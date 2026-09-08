Deportes

Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

El argentino cayó ante Alexander Blockx en los octavos de final y, en charla con Infobae, reconoció su frustración por las oportunidades que dejó pasar. Pese a la derrota, destacó el nivel de su rival y valoró haber llegado por primera vez a la segunda semana en Nueva York

Francisco Cerúndolo no pudo repetir la memorable actuación ante Taylor Fritz y quedó afuera del US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)
Francisco Cerúndolo no pudo repetir la memorable actuación ante Taylor Fritz y quedó afuera del US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)
Guardar

Francisco Cerúndolo se despidió del US Open con la sensación de que podría haber llegado más lejos. Después de haber superado a Taylor Fritz en una memorable remontada en la tercera ronda, el argentino no pudo repetir la actuación y cayó ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5. La derrota le impidió alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam.

“Obvio que tengo bronca. Estoy caliente”, reconoció Cerúndolo en charla con Infobae. Sin embargo, puso el resultado en contexto y aclaró que su rival hizo méritos para llevarse el triunfo. “Tuve varias chances en el primer set y en el tercero, muchos break points (acertó 3 de 17 en el total del partido) que no pude encontrar ahí en el 5-5. La verdad que no puedo hacer nada. Metió varios aces, me subió a la red. La verdad es que ahí no me puedo reprochar nada”, analizó.

PUBLICIDAD

Cerúndolo destacó particularmente dos aspectos del juego del belga: su saque y su capacidad defensiva. “Creo que él también jugó un gran partido. Sacó muy bien. En el primer set no tanto, pero después su juego empezó a fluir y empezó a sacar muy bien. Creo que defendió muy bien también. La verdad que me sorprendió la cantidad de pelotas que me trajo”, señaló.

“Un partido no se pierde solo. Del otro lado también hay un rival que, más allá de que yo haya tenido oportunidades, jugó muy bien. Si él hubiese jugado mal, yo habría sido el ganador. Más allá de haber tenido oportunidades, creo que no hice un mal partido”, amplió.

PUBLICIDAD

El número 25 del ranking ATP volvió sobre las situaciones que Blockx, de 21 años y 34° en la clasificación de varones, logró revertir a pesar de un problema en las costillas que lo tuvo a maltraer durante el partido y que, según reconoció después, pudo superar gracias a un “medicamento mágico” que le dio el fisioterapeuta del torneo.

“Me da bronca no haber ganado y haber dejado pasar algunas chances, pero hubo muchas que las levantó él. Hubo un montón que fueron con aces, con movimientos de saque y red muy buenos que no pude hacer mucho para defenderlos”, remarcó.

"Hubo varios puntos que los tenía ganados y se los terminó llevando él", dijo Francisco Cerúndolo tras su derrota ante Alexander Blockx en el US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)
"Hubo varios puntos que los tenía ganados y se los terminó llevando él", dijo Francisco Cerúndolo tras su derrota ante Alexander Blockx en el US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Más allá del servicio y su juego en la red, Cerúndolo insistió en destacar la capacidad de su rival ante situaciones de presión. “Jugué varios puntos que parecía que los tenía ganados y se los terminó llevando él. Eso, obviamente, le va dando confianza y se va sintiendo cada vez mejor”, evaluó. “Da bronca porque era un partido muy cerrado”, agregó.

Más allá de la eliminación, Cerúndolo consideró que su actuación en Nueva York puede representar una inyección anímica para afrontar la última parte de la temporada, que tendrá la Copa Davis como próxima cita fuerte en el calendario: fue convocado por el capitán Javier Frana para recibir a Turquía el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén, en busca de la clasificación a los Qualifiers del máximo certamen por equipos.

“Venía sintiéndome mal con las condiciones de la gira norteamericana. Venía mal con las canchas, las pelotas. No venía teniendo buen feeling de tiros en ningún lado y acá llegué un poco de la misma manera”, reconoció. “También estuve enfermo antes de arrancar el torneo y no sabía si iba a terminar jugando o no. Entré, me fui recuperando. Estuve con estado gripal, un poco de fiebre”, comentó.

En ese contexto, Cerúndolo destacó especialmente haber conseguido recuperar durante el torneo parte del nivel que desde hace cuatro temporadas lo mantiene como el tenista argentino mejor ubicado en el ranking ATP. “En unos días voy a ver el panorama completo de estas dos semanas. Creo que hay muchos aspectos positivos que puedo sacar”, afirmó.

“Por momentos jugué un buen tenis, algo que no venía encontrando. Y también hubo partidos que gané jugando normal, lo cual suma a la confianza”, explicó.

Su recorrido incluyó victorias ante el austríaco Filip Misolic (537°), el alemán Jan-Lennard Struff (44°) y el estadounidense Taylor Fritz (10°), esta última después de remontar una desventaja de dos sets. Finalmente, Blockx, ex número 1 junior y uno de los mejores exponentes de la nueva generación, puso fin al camino del argentino en los octavos de final.

“El haberme sentido de nuevo bien acá dentro de la cancha, competitivo a full, suma mucho para poder encarar la última parte del año de la mejor manera y con muchas ganas”, valoró Cerúndolo.

Fran alcanzó por primera vez la segunda semana del US Open, aunque no pudo superar la instancia que ya había alcanzado en otros Grand Slam. Su eliminación también dejó a Argentina sin representantes en el cuadro masculino de singles: el domingo, Tomás Etcheverry (32°) también quedó eliminado en octavos de final al caer ante el local Alex Michelsen por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.

Francisco Cerúndolo alcanzó por primera vez los octavos de final del US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)
Francisco Cerúndolo alcanzó por primera vez los octavos de final del US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Temas Relacionados

Francisco CerúndoloUS OpenTenis Argentino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

La delantera de 17 años marcó un póker de tantos ante Benín en el 8-0 y fue elegida como la mejor jugadora del partido en la Copa del Mundo femenina

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026: la lista de con todos los candidatos

Con el regreso de Lionel Messi entre los candidatos, la revista France Football reveló los aspirantes de las diferentes categorías

Dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026: la lista de con todos los candidatos

Goleada histórica de la selección argentina femenina en el Mundial Sub 20: venció 8-0 a Benín y quedó a un paso de avanzar de ronda

El conjunto de Christian Meloni se recuperó tras la caída ante Polonia y definirá su clasificación a octavos de final ante México, el próximo viernes

Goleada histórica de la selección argentina femenina en el Mundial Sub 20: venció 8-0 a Benín y quedó a un paso de avanzar de ronda

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

El astro rosarino, que viene de ser figura del último Mundial, es uno de los 30 nominados al galardón. Lautaro Martínez es otro de los argentinos en la lista, mientras que Dibu Martínez buscará el premio al mejor arquero

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

La sorpresa de Alexis Mac Allister en conferencia de prensa tras enterarse que Liverpool no renovará su contrato: “Me pone muy triste”

En la previa del choque contra Atlético Madrid por Champions League, el mediocampista argentino habló sobre su situación en el club

La sorpresa de Alexis Mac Allister en conferencia de prensa tras enterarse que Liverpool no renovará su contrato: “Me pone muy triste”

MALDITOS NERDS

Crytek enfrenta nuevos despidos tras paralizar el desarrollo de Crysis 4

Crytek enfrenta nuevos despidos tras paralizar el desarrollo de Crysis 4

El plan de Xbox para preservar juegos físicos pierde a Ubisoft y Square Enix

Francia planea su gran encuentro de videojuegos por iniciativa de Emmanuel Macron

Battlefield REDSEC acelera su propuesta con un nuevo modo Battle Royale y el regreso de su Elite Series

Capcom vende un millón de copias de ‘Onimusha: Way of the Sword’ en un día

ENTRETENIMIENTO

Rick Harrison, de “El precio de la historia”, recibe el alta tras cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Rick Harrison, de “El precio de la historia”, recibe el alta tras cirugía de emergencia: este es su estado de salud

Por primera vez, una mujer interpretará al Genio de la lámpara en “Aladdin”

Murió a los 22 años Lucia Sisic, la reina de belleza que ostentaba el título de Miss Austria

Salma Hayek celebra sus 60 años con una atrevida sesión de fotos en el mar

Sarah Khalifa, influencer y presentadora de tv egipcia, ha sido condenada a muerte por tráfico de drogas

INFOBAE AMÉRICA

La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá: una pequeña luz entre los cubanos

La celebración de la Virgen de Regla y Yemayá: una pequeña luz entre los cubanos

El Salvador creó un marco regulatorio independiente para los activos digitales

Los 48 Cantones y la alcaldía indígena de Sololá ocupan la Plaza de la Constitución en Guatemala para exigir medidas por el alza de los combustibles

Caída de remesas e incertidumbre por el TPS amenazan la estabilidad económica de El Salvador

El acuerdo con el FMI abre la puerta a $140 millones y mejora el panorama económico de El Salvador, según economista