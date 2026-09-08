Teleshow

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

El médico fue distinguido por su trayectoria y por el abordaje de la obesidad en medio de aplausos de sus colegas. La inesperada visita de sus hijos mayores y su nieta cerró una jornada repleta de afecto

La familia de Alberto Cormillot se unió por un homenaje al doctor
Guardar

Alberto Cormillot fue reconocido por su trayectoria en el abordaje de la obesidad, por la Sociedad Argentina de Nutrición y el homenaje sumó una sorpresa familiar que marcó el momento de emoción en Cuesión de Peso. El conductor Mario Massaccesi y su entorno destacaron tanto su recorrido profesional como su lugar humano dentro y fuera del programa.

Un grupo de personas rodea al doctor Alberto Cormillot, quien sostiene un certificado enmarcado en un salón
El médico fue homenajeado por su trabajo pionero en el abordaje de la obesidad, rodeado por su familia

La secuencia comenzó en Cuestio de Peso cuando el conductor relató el momento del homenaje al reconocido médico y comartió algunas escenas de ese momento. “No es fácil que los médicos galardonen a los médicos. No es fácil que los médicos reconozcan a los médicos”, explicó Massacesi. En esa línea, remarcó que además hubo “una gran sorpresa: todos los Cormillot unidos por Cormi, claro”, expresó el conductor de Cuestión de Peso.

PUBLICIDAD

No fue solo una placa ni una formalidad de congreso. Lo que quedó expuesto fue el peso de una trayectoria de más de seis décadas y, al mismo tiempo, el modo en que esa carrera también está enlazada con su historia familiar. El homenaje, entonces, se movió en dos planos: el académico y el afectivo.

Alberto Cormillot en el centro viste traje y corbata, acompañado por cuatro familiares en un recinto interior
Cormillot agradeció el homenaje y destacó su recorrido de más de seis décadas en el tratamiento de la obesidad

Cuando tomó la palabra, Cormillot dejó una frase que marcó el tono de todo el momento. “Es lo más importante que recibí en mi vida”, afirmó. Después explicó por qué esa mención tenía un valor singular para él. “Esta es, es una especialidad que durante treinta años, durante los treinta primeros años de mi carrera, me decían: ‘No digas que hacés obesidad, decí que hacés nutrición, porque hacer obesidad no es serio’”, contó.

PUBLICIDAD

En pocas líneas, el médico condensó una historia profesional atravesada por la persistencia. La obesidad, hoy instalada como un tema central en la conversación médica y social, durante mucho tiempo fue mirada con prejuicio, incluso dentro del ámbito sanitario. Por eso, para él, la distinción adquirió otro espesor: no solo reconocía una carrera, también validaba un camino que durante años debió defender.

A esa emoción se sumó el impacto de la sorpresiva presencia del resto de sus hijos y nieta. “La familia es un regalo de la vida. Yo estoy muy agradecido”, dijo. “Sabía que iba a estar mi hijo, que iba a venir al congreso, pero no me imaginé que iba a estar mi hija. No sabía si iba a estar mi nieta. Por supuesto, mi mujer sabía que iba a estar porque está siempre conmigo. Pero bueno, fue una sorpresa que estemos todos juntos y fue un orgullo”.

El médico Alberto Cormillot viste traje y corbata mientras permanece acompañado por varias personas en un vestíbulo
La presencia de sus seres queridos le dio un tono especial a una premiación clave en la vida del médico

Uno de los testimonios fue el de su esposa Estefanía Pasquini, que corrió el foco del saber académico para ubicarlo en otro lugar, el del trato cotidiano con los pacientes. “Creo que es la persona que más se lo merece, pero por la bondad que tiene solamente, más allá de todo lo académico”, expresó visiblemente emocionada.

alberto cormillot y esposa portada
La sorpresa de sus hijos, su nieta y su pareja convirtió la entrega en un momento profundamente conmovedor

En medio de los aplausos, Cormillot también eligió mirar hacia atrás. “Yo tuve dos motores en mi vida: mi viejo y mi vieja. Con distintos estilos, pero por mi vieja terminé la carrera, así que dedico a mi vieja”, dijo.

De regreso en el estudio, Massaccesi aportó detalles de esa “cocina” que terminó de redondear la sorpresa. Explicó que, al momento de la entrega, estaban Estefanía, Emilio y luego aparecieron Adrián, René, la nieta y el resto de la familia. “Estaban todos ahí como él se lo merece, todos juntos acompañándolo en esto que no solo es académico, me quedo con tus palabras, Estefi, sino que además es hu-ma-ni-ta-rio”, dijo el conductor, remarcando cada sílaba como quien busca fijar el sentido de la escena.

Entrevista a Alberto Cormillot en Infobae en Vivo
Alberto Cormillot recibió una distinción por su trayectoria y vivió una de las noches más emotivas de su carrera, aquí en una entrevista en Infobae en Vivo

Por su parte, el médico quiso hacer una precisión sobre la placa recibida y sobre el modo en que él mismo se percibe dentro de su disciplina. “Hay una cosa, Mario, yo quería destacar que en el abordaje de la obesidad he sido un pionero. Yo me siento pionero, sí, porque realmente estoy trabajando en esto hace más de 60 años”.

Como cierre, Mario Massaccesi retomó el tono afectuoso que dominó toda la conversación y le recordó otro dato ligado a su permanencia en los medios: “¡Tenés más años en la televisión que Mirtha Legrand!, con lo cual para nosotros es un gran orgullo”.

Temas Relacionados

Alberto CormillotMario MassaccesiObesidadNutriciónFamilia CormillotCuestión de pesoSociedad Argentina de NutriciónHomenaje al Dr. Cormillot

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

En la gala solidaria de Fundaleu, la diva eligió un peinado recoquido junto a un despampanante vestido. Qué dijo de la producción de Netflix sobre La One. Habló sobre su propia biopic y le dedicó palabras a Messi y Mirtha

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

La actriz permanece en el Sanatorio Otamendi después de un accidente doméstico, según contaron en LAM. Los detalles

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

Vero Lozano presentó a cuatro figuras que serán parte del reality culinario que encabeza Wanda Nara. Quiénes son

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

Marcela Tinayre bromeó sobre la internación de Mirtha Legrand: “Esto le pasa por salidora”

La hija de la conductora buscó llevar calma sobre el cuadro de bronquitis de la diva y explicó que su madre sigue de buen ánimo en el Sanatorio Mater Dei

Marcela Tinayre bromeó sobre la internación de Mirtha Legrand: “Esto le pasa por salidora”

La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

La cantante compartió en TikTok un fragmento de su próxima canción y despertó lecturas sobre las versiones que la señalaron tras la separación del cordobés y La Joaqui

La indirecta de Tuli Acosta a los rumores de romance con Luck Ra: “Quiere hacerme caer”

AMÉRICA

Continúan los robos en los museos franceses: dos ladrones se llevan cuatro obras de Renoir

Continúan los robos en los museos franceses: dos ladrones se llevan cuatro obras de Renoir

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

Operativo en el Caribe hondureño deja 11 detenidos y 36 fardos de supuesta cocaína decomisados

Universidad Nacional alerta que recortar la inversión educativa podría comprometer el futuro de Costa Rica

Cuba suma camiones chinos para contener la crisis de basura en La Habana

MALDITOS NERDS

Capcom vende un millón de copias de ‘Onimusha: Way of the Sword’ en un día

Capcom vende un millón de copias de ‘Onimusha: Way of the Sword’ en un día

‘Lucky Strike’ reúne a Scott Eastwood y Colin Hanks en la II Guerra Mundial

‘Earthrise’ llevará ‘Civilization VII’ al sistema solar tras la era atómica

Kayce Dutton enfrenta una traición y un secuestro en ‘Marshals’ temporada 2

Jaleco Sports: Faceoffs reúne seis juegos de Jaleco en PlayStation 5 y Nintendo Switch

DEPORTES

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de España en el estreno del circuito de Madrid: días, horarios y todo lo que hay que saber

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros