Un especialista plantea que se verifiquen multas de tránsito en República Dominicana para trámites de visa a Estados Unidos

El especialista propuso que la Embajada de Estados Unidos y el Estado dominicano evalúen revisar multas de tránsito pendientes en la solicitud de visa en República Dominicana.

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El especialista en movilidad vial DaryTerrero propuso que la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y el Estado dominicano evalúen un mecanismo para revisar si un solicitante de visa mantiene multas de tránsito pendientes, con la idea de usar ese trámite como incentivo de cobro y destinar parte de esos recursos a un sistema de fotomultas.

La iniciativa se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre la seguridad vial en el país. Terrero sostuvo que el tránsito, el transporte y la inseguridad vial constituyen una emergencia y afirmó que cada año mueren unas 4,000 personas en República Dominicana por esa causa, según declaró en el programa Juego Político, citado por Hoy Digital.

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El planteamiento parte de una conducta que, a juicio del analista, se repite entre muchos ciudadanos: acumulan infracciones durante largos períodos y solo las pagan cuando necesitan completar un trámite que consideran prioritario. Sobre esa base, sugirió incorporar la verificación de multas a procesos asociados a la solicitud de visa estadounidense.

“Aquí el dominicano no paga las multas hasta que no va a hacer un trámite. Cuando va sacar un papel de buena conducta, cuando va a renovar la licencia. Entonces cuando vas al consulado te piden esa documentación. Incluso es algo que el Estado y la Embajada podrían hacer discrecional sin anunciarlo”, dijo Terrero al medio.

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La propuesta busca usar el trámite de visa estadounidense como incentivo para el pago de multas de tránsito acumuladas por ciudadanos dominicanos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que, si un esquema de ese tipo comenzara a aplicarse, serían los propios ciudadanos quienes difundirían la necesidad de ponerse al día antes de acudir al consulado. “El dominicano protege su visa con la vida”, afirmó.

El planteamiento descrito por Terrero no significa que la representación diplomática estadounidense use hoy las multas de tránsito como criterio para aprobar, negar o condicionar una visa. La publicación precisó que se trata de una idea que tendría que ser evaluada tanto por autoridades dominicanas como por instancias de Estados Unidos.

La propuesta, según explicó el especialista, consistiría en abrir una conversación institucional de amplio alcance para determinar si existe una vía de cooperación jurídicamente viable. El objetivo sería aprovechar un trámite de alto interés ciudadano para estimular el cumplimiento de obligaciones pendientes, sin transferir competencias que corresponden a las autoridades dominicanas ni modificar los procedimientos de evaluación migratoria establecidos por Estados Unidos.

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Ese punto responde al centro del debate: la revisión de multas sería, en su planteamiento, un instrumento de incentivo al pago y no una condición sustantiva de la política consular estadounidense.

Terrero propone usar parte de las multas para financiar fotomultas

La iniciativa forma parte de una agenda más amplia de fiscalización del tránsito con apoyo tecnológico. Terrero señaló que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prevé facultades para que el Intrant implemente mecanismos destinados a mejorar el control en las vías.

El especialista sostuvo que muchos ciudadanos pagan las multas de tránsito solo cuando necesitan completar trámites prioritarios, como renovar la licencia o gestionar documentos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ese marco, planteó que una parte de los recursos obtenidos por infracciones se use para desarrollar y mantener un sistema de fotomultas. Ese esquema permitiría detectar de manera automatizada determinadas violaciones a las normas de tránsito y ampliar la capacidad de vigilancia en zonas donde no resulta posible sostener una presencia permanente de agentes.

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El mecanismo, según la explicación recogida por Hoy Digital, serviría para documentar infracciones mediante equipos tecnológicos y producir pruebas sobre las faltas cometidas. A la vez, buscaría mejorar la transparencia sobre el uso de los fondos generados por las sanciones.

En síntesis, la propuesta reúne tres componentes: incentivar el pago de las multas, dar mayor claridad al destino de esos recursos y emplear una parte de ellos en herramientas de control automatizado. Terrero lo enmarcó en la necesidad de responder a una situación que describió como crítica para la seguridad vial dominicana.