“No solo me la mataron, sino que también me la quemaron”: madre hondureña clama por justicia tras el crimen de su hija

Sindy Loany Matute Morales, de 21 años, madre de una niña de cuatro años y víctima de un atroz crimen en Santa Rosa de Aguán, Colón (Cortesía: Colón Noticias HN).

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El ensañamiento y el silencio se apoderaron del municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, tras la trágica confirmación del asesinato de Sindy Loany Matute Morales.

La joven de apenas 21 años y madre de una pequeña de cuatro años fue localizada sin vida y con severos signos de calcinación en las inmediaciones del cementerio y la zona costera de la localidad.

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Este atroz hecho no solo destruyó el futuro de una familia, sino que dejó expuesto el drama de la violencia impune que asola a la región. El rastro de Sindy Loany se perdió la tarde del sábado 5 de septiembre de 2026. Según relató su familia, la joven salió de su residencia con la intención de reunirse con conocidos y asistir a una fiesta.

Sin embargo, las horas transcurrieron sin que regresara a su hogar ni respondiera a las llamadas de sus allegados. De acuerdo con el testimonio de su madre, Marlen Yesenia Matute Morales, la joven habría sido asesinada ese mismo sábado, antes de que sus agresores decidieran prenderle fuego a su cuerpo para borrar evidencias del crimen.

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La zozobra terminó de la peor manera posible la noche del domingo, alrededor de las siete de la noche, cuando el cuerpo fue descubierto en una solitaria zona costera, cerca del camposanto local.

A las 11:00 de la noche, los restos de la joven ingresaron a la morgue móvil instalada en la ciudad de Tocoa, donde se le practicaron las primeras periciales. El cadáver presentaba un estado avanzado de calcinación, confirmando la extrema crueldad ejercida por los perpetradores antes y después del deceso.

Alrededores del cementerio municipal en la zona costera de Santa Rosa de Aguán, donde las autoridades localizaron los restos calcinados de la joven (Cortesía: Mundovisión).

Un oscuro historial de persecución y presagios

El desgarrador testimonio de la madre refleja que el ataque no fue un evento fortuito, sino el desenlace de una persecución que ya se venía gestando. Entre lágrimas y visiblemente abatida, Marlen recordó las inquietantes palabras que su hija le repetía de manera constante: “Mamá, yo no te voy a durar. Yo sé que yo no voy a ser eterna”. Un presagio que atormenta a la familia y que delata el constante temor en el que vivía la joven madre.

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Sindy Loany había tomado medidas en el pasado para protegerse. Meses atrás renunció a su empleo con un comerciante local tras notar la presencia constante de individuos sospechosos en su lugar de trabajo.

Posterior a ello, se mudó a la colonia Salomón, donde alquilaba una vivienda junto a su pequeña hija. A pesar de los cambios de domicilio, la sombra del acoso continuó. La madre denunció que en una ocasión ambas fueron seguidas por un vehículo tipo Hilux en pleno centro de la ciudad, viéndose obligada a esconderse dentro de una vivienda ajena para ponerse a salvo.

En las afueras de la morgue móvil de Tocoa, la conmoción familiar se tradujo en una desesperada petición hacia el personal forense. Marlen Yesenia solicitó con vehemencia que no trasladaran el cuerpo de su hija hasta la morgue judicial de San Pedro Sula, proceso que extendería la entrega de los restos por varios días y que dificultaría el trámite debido a sus escasos recursos económicos y a la responsabilidad de cuidar a sus otras tres hijas menores.

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El llanto desconsolado de una madre que pide justicia por el brutal asesinato de su hija. Narra que la joven fue encontrada en el cementerio de Aguán y que ya había sido víctima de persecución y amenazas en el pasado.

De momento las autoridades policiales y de investigación forense continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del suceso, reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a los autores materiales e intelectuales. Hasta el momento no se registran personas detenidas en relación con este hecho que ha generado consternación e indignación entre los habitantes del departamento de Colón.