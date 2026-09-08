Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

Francisco Cerúndolo no pudo repetir la memorable actuación ante Taylor Fritz y quedó afuera del US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)

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Francisco Cerúndolo se despidió del US Open con la sensación de que podría haber llegado más lejos. Después de haber superado a Taylor Fritz en una memorable remontada en la tercera ronda, el argentino no pudo repetir la actuación y cayó ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5. La derrota le impidió alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam.

“Obvio que tengo bronca. Estoy caliente”, reconoció Cerúndolo en charla con Infobae. Sin embargo, puso el resultado en contexto y aclaró que su rival hizo méritos para llevarse el triunfo. “Tuve varias chances en el primer set y en el tercero, muchos break points (acertó 3 de 17 en el total del partido) que no pude encontrar ahí en el 5-5. La verdad que no puedo hacer nada. Metió varios aces, me subió a la red. La verdad es que ahí no me puedo reprochar nada”, analizó.

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Cerúndolo destacó particularmente dos aspectos del juego del belga: su saque y su capacidad defensiva. “Creo que él también jugó un gran partido. Sacó muy bien. En el primer set no tanto, pero después su juego empezó a fluir y empezó a sacar muy bien. Creo que defendió muy bien también. La verdad que me sorprendió la cantidad de pelotas que me trajo”, señaló.

“Un partido no se pierde solo. Del otro lado también hay un rival que, más allá de que yo haya tenido oportunidades, jugó muy bien. Si él hubiese jugado mal, yo habría sido el ganador. Más allá de haber tenido oportunidades, creo que no hice un mal partido”, amplió.

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El número 25 del ranking ATP volvió sobre las situaciones que Blockx, de 21 años y 34° en la clasificación de varones, logró revertir a pesar de un problema en las costillas que lo tuvo a maltraer durante el partido y que, según reconoció después, pudo superar gracias a un “medicamento mágico” que le dio el fisioterapeuta del torneo.

“Me da bronca no haber ganado y haber dejado pasar algunas chances, pero hubo muchas que las levantó él. Hubo un montón que fueron con aces, con movimientos de saque y red muy buenos que no pude hacer mucho para defenderlos”, remarcó.

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"Hubo varios puntos que los tenía ganados y se los terminó llevando él", dijo Francisco Cerúndolo tras su derrota ante Alexander Blockx en el US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Más allá del servicio y su juego en la red, Cerúndolo insistió en destacar la capacidad de su rival ante situaciones de presión. “Jugué varios puntos que parecía que los tenía ganados y se los terminó llevando él. Eso, obviamente, le va dando confianza y se va sintiendo cada vez mejor”, evaluó. “Da bronca porque era un partido muy cerrado”, agregó.

Más allá de la eliminación, Cerúndolo consideró que su actuación en Nueva York puede representar una inyección anímica para afrontar la última parte de la temporada, que tendrá la Copa Davis como próxima cita fuerte en el calendario: fue convocado por el capitán Javier Frana para recibir a Turquía el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén, en busca de la clasificación a los Qualifiers del máximo certamen por equipos.

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“Venía sintiéndome mal con las condiciones de la gira norteamericana. Venía mal con las canchas, las pelotas. No venía teniendo buen feeling de tiros en ningún lado y acá llegué un poco de la misma manera”, reconoció. “También estuve enfermo antes de arrancar el torneo y no sabía si iba a terminar jugando o no. Entré, me fui recuperando. Estuve con estado gripal, un poco de fiebre”, comentó.

En ese contexto, Cerúndolo destacó especialmente haber conseguido recuperar durante el torneo parte del nivel que desde hace cuatro temporadas lo mantiene como el tenista argentino mejor ubicado en el ranking ATP. “En unos días voy a ver el panorama completo de estas dos semanas. Creo que hay muchos aspectos positivos que puedo sacar”, afirmó.

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“Por momentos jugué un buen tenis, algo que no venía encontrando. Y también hubo partidos que gané jugando normal, lo cual suma a la confianza”, explicó.

Su recorrido incluyó victorias ante el austríaco Filip Misolic (537°), el alemán Jan-Lennard Struff (44°) y el estadounidense Taylor Fritz (10°), esta última después de remontar una desventaja de dos sets. Finalmente, Blockx, ex número 1 junior y uno de los mejores exponentes de la nueva generación, puso fin al camino del argentino en los octavos de final.

“El haberme sentido de nuevo bien acá dentro de la cancha, competitivo a full, suma mucho para poder encarar la última parte del año de la mejor manera y con muchas ganas”, valoró Cerúndolo.

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Fran alcanzó por primera vez la segunda semana del US Open, aunque no pudo superar la instancia que ya había alcanzado en otros Grand Slam. Su eliminación también dejó a Argentina sin representantes en el cuadro masculino de singles: el domingo, Tomás Etcheverry (32°) también quedó eliminado en octavos de final al caer ante el local Alex Michelsen por 7-6 (6), 6-4 y 6-4.

Francisco Cerúndolo alcanzó por primera vez los octavos de final del US Open (Crédito: REUTERS/Eduardo Muñoz)