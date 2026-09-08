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Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

La cita del físico británico invita a reconocer los límites del propio conocimiento y a mantener la curiosidad, las preguntas y el pensamiento crítico frente a nuevas evidencias

El físico Stephen Hawking tiene varios libros escritos con sus reflexiones y sobre el universo. (Universidad de Cambridge)
El físico Stephen Hawking tiene varios libros escritos con sus reflexiones y sobre el universo. (Universidad de Cambridge)
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“El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”. Esta reflexión atribuida al físico británico Stephen Hawking vuelve a poner el foco en una de las principales dificultades para aprender: no siempre es la falta de información lo que impide adquirir nuevos conocimientos, sino la falsa seguridad de creer que se sabe algo cuando todavía no se ha comprendido por completo.

La idea adquiere especial relevancia en una época marcada por el exceso de información, las opiniones inmediatas y la facilidad con la que cualquier persona puede presentar una afirmación como verdadera. La frase plantea una diferencia fundamental entre reconocer la ignorancia y tener una falsa sensación de conocimiento.

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No saber puede convertirse en el punto de partida para investigar, preguntar y aprender. En cambio, creer que ya se tiene una respuesta puede cerrar la puerta a nuevas preguntas y a la posibilidad de cambiar de opinión frente a nuevas evidencias.

El científico británico Stephen Hawking. EFE/Jason Szenes
El científico británico Stephen Hawking. EFE/Jason Szenes

¿Qué significa la reflexión sobre la ilusión del conocimiento?

La reflexión atribuida a Hawking señala que la ignorancia no necesariamente es el mayor obstáculo para adquirir conocimientos. Una persona que reconoce que desconoce un tema puede buscar información, consultar fuentes y hacer preguntas.

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El problema aparece cuando existe una confianza excesiva en algo que no se comprende realmente. Esta situación, conocida como ilusión del conocimiento, puede llevar a aceptar explicaciones demasiado simples para problemas complejos, repetir datos sin comprobarlos o rechazar argumentos que contradicen las propias creencias.

En esos casos, la seguridad puede ser mayor que el conocimiento real. Por eso, reconocer los límites de lo que sabemos puede resultar más útil que asumir que una opinión o una información recibida es necesariamente correcta.

Libros Stephen Hawking
Stephen Hawking y algunos de los libros que escribió durante su vida.

La importancia de reconocer lo que no sabemos

Aceptar que no se tienen todas las respuestas permite mantener la curiosidad y evitar conclusiones apresuradas. Reconocer una duda puede impulsar una investigación, mientras que la certeza injustificada puede detenerla.

Esta actitud es especialmente importante en el contexto tecnológico actual. Internet permite acceder a una enorme cantidad de información en pocos segundos, pero también facilita la difusión de datos incorrectos, afirmaciones sin contexto y opiniones presentadas como hechos.

Ante este escenario, preguntas como “¿cómo lo sé?”, “¿qué pruebas existen?” o “¿podría estar equivocado?” pueden ayudar a evaluar mejor la información. La reflexión atribuida a Hawking invita a no buscar únicamente datos que confirmen lo que ya pensamos, sino también a considerar argumentos y evidencias que puedan cuestionar nuestras ideas.

Stephen Hawking. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo
Stephen Hawking. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Más frases de Stephen Hawking sobre la ciencia y la vida

Stephen Hawking dejó numerosas reflexiones sobre el universo, la curiosidad y la capacidad humana para comprender el mundo.

Entre ellas se encuentra la frase: “Somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella bastante normal. Pero podemos entender el universo. Esto nos hace muy especiales”.

También expresó una mirada particular sobre la existencia al señalar que “la vida sería trágica si no fuese divertida”. En otra de sus reflexiones resumió uno de sus principales objetivos científicos: “Mi objetivo es simple. Es la comprensión total del universo, por qué es como es y por qué existe”.

Stephen Hawking cuenta con varias frases que invitan a la reflexión. (AFP)
Stephen Hawking cuenta con varias frases que invitan a la reflexión. (AFP)

Incluso frente a las limitaciones físicas que afectaron su movilidad, Hawking destacó la importancia de la libertad intelectual: “Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre”.

Sus frases continúan siendo compartidas porque conectan grandes preguntas científicas con reflexiones accesibles sobre la curiosidad y el conocimiento. En ese sentido, su advertencia —“El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”— mantiene su vigencia en una sociedad donde acceder a información es cada vez más fácil, pero distinguir el conocimiento de la simple apariencia de saber sigue siendo un desafío.

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