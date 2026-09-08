República Dominicana acercó atención médica y odontológica a estudiantes de zonas vulnerables

Más de 600 alumnos de centros públicos de Dajabón recibieron servicios de salud integral en una jornada del INABIE en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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Más de 600 alumnos de centros públicos de Dajabón, en el norte de República Dominicana, recibieron servicios de salud integral durante una jornada impulsada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). La intervención incluyó evaluaciones de la vista, audición, atención odontológica, control de enfermedades de la piel y entrega de medicamentos entre otros insumos.

La actividad se concentró en el centro educativo Francisco Antonio Medina, ubicado en el municipio Partido. Hasta ese lugar llegaron estudiantes de esa escuela y de los centros Juan Antonio García, Ramón Aurelio Peña, Migdalia Celeste Caraballo y José Francisco Herrera.

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El operativo acercó revisiones médicas a una población estudiantil que, en varios casos, no había sido registrada antes en los servicios sanitarios de la institución. Esa primera evaluación permitió identificar necesidades que requerirán seguimiento, según la información divulgada por el organismo.

República Dominicana ofreció atención médica gratuita a 1.8 millones de estudiantes en escuelas públicas mediante una campaña de salud escolar del INABIE. (Foto cortesía Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil)

Los estudiantes recibieron exámenes de vista, oído y salud bucal

La atención visual incluyó exámenes para detectar dificultades que puedan afectar el desempeño de los alumnos dentro del aula. Los estudiantes que lo necesitaron recibieron lentes correctivos, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones realizadas por el personal de salud.

También hubo pruebas auditivas y la entrega de auxiliares auditivos para quienes presentaron esa necesidad. El equipo incluyó optómetras y un técnico especializado en audiología, que atendieron a los niños y adolescentes durante la jornada.

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En el área odontológica, los servicios abarcaron limpieza dental, aplicación de flúor y sellantes. Los profesionales efectuaron restauraciones y extracciones cuando el diagnóstico lo indicó. Cada estudiante recibió, además, un kit de higiene oral para reforzar los cuidados fuera de la escuela.

La acción sanitaria incluyó la revisión y el tratamiento de casos de escabiosis y pediculosis, dos afecciones que pueden afectar la asistencia regular de los alumnos a clases si no se detectan y atienden a tiempo.

La jornada contó con cuatro médicos escolares, 16 odontólogos, optómetras y un técnico audiólogo. El grupo entregó medicamentos y otros insumos médicos a los estudiantes que los requerían, según los diagnósticos elaborados durante las consultas.

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El beneficio alcanzó a las familias de los alumnos atendidos, ya que concentró en el centro educativo servicios que suelen requerir traslados, consultas particulares o gastos adicionales.

El INABIE desplegó la estrategia de salud preventiva en más de 7,000 centros educativos para reducir barreras que afectan la asistencia y el rendimiento académico. (Foto cortesía Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil)

La jornada forma parte de la estrategia de salud escolar del INABIE

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil presentó la intervención como parte de su trabajo para ampliar la cobertura sanitaria entre los estudiantes del sistema público de educación dominicano. La entidad busca que los problemas de salud no se conviertan en una barrera para la permanencia en las aulas.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, afirmó que la institución pretende llevar estos servicios a alumnos de distintas zonas del país. “Un niño sano aprende más”, manifestó al referirse a la relación entre la atención médica y el proceso educativo.

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Por su parte, la encargada de Salud Escolar, Ana Zabala, explicó que las acciones apuntan a reducir los factores que interfieren en el aprendizaje. La información oficial no detalla el número total de jornadas realizadas en el país ni una meta nacional de cobertura, pero sitúa la actividad de Dajabón dentro de la estrategia de atención escolar de la institución.

El resultado inmediato del operativo fue la atención de más de 600 estudiantes de cinco centros educativos, junto con la detección de casos que requerirán controles posteriores y la entrega de apoyos médicos, visuales, auditivos y odontológicos.