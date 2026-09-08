Tecno

Cómo hacer con la IA de Google cualquier foto al estilo de los 80’s con Gemini

Una imagen borrosa, tomada desde lejos o muy oscura puede hacer que la herramienta modifique detalles importantes de la persona

Gemini - años 80 - imagen retro - tecnología - 7 de septiembre
El prompt puede sumar grano de película, contraste alto, flash directo o colores desaturados. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Gemini)
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Convertir cualquier foto en un recuerdo de los años 80 se transformó en una de las tendencias más comentadas dentro de las redes sociales durante los últimos días. La herramienta responsable de este fenómeno es Gemini, el sistema de inteligencia artificial que permite modificar vestuario, peinado, entorno, iluminación y textura visual de una fotografía sin alterar los rasgos de la persona que aparece en ella.

Así, miles de usuarios comenzaron a pedirle a la inteligencia artificial que imaginara cómo habría lucido una imagen personal en otra década, con los colores intensos, el grano analógico y los peinados con volumen propios de aquellos años.

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Cómo hacer una foto retro con inteligencia artificial paso a paso

El proceso comienza con la elección de la imagen de base. Conviene usar una fotografía donde el rostro se vea con claridad, con luz suficiente, buena resolución y pocos filtros. Estas condiciones permiten que el sistema reconozca mejor los rasgos faciales, el tono de piel y la estructura del rostro.

La herramienta responsable de este fenómeno es Gemini. REUTERS/Dado Ruvic
La herramienta responsable de este fenómeno es Gemini. REUTERS/Dado Ruvic

Una imagen borrosa, tomada desde lejos o muy oscura puede hacer que la herramienta modifique detalles importantes de la persona. Por eso, la selección inicial de la fotografía condiciona buena parte del resultado final.

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La pose también influye. Una foto frontal o ligeramente lateral facilita que la herramienta conserve la posición original mientras transforma el contexto. Cuando en la escena aparece más de una persona, la instrucción debe aclarar quién debe mantenerse igual y si la edición se aplicará a todos los integrantes de la imagen.

Una vez seleccionada la fotografía, el usuario debe cargarla dentro de una conversación con Gemini. A partir de ahí, se escribe una descripción con indicaciones sobre la década elegida, el tipo de vestuario, el maquillaje, el escenario y el acabado que se busca para la imagen final.

Gemini - años 80 - imagen retro - tecnología - 7 de septiembre
(Rafael Montoro)

El paso decisivo consiste en transformar la fotografía sin perder la identidad de la persona, algo que se logra con una instrucción precisa que separe los rasgos físicos de los elementos estéticos a modificar.

Qué escribir en el prompt para que la inteligencia artificial respete el rostro original

La instrucción tiene que pedir de forma explícita que el modelo conserve la identidad de la persona. Este punto resulta importante porque la edición puede cambiar el peinado, la ropa y la iluminación, pero no debería convertir al sujeto en alguien distinto. El prompt, además, debe evitar referencias directas a personas reales, marcas o fotografías específicas.

Una base posible para comenzar es la siguiente instrucción: “Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esa base se pueden sumar detalles concretos. Es posible pedir una chaqueta vaquera, hombreras, pendientes grandes, cabello con volumen, maquillaje con sombras intensas, luces de neón o un fondo de estudio con colores rosa, azul y violeta, según el estilo que se quiera lograr.

Grano analógico, escenarios ochenteros y ajustes para lograr una edición más realista

La estética de los años 80 no depende solo de la ropa que use la persona en la imagen. Una fotografía actual tiene nitidez, iluminación y colores distintos a los de una imagen analógica de esa época. Por eso, el prompt puede incorporar elementos como grano de película, leves imperfecciones, contraste alto, flash directo, bordes desgastados o colores ligeramente desaturados.

El contexto elegido también condiciona el resultado final. Un retrato puede ubicarse en una sala con muebles de la época, una pista de patinaje, una habitación con pósteres, una sala de arcade, una discoteca o una calle con letreros luminosos. Cuanto más preciso sea el lugar descrito en la instrucción, mayor control tendrá el usuario sobre la escena que genere la inteligencia artificial.

GOOGLE
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Cuando el primer resultado no coincide con lo esperado, conviene pedir cambios específicos en lugar de comenzar de nuevo. Frases como “mantén el rostro”, “reduce el maquillaje”, “elimina los objetos modernos” o “haz que parezca una foto revelada en laboratorio” permiten corregir la imagen sin perder el trabajo ya realizado.

El resultado final puede parecer una fotografía antigua, aunque no se trata de un documento histórico real. Es una recreación digital construida a partir de una imagen contemporánea mediante inteligencia artificial. Por eso, quienes comparten estas fotos en redes sociales suelen aclarar que fueron editadas con IA, de manera que otras personas no las interpreten como un archivo auténtico de los años 80.

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