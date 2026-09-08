Tecno

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Los métodos incluyen la descarga de aplicaciones desde la App Store y el acceso a versiones web. Si se utilizan tiendas oficiales, no es necesario instalar archivos peligrosos

Ilustración de la interfaz del Nokia 1100 en un iPhone junto a unas manos que sostienen dos teléfonos inteligentes de color azul
Snake II es un título básico que se puede adaptar a la interfaz del iPhone. (Fotocomposición Infobae)
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Jugar Snake II, uno de los títulos preinstalados del Nokia 1100, es posible desde un iPhone sin instalar archivos de origen peligroso ni recurrir al teléfono original. Las alternativas incluyen aplicaciones disponibles en la tienda oficial de iOS y versiones web que funcionan desde el navegador.

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el interés por el Nokia 1100 persiste entre quienes recuerdan su menú básico, su pantalla monocromática y sus juegos.

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La experiencia puede recuperarse en modelos actuales mediante emuladores, remakes y aplicaciones que trasladan parte de aquella interfaz a las pantallas táctiles.

Las aplicaciones se deben descargar desde App Store. (Foto: Europa Press)
Las aplicaciones se deben descargar desde App Store. (Foto: Europa Press)

Qué opciones existen para jugar Snake II desde un iPhone

El camino más directo consiste en buscar en la App Store aplicaciones inspiradas en los celulares Nokia o adaptaciones del juego. Algunas reproducen el diseño del aparato, con botones numéricos virtuales, sonidos similares a los originales y una pantalla que imita los tonos verdes y los píxeles oscuros.

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Entre las opciones conocidas aparece Brick 1100, una aplicación que busca recrear la apariencia del dispositivo clásico. Incluye detalles como la linterna virtual, los tonos característicos y Snake Game Classic Retro, que prioriza la partida y adapta los movimientos a los controles de un iPhone.

Cómo evitar descargar aplicaciones y archivos de origen peligroso

La pauta es descargar juegos únicamente desde la tienda oficial de Apple y revisar antes el nombre del desarrollador, las valoraciones, los comentarios y la política de privacidad. Esa verificación reduce el riesgo de instalar programas que soliciten permisos ajenos a su función o que provengan de sitios sin controles.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Algunos programas pueden provocar errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para jugar Snake II no hace falta descargar archivos APK, perfiles de configuración ni emuladores desde enlaces compartidos en redes sociales. En un iPhone, esos métodos pueden requerir cambios en la configuración de seguridad y no son necesarios si el objetivo es acceder a una versión disponible en la App Store o en una página web.

De qué forma se puede jugar desde Safari sin descargar nada

Las versiones web en HTML5 ofrecen otra alternativa. Solo hay que abrir Safari, escribir términos como “Snake II HTML5” en un buscador y elegir un remake que cargue directamente en el navegador. Este formato permite jugar desde un iPhone, una tableta o una computadora sin ocupar espacio de almacenamiento.

Safari ofrece la posibilidad de acceder a Internet sin almacenar ningún tipo de dato e información de los sitios web visitados. (Reuters)
Safari es el navegador que está disponible en dispositivos de Apple. (Foto: REUTERS)

La ventaja principal es que no exige instalar una aplicación ni conceder permisos. Algunas páginas muestran flechas táctiles para mover la serpiente; otras incorporan controles compatibles con el teclado físico de una computadora. Antes de ingresar datos o aceptar avisos, conviene comprobar que el sitio no los solicite para iniciar una partida.

Qué conserva el juego respecto a cómo se veía en el Nokia 1100

La base de Snake II se mantiene: el jugador debe guiar una serpiente por una cuadrícula, recoger elementos para aumentar su longitud y evitar los choques contra las paredes o contra su propio recorrido. La partida termina cuando la serpiente impacta con alguno de esos límites.

Cuatro teléfonos móviles Nokia 1100 en colores negro, rojo, amarillo y azul, alineados diagonalmente sobre una superficie gris
EL Nokia 1100 fue un modelo muy popular en la primera década de los 2000. (Foto: Amazon)

Las adaptaciones para pantallas táctiles cambian la forma de control, porque reemplazan el teclado numérico por botones en pantalla o gestos. Ese detalle puede modificar la precisión en partidas rápidas, aunque la lógica central permanece.

Cuáles otros juegos del Nokia 1100 pueden recuperarse

Sumado a Snake II, el Nokia 1100 incluía Space Impact+, un juego de disparos diseñado para una pantalla reducida y un teclado numérico. El usuario debía controlar una nave, esquivar obstáculos, enfrentar enemigos y administrar las vidas disponibles para avanzar entre niveles.

Ambos títulos conservan vigencia por sus reglas simples y por la duración breve de cada partida. Frente a los juegos actuales, que suelen requerir conexión permanente, actualizaciones o registros, estas versiones permiten comenzar una partida en pocos segundos.

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