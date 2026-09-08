GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

GTA 6 se estrenará a medianoche del 19 de noviembre de 2026, según el horario local de cada país. (Rockstar)

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Los horarios de lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en PlayStation indican que el juego se habilitaría a las 00:00 del 19 de noviembre en la hora local de cada país. Esto significa que no estaría disponible en todo el mundo al mismo tiempo: Nueva Zelanda sería el primer territorio en llegar a esa medianoche.

El sitio especializado GTAVice.net recopiló las ventanas de lanzamiento que aparecen en PlayStation Store. Según esa tabla, la disponibilidad en Nueva Zelanda comenzaría a las 00:00 del 19 de noviembre en horario NZDT, equivalentes a las 11:00 UTC del 18 de noviembre.

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UTC es una hora de referencia mundial que permite comparar los husos horarios. Como Nueva Zelanda está adelantada respecto de América Latina y España, cuando allí sean las 00:00 del 19 de noviembre, en esos territorios todavía será el 18 de noviembre.

Conocer esta equivalencia permite calcular desde qué hora se podría acceder al juego al configurar la consola con la región de Nueva Zelanda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realizar este ajuste no asegura el acceso al título de Rockstar Games.

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PlayStation Store de Nueva Zelanda ajusta que el horario de lanzamiento en Colombia serpa a las 6:00 a.m. (PlaySt)

Qué hora será en América Latina y España cuando se habilite en Nueva Zelanda

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, cuando el juego se habilite en Nueva Zelanda serán las 08:00 del 18 de noviembre. En Bolivia, serán las 07:00 del 18 de noviembre.

En Colombia, Ecuador, Panamá y Perú serán las 06:00 del 18 de noviembre. En República Dominicana, que tiene una hora más que Colombia, serán las 07:00 del 18 de noviembre.

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En Ciudad de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua serán las 05:00 del 18 de noviembre. Es decir, faltarán 19 horas para que esos países lleguen a las 00:00 del 19 de noviembre.

En España serán las 12:00 del 18 de noviembre. Por lo tanto, cuando Nueva Zelanda estrene el juego a medianoche, en territorio español será mediodía del día anterior.

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GTA se encuentra disponible en preventa tanto en PlayStation como en Xbox.

Cómo comprobar el país asociado a la cuenta de PlayStation

Los usuarios pueden comprobar el país asociado a su cuenta desde Administración de cuentas, en la sección “Tu información” y “Dirección residencial”. PlayStation también advierte que la región de la cuenta debe coincidir con la información de facturación para realizar compras y descargar contenido.

Asimismo, pueden intentarlo en Xbox, dado que en teoría deberían regir los mismos horarios de lanzamiento.

En Xbox One y Xbox Series X|S, los usuarios pueden modificar la ubicación de la consola desde el menú de configuración. El camino es: Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación. Allí se debe elegir Nueva Zelanda en el apartado “Ubicación” y reiniciar la consola.

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Sin embargo, Microsoft advierte que los contenidos adquiridos, el saldo de la cuenta y servicios como Game Pass pueden estar sujetos a restricciones regionales. Por ello, el cambio de ubicación no garantiza por sí solo el acceso anticipado a Grand Theft Auto VI.

Ajustar la zona horaria podría no asegurar acceso temprano al juego. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Vistazo extendido de GTA 6 rompe récords en Netflix

Aunque Netflix tuvo la exclusividad del adelanto extendido de GTA VI durante solo seis horas, el estreno provocó un fuerte aumento de la actividad en la plataforma.

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De acuerdo con datos de Sensor Tower, el estreno de Extended Look de GTA VI impulsó un 125% el tráfico de Netflix frente al día anterior.

El incremento se notó principalmente entre los usuarios que ingresaron desde computadoras, aunque el uso desde dispositivos móviles también creció un 50% en comparación con el promedio de los jueves de las 12 semanas previas.

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En cuanto a su estreno en YouTube, en menos de un día, el tráiler del nuevo Grand Theft Auto superó los 7 millones de reproducciones.