Fabbiani cumplió 18 años, dejó atrás el colegio secundario y comenzó a proyectar su futuro con dos objetivos definidos: formarse en periodismo y continuar creciendo dentro del deporte que la acompaña desde hace años. Después de vivir experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá, la joven también se prepara para una nueva etapa en la cancha, tras haber alcanzado la Primera División del club San Carlos.

Uma cumplió 18 años el 23 de abril de 2026, en una fecha que coincidió con el cierre de una etapa importante. Poco antes había terminado el colegio secundario y comenzaba a tomar decisiones vinculadas con su vida adulta, sus estudios y sus proyectos personales. Aunque su historia familiar la ubicó desde pequeña cerca de la exposición pública, la joven eligió construir un recorrido propio, con bajo perfil y una presencia centrada en sus intereses.

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El hockey ocupa un lugar central en su vida. A lo largo de 2025, Uma alcanzó uno de los logros más importantes de su recorrido deportivo al ingresar en la Primera División del club San Carlos. Ese paso representó el resultado de años de entrenamiento, esfuerzo y compromiso con una disciplina que le exige constancia dentro y fuera de la cancha.

Con tan solo 18 años, Uma destaca por su pasión por el hockey

La joven junto a algunas compañeras de equipo en el vestuario

Uma Granata posando junto a sus compañeras del equipo de hockey sobre césped

El cierre del colegio secundario sumó otro cambio importante en su vida. Uma dejó atrás una rutina conocida y comenzó a pensar en la etapa universitaria y en la carrera que desea seguir. Su interés por el periodismo aparece como una de las principales decisiones de este nuevo periodo, mientras que el hockey mantiene un lugar destacado dentro de sus planes. La comunicación y el deporte representan dos caminos que podrían cruzarse en su futuro profesional.

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Durante 2025, la joven también vivió una transformación en el plano familiar. Su vínculo con su madre, Amalia, se mantuvo cercano, mientras que su relación con Fabbiani comenzó a fortalecerse después de varios años de distancia. El reencuentro entre padre e hija se produjo en un momento significativo para Uma y abrió una nueva etapa en el vínculo entre ambos.

La joven dejó atrás la secundaria y atraviesa un momento marcado por decisiones personales y proyectos profesionales

A diferencia de sus padres, Uma buscó alejarse del entorno mediático y mantener un bajo perfil

La joven realizó experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá antes de comenzar sus estudios de periodismo

En febrero de 2025, Granata contó cómo se produjo aquella reunión. La diputada conversó con Marina Calabró en El Observador 107.9 y relató que Uma había dudado antes de acercarse al hotel donde se encontraba su padre. “Yo sabía que el domingo se iba a reencontrar con él, entonces hablé con ella por teléfono y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, explicó.

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La indecisión duró poco. “A la hora me dijo ‘bueno, voy’. La llevó el novio y ahí se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. Hace cuatro años que no se veían”, contó Granata. En ese momento, Uma tenía 16 años y se encontraba cerca de cumplir 17, mientras terminaba el colegio y comenzaba a definir su próximo paso académico.

El reencuentro de Uma junto a su padre y sus hermanos luego de años de distanciamiento

Uma combinó su formación académica con el deporte, dos áreas que ocupan un lugar central en sus proyectos

Desde temprana edad, Uma mostró su estrecho vínculo con su madre, Amalia

“Uma es una mujer y yo no puedo meterme en los temas de ella, pero sí puedo aconsejarla desde mi lugar y la relación fabulosa que tuve con mi papá”, reflexionó la diputada. Granata explicó que su hija necesitó tiempo para procesar distintas situaciones privadas vinculadas con su padre antes de decidir retomar el contacto.

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“A ella le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos, obviamente yo sé lo que pasó hace un par de años, el enojo de ella, conozco todo, pero es un tema privado de ella con su padre. Le tomó mucho tiempo procesarlo, hablarlo, hasta que llegó el momento del acercamiento, que ojalá sea por mucho tiempo”, señaló.

El emotivo posteo del ogro Fabbian a Uma por su cumpleaños número 18

Además de sus proyectos profesionales y la pasión por el deporte, Uma muestra sus salidas recreativas

Uma posando junto a una amiga en el interior de un micro, dejando ver su lado relajado en las redes (Instagram)

La diputada también negó haber influido en la decisión de Uma o haber hablado mal de Fabbiani. “Ella vivió cosas que no le gustaron y tomó la decisión de alejarse y repito, Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”, afirmó.

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El acercamiento entre padre e hija continuó con nuevos momentos compartidos. Ambos coincidieron en la fiesta de egreso del colegio secundario y Fabbiani acompañó a Uma en una fecha significativa de su vida. Cuando la joven cumplió 18 años, el exjugador también publicó un mensaje en Instagram para expresar su orgullo por ella. “Uma, me llenás de orgullo. Ver tu dedicación y esfuerzo para llegar a este día es una alegría inmensa. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Tu graduación no es solo un hito, es una obra maestra que has creado con tu determinación y gracia. Me maravilla la mujer en la que te convertiste. No cambies nunca”, escribió.

A diferencia de la exposición pública que acompañó la historia de sus padres, Uma mantiene un perfil bajo. Sus apariciones se relacionan con el hockey, su familia, sus viajes y algunos momentos de su rutina. Ahora, con la secundaria terminada, una carrera por comenzar y nuevos desafíos deportivos, la joven avanza hacia una etapa en la que sus propias decisiones ocupan el centro de su historia.

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