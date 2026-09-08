Tecno

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

El primer país del mundo en tener acceso al título de Rockstar Games será Nueva Zelanda. Esto significa que, mientras allí sean las 00:00 del 19 de noviembre, en América Latina todavía será el 18 de noviembre

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
GTA 6 se estrenará a medianoche del 19 de noviembre de 2026, según el horario local de cada país. (Rockstar)
Guardar

Los horarios de lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) en PlayStation indican que el juego se habilitaría a las 00:00 del 19 de noviembre en la hora local de cada país. Esto significa que no estaría disponible en todo el mundo al mismo tiempo: Nueva Zelanda sería el primer territorio en llegar a esa medianoche.

El sitio especializado GTAVice.net recopiló las ventanas de lanzamiento que aparecen en PlayStation Store. Según esa tabla, la disponibilidad en Nueva Zelanda comenzaría a las 00:00 del 19 de noviembre en horario NZDT, equivalentes a las 11:00 UTC del 18 de noviembre.

PUBLICIDAD

UTC es una hora de referencia mundial que permite comparar los husos horarios. Como Nueva Zelanda está adelantada respecto de América Latina y España, cuando allí sean las 00:00 del 19 de noviembre, en esos territorios todavía será el 18 de noviembre.

Conocer esta equivalencia permite calcular desde qué hora se podría acceder al juego al configurar la consola con la región de Nueva Zelanda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realizar este ajuste no asegura el acceso al título de Rockstar Games.

PUBLICIDAD

Página web de PlayStation Store con la ficha de Grand Theft Auto VI, un botón de reserva en color naranja e ilustraciones de personajes
PlayStation Store de Nueva Zelanda ajusta que el horario de lanzamiento en Colombia serpa a las 6:00 a.m. (PlaySt)

Qué hora será en América Latina y España cuando se habilite en Nueva Zelanda

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, cuando el juego se habilite en Nueva Zelanda serán las 08:00 del 18 de noviembre. En Bolivia, serán las 07:00 del 18 de noviembre.

En Colombia, Ecuador, Panamá y Perú serán las 06:00 del 18 de noviembre. En República Dominicana, que tiene una hora más que Colombia, serán las 07:00 del 18 de noviembre.

En Ciudad de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua serán las 05:00 del 18 de noviembre. Es decir, faltarán 19 horas para que esos países lleguen a las 00:00 del 19 de noviembre.

En España serán las 12:00 del 18 de noviembre. Por lo tanto, cuando Nueva Zelanda estrene el juego a medianoche, en territorio español será mediodía del día anterior.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA se encuentra disponible en preventa tanto en PlayStation como en Xbox.

Cómo comprobar el país asociado a la cuenta de PlayStation

Los usuarios pueden comprobar el país asociado a su cuenta desde Administración de cuentas, en la sección “Tu información” y “Dirección residencial”. PlayStation también advierte que la región de la cuenta debe coincidir con la información de facturación para realizar compras y descargar contenido.

Asimismo, pueden intentarlo en Xbox, dado que en teoría deberían regir los mismos horarios de lanzamiento.

En Xbox One y Xbox Series X|S, los usuarios pueden modificar la ubicación de la consola desde el menú de configuración. El camino es: Perfil y sistema > Configuración > Sistema > Idioma y ubicación. Allí se debe elegir Nueva Zelanda en el apartado “Ubicación” y reiniciar la consola.

Sin embargo, Microsoft advierte que los contenidos adquiridos, el saldo de la cuenta y servicios como Game Pass pueden estar sujetos a restricciones regionales. Por ello, el cambio de ubicación no garantiza por sí solo el acceso anticipado a Grand Theft Auto VI.

Ajustar la zona horaria podría no asegurar acceso temprano al juego. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Ajustar la zona horaria podría no asegurar acceso temprano al juego. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Vistazo extendido de GTA 6 rompe récords en Netflix

Aunque Netflix tuvo la exclusividad del adelanto extendido de GTA VI durante solo seis horas, el estreno provocó un fuerte aumento de la actividad en la plataforma.

De acuerdo con datos de Sensor Tower, el estreno de Extended Look de GTA VI impulsó un 125% el tráfico de Netflix frente al día anterior.

El incremento se notó principalmente entre los usuarios que ingresaron desde computadoras, aunque el uso desde dispositivos móviles también creció un 50% en comparación con el promedio de los jueves de las 12 semanas previas.

En cuanto a su estreno en YouTube, en menos de un día, el tráiler del nuevo Grand Theft Auto superó los 7 millones de reproducciones.

Temas Relacionados

Grand Theft AutoGTA 6Rockstar GamesEstrenoLatinoaméricaVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

La cita del físico británico invita a reconocer los límites del propio conocimiento y a mantener la curiosidad, las preguntas y el pensamiento crítico frente a nuevas evidencias

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

La presentación permitirá conocer las prioridades del nuevo director ejecutivo, quien asumió el cargo tras la salida de Tim Cook y afronta una etapa marcada por la IA

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Los métodos incluyen la descarga de aplicaciones desde la App Store y el acceso a versiones web. Si se utilizan tiendas oficiales, no es necesario instalar archivos peligrosos

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

Las fotos de esta tendencia combinan nostalgia con hombreras, peinados voluminosos, luces de neón y colores pasteles

Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros

La argentina Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta pelea que perdió en su debut en UFC

TELESHOW

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

Operativo en el Caribe hondureño deja 11 detenidos y 36 fardos de supuesta cocaína decomisados

Universidad Nacional alerta que recortar la inversión educativa podría comprometer el futuro de Costa Rica

Cuba suma camiones chinos para contener la crisis de basura en La Habana

Cuba le falla a los pacientes de esquizofrenia por la falta de medicamentos