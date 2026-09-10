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El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

Además del conjunto de Cesc Fábregas, el Bayern Múnich, Manchester United y Roma también van en búsqueda de su primera victoria en la competencia

Fotomontaje vertical compuesto por cuatro futbolistas masculinos luciendo las camisetas oficiales de sus equipos
Se cierra la primera fecha de la Champions League
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La fase de liga de la UEFA Champions League completa hoy su primera gran semana de competencia con una última tanda de seis partidos que promete mantener las emociones en lo más alto. En una jornada de estreno atípica extendida a lo largo de tres días, los colosos del fútbol europeo buscan sellar un arranque perfecto dentro del nuevo formato de grupo único de 36 equipos. El certamen continental más prestigioso a nivel de clubes ha regresado con una fisonomía renovada donde cada punto, gol a favor y diferencia de tantos será vital para la clasificación directa a los octavos de final.

El martes, el Real Madrid destrabó un duro cruce al imponerse 2-1 al Inter de Milán con un grito de Kylian Mbappé, mientras que el Manchester City pisó fuerte en Portugal venciendo 2-0 al Porto. El miércoles, el protagonismo absoluto se trasladó a las potencias de la Ligue 1 y LaLiga: el Paris Saint-Germain trituró 6-1 al Slovan Bratislava, a la par de un encendido Fútbol Club Barcelona que castigó 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou.

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Para el cierre de este capítulo inaugural, la cartelera presenta atractivos cruces históricos y el debut de proyectos ambiciosos. El plato fuerte de las primeras horas de la tarde estará a cargo del Fenerbahçe de Turquía, que recibirá en un caliente ambiente en Estambul a la AS Roma de Italia. Más tarde, los focos se posarán sobre el siempre temible Bayern de Múnich, que se medirá ante el aguerrido FK Bodo/Glimt, y el histórico Manchester United, que buscará aprovechar la localía en Old Trafford frente al Sabah FK de Azerbaiyán para sumarse al pelotón de los líderes.

Todos los partidos de la jornada:

Fenerbahce vs AS Roma

La Roma de Paulo Dybala se mide ante el equipo turco de visitante (Reuters)
La Roma de Paulo Dybala se mide ante el equipo turco de visitante (Reuters)

Hora: 13.45 Argentina, Uruguay / 12.45 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 11.45 Perú, Ecuador, Colombia / 10.45 México

TV: Fox Sports / Disney + Premium

Estadio: Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu

PSV Eindhoven VS Shakhtar Donetsk

Ismael Saibari ha superado sus registros con 19 goles y 7 asistencias con el PSV. - Crédito: AFP
PSV quiere empezar con el pie derecho en la Champions

Hora: 13.45 Argentina, Uruguay / 12.45 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 11.45 Perú, Ecuador, Colombia / 10.45 México

TV: ESPN 2

Estadio: Philips Stadion

Bayern de Múnich VS FK Bodo/Glimt

Bayern Múnich se enfrenta al equipo noruego en su primer partido de Champions (Reuters)
Bayern Múnich se enfrenta al equipo noruego en su primer partido de Champions (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México

TV: ESPN 2

Estadio: Allianz Arena

Manchester United VS Sabah FK

Manchester United va en búsqueda de un triunfo en su cancha (Reuters)
Manchester United va en búsqueda de un triunfo en su cancha (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México

TV: ESPN

Estadio: Old Trafford

Calcio Como 1907 VS RB Leipzig

El Como debuta en la Champions League (Reuters)
El Como debuta en la Champions League (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México

TV: Fox Sports

Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Slavia Praga VS Racing de Lens

Lens buscará su primer triunfo en la Champions (Reuters)
Lens buscará su primer triunfo en la Champions (Reuters)

Hora: 16.00 Argentina, Uruguay / 15.00 Paraguay, Chile, Miami, Bolivia / 14.00 Perú, Ecuador, Colombia / 13.00 México

TV: Disney + Premium

Estadio: Eden Arena

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