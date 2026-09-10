El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

La fase de liga de la UEFA Champions League completa hoy su primera gran semana de competencia con una última tanda de seis partidos que promete mantener las emociones en lo más alto. En una jornada de estreno atípica extendida a lo largo de tres días, los colosos del fútbol europeo buscan sellar un arranque perfecto dentro del nuevo formato de grupo único de 36 equipos. El certamen continental más prestigioso a nivel de clubes ha regresado con una fisonomía renovada donde cada punto, gol a favor y diferencia de tantos será vital para la clasificación directa a los octavos de final.
El martes, el Real Madrid destrabó un duro cruce al imponerse 2-1 al Inter de Milán con un grito de Kylian Mbappé, mientras que el Manchester City pisó fuerte en Portugal venciendo 2-0 al Porto. El miércoles, el protagonismo absoluto se trasladó a las potencias de la Ligue 1 y LaLiga: el Paris Saint-Germain trituró 6-1 al Slovan Bratislava, a la par de un encendido Fútbol Club Barcelona que castigó 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou.
PUBLICIDAD
Para el cierre de este capítulo inaugural, la cartelera presenta atractivos cruces históricos y el debut de proyectos ambiciosos. El plato fuerte de las primeras horas de la tarde estará a cargo del Fenerbahçe de Turquía, que recibirá en un caliente ambiente en Estambul a la AS Roma de Italia. Más tarde, los focos se posarán sobre el siempre temible Bayern de Múnich, que se medirá ante el aguerrido FK Bodo/Glimt, y el histórico Manchester United, que buscará aprovechar la localía en Old Trafford frente al Sabah FK de Azerbaiyán para sumarse al pelotón de los líderes.
Todos los partidos de la jornada:
Fenerbahce vs AS Roma
Hora: 13.45 Argentina, Uruguay / 12.45 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 11.45 Perú, Ecuador, Colombia / 10.45 México
TV: Fox Sports / Disney + Premium
Estadio: Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu
PSV Eindhoven VS Shakhtar Donetsk
Hora: 13.45 Argentina, Uruguay / 12.45 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 11.45 Perú, Ecuador, Colombia / 10.45 México
TV: ESPN 2
Estadio: Philips Stadion
Bayern de Múnich VS FK Bodo/Glimt
Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México
TV: ESPN 2
Estadio: Allianz Arena
Manchester United VS Sabah FK
Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México
TV: ESPN
Estadio: Old Trafford
Calcio Como 1907 VS RB Leipzig
Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México
TV: Fox Sports
Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia
Slavia Praga VS Racing de Lens
Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México
TV: Disney + Premium
Estadio: Eden Arena
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD