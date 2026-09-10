Ni antivirus ni aplicaciones externas: el truco simple para eliminar errores de lentitud en Android e iPhone

Reiniciar el celular puede mejorar su rendimiento sin instalar aplicaciones - REUTERS/Violeta Santos Moura

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Reiniciar el celular es el truco simple que puede corregir errores de lentitud en Android e iPhone sin instalar antivirus ni aplicaciones externas. Al apagar y encender el dispositivo, se cierran procesos temporales, se libera parte de la memoria en uso y el sistema vuelve a iniciar sus funciones básicas desde cero, una medida útil ante bloqueos, retrasos o cierres inesperados.

La recomendación cobra importancia porque los teléfonos concentran mensajes, cuentas, fotografías y datos personales. Una caída de rendimiento puede deberse a falta de espacio o aplicaciones abiertas, pero también puede coincidir con procesos maliciosos que se mantienen activos en segundo plano.

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Un reinicio no sustituye las actualizaciones ni elimina todas las infecciones, aunque puede interrumpir determinadas amenazas y recuperar estabilidad.

La protección del teléfono requiere más que apagarlo y encenderlo (Unsplash)

La lentitud suele empezar con procesos acumulados

Los fallos más habituales aparecen cuando el teléfono tarda demasiado en abrir una aplicación, responde con demora al tocar la pantalla o se congela durante tareas básicas. Google señala que un reinicio puede resolver varios problemas de rendimiento en Android, especialmente cuando existen demasiados procesos activos que consumen memoria RAM y recursos del sistema.

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En iPhone, la medida también permite cerrar aplicaciones y servicios que pueden estar afectando la fluidez general del equipo.

El sobrecalentamiento, los cierres repentinos y la dificultad para cambiar entre aplicaciones son otras señales. Estos problemas se agravan si el dispositivo permanece encendido durante largos periodos, acumula actualizaciones pendientes o dispone de poco almacenamiento.

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Descargar programas desde tiendas oficiales, evitar enlaces extraños, actualizar el sistema y no utilizar redes inalámbricas públicas para operaciones delicadas ayuda a reducir vulnerabilidades que una reinicialización no corrige - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

Antes de asumir que existe una avería, conviene reiniciar y observar si el comportamiento mejora. Si la falla continúa después de ese paso, será necesario revisar aplicaciones, espacio libre y actualizaciones.

Mantener espacio libre también evita errores

El almacenamiento lleno afecta la capacidad del sistema para gestionar archivos temporales y ejecutar procesos esenciales. Google recomienda mantener al menos un 10% de espacio disponible para evitar ralentizaciones y errores. El usuario puede revisar fotografías duplicadas, videos pesados, descargas antiguas y aplicaciones que ya no utiliza.

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Liberar memoria no reemplaza el reinicio, pero facilita que el teléfono funcione con menos carga y reduce los bloqueos relacionados con la falta de recursos internos.

La protección del teléfono requiere más que apagarlo y encenderlo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta útil cerrar o desinstalar programas que se ejecutan sin necesidad y limitar las tareas que permanecen abiertas. Un sistema con margen de almacenamiento puede instalar parches, guardar archivos temporales y responder mejor a las órdenes del usuario.

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Estas acciones evitan que el reinicio se convierta en una solución repetida para un problema que, en realidad, depende de una acumulación constante de datos y aplicaciones.

Reiniciar puede cortar procesos maliciosos temporales

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha recomendado apagar y encender los teléfonos de forma regular como una medida que puede interrumpir procesos utilizados por programas maliciosos.

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El beneficio depende del tipo de amenaza: reiniciar no limpia por completo un dispositivo comprometido, pero puede detener temporalmente conexiones, servicios o herramientas que necesitan permanecer activos de manera continua.

La práctica fue respaldada también por Anthony Albanese, primer ministro de Australia, quien aconsejó apagar el móvil unos minutos cada día como prevención.

Cómo reiniciar Android y iPhone correctamente

En Android, basta con mantener pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la opción Reiniciar. Algunos modelos admiten un reinicio forzado si el botón permanece presionado durante unos 30 segundos.

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En iPhone, el procedimiento depende del modelo, pero siempre conviene seguir las indicaciones del sistema y esperar a que el dispositivo complete el apagado antes de volver a utilizarlo. Después, hay que comprobar si persisten los errores.

Medidas que complementan el reinicio

Usar contraseñas diferentes y sólidas en cada cuenta.

Activar la autenticación en dos pasos.

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales.

Evitar redes WiFi públicas en operaciones sensibles.

No abrir enlaces ni mensajes sospechosos.

Actualizar el sistema completa la rutina y reduce vulnerabilidades conocidas que un reinicio, por sí solo, no corrige.