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Cómo la PS5 detecta las especificaciones del TV para optimizar la resolución al jugar

Entre los factores clave para una experiencia visual óptima están los modos de compatibilidad, la velocidad de refresco y la correcta elección de cables

La PS5 puede detectar automáticamente las características del televisor y seleccionar la resolución más conveniente para cada juego. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
La PS5 puede detectar automáticamente las características del televisor y seleccionar la resolución más conveniente para cada juego. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
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La detección automática de resolución de la PS5 permite que la consola identifique las capacidades del televisor conectado y elija la mejor opción disponible para jugar.

El usuario también puede modificar este ajuste desde Configuración > Pantalla y video > Salida de video.

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Si la resolución está configurada en modo Automático, la PS5 se ajusta a la más alta compatible con el televisor.

Desde ese mismo menú, el usuario puede consultar los datos del dispositivo HDMI conectado, la frecuencia de actualización variable (VRR) y el alto rango dinámico (HDR).

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El ajuste de resolución se puede cambiar manualmente desde el menú de pantalla y video de la consola. REUTERS/Issei Kato
El ajuste de resolución se puede cambiar manualmente desde el menú de pantalla y video de la consola. REUTERS/Issei Kato

Todas las consolas PS5 admiten 4K y HDR, aunque la calidad de imagen final depende de las características del televisor y del equipo de entretenimiento instalado en casa.

Si la imagen se ve cortada en los bordes o aparece un marco negro, la consola ofrece un ajuste específico en Configuración > Pantalla y video > Pantalla > Ajustar área de visualización.

Resoluciones y modos de imagen disponibles

La consola permite probar la salida de 1440p si el televisor admite esa resolución. En ese caso, es posible comprobar la salida de video en SDR o HDR a 60 Hz o 120 Hz, además de la compatibilidad con VRR.

La salida en 8K también puede activarse en televisores y juegos compatibles. En el caso de PS5 Pro, PlayStation Support señala que se necesita una pantalla compatible con 8K a 60 Hz y con compresión de transmisión de pantalla.

La consola permite comprobar si el televisor admite resolución 1440p y probar distintos modos de imagen. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
La consola permite comprobar si el televisor admite resolución 1440p y probar distintos modos de imagen. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

La guía también incluye una opción para mejorar la calidad de video en algunos juegos de PS4. Si se producen fallos durante la partida, recomienda desactivarla.

Ajustes que influyen en la imagen durante el juego

Entre las opciones de rendimiento está la frecuencia de actualización variable, que adapta la tasa de refresco en tiempo real cuando el televisor y el juego son compatibles.

También se puede activar la salida de 120 Hz en títulos y pantallas que admitan esa velocidad de fotogramas.

La PS5 es compatible con HDMI 2.1 y con salida 4K a 120 Hz. Sin embargo, PlayStation advierte que la compatibilidad con esta tecnología aún no es total en todos los equipos del mercado y que pueden aparecer problemas con los 120 Hz en 4K.

Primer plano de una persona sonriendo mientras ve personajes de anime en un televisor de pantalla plana. Hay un tazón de papas fritas y libros de manga en la mesa de café. La persona sostiene un control remoto.
Aunque todas las PS5 son compatibles con 4K y HDR, el resultado visual depende de las prestaciones del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo de baja latencia automática, conocido como ALLM, se activa si el televisor lo admite mientras el usuario juega. La documentación añade que, incluso si ALLM está desactivado, la consola cambia a ese modo cuando se utiliza salida VRR.

Para desactivar ALLM por completo, también es necesario apagar VRR. Además, la consola no envía una señal ALLM cuando se ejecuta una aplicación de contenido multimedia.

En el apartado de imagen, la PS5 permite ajustar el HDR, el brillo y la velocidad de transferencia de video 4K si la pantalla presenta parpadeos. En esos casos, la guía recomienda probar los niveles -1 o -2 para limitar la salida.

Un puerto USB 3.0 azul, un puerto HDMI, texto con especificaciones eléctricas y parte de una placa de circuito impreso con componentes electrónicos.
En ese apartado también se pueden revisar la información del HDMI, el VRR y las opciones de HDR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar si la resolución no se ve correctamente

Si hay problemas con 4K a 120 Hz o la pantalla no muestra señal cuando debería hacerlo, la primera revisión debe centrarse en el puerto y el cable.

PlayStation recomienda utilizar un puerto HDMI compatible con HDMI 2.1, si el televisor cuenta con uno, y conectar la consola con el cable incluido o con un cable de ultralta velocidad compatible con esa norma.

La compatibilidad con ALLM no está garantizada en todos los televisores con HDMI 2.1. Por eso, la guía aconseja revisar el manual del dispositivo o consultar con el fabricante de la pantalla.

Si los problemas de resolución persisten, PlayStation Support dirige a los usuarios a la herramienta de diagnóstico de Reparaciones de PlayStation para acceder a más pasos y programar una reparación. En general, la configuración de imagen de la consola se ajusta al límite que establece la pantalla conectada.

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