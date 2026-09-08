Tecno

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

La presentación permitirá conocer las prioridades del nuevo director ejecutivo, quien asumió el cargo tras la salida de Tim Cook y afronta una etapa marcada por la IA

John Ternus estrenará su liderazgo en el próximo Apple Event - (AP Foto/Bebeto Matthews, archivo)
John Ternus estrenará su liderazgo en el próximo Apple Event - (AP Foto/Bebeto Matthews, archivo)
Guardar

El Apple Event en vivo del 9 de septiembre marcará la primera presentación global de John Ternus como nuevo CEO de Apple, después de asumir el cargo el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook. El evento, llamado Surprise and Shine, concentrará la atención sobre la nueva etapa de la compañía y sobre los productos que podría presentar ante consumidores e inversores.

La cita llega tras una señal positiva para la empresa en el mercado bursátil. En la primera jornada de Ternus como director ejecutivo, las acciones de Apple subieron 2,61% en el Nasdaq y cerraron en 325,13 dólares. El desempeño coincidió con el inicio de un relevo que coloca a un responsable de ingeniería de hardware al frente de una de las principales compañías tecnológicas.

PUBLICIDAD

Apple anunció de manera oficial el Apple Event para el 9 de setiembre.
Apple prepara una presentación con nuevos iPhone, relojes y ordenadores - (Apple)

El iPhone volverá a ocupar el centro de la presentación

La próxima generación del iPhone será uno de los ejes del evento. Las informaciones disponibles apuntan a la presentación de dos modelos de la línea Pro: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. El modelo estándar no debutaría este 9 de septiembre y su lanzamiento quedaría para los primeros meses de 2027.

Los dos equipos Pro incorporarían baterías de mayor tamaño, una reducción de la superficie de la Isla Dinámica y nuevos colores, entre ellos azul y rojo. La cámara con apertura variable estaría reservada para el iPhone 18 Pro Max.

PUBLICIDAD

Ambos modelos utilizarían el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, junto con 12 gigabytes de memoria integrada. Esta configuración buscaría mejorar el rendimiento en tareas de inteligencia artificial y la eficiencia energética. El alza de precios también sería una posibilidad: los modelos Pro podrían costar entre 150 y 200 dólares más que sus antecesores.

La compañía podría mostrar teléfonos profesionales, dispositivos plegables, generaciones renovadas del Apple Watch, equipos MacBook Pro y auriculares con sensores orientados al bienestar físico - REUTERS/Manuel Orbegozo
La compañía podría mostrar teléfonos profesionales, dispositivos plegables, generaciones renovadas del Apple Watch, equipos MacBook Pro y auriculares con sensores orientados al bienestar físico - REUTERS/Manuel Orbegozo

El posible iPhone Ultra plegable y más novedades en Apple

El producto que despierta mayor interés es el posible iPhone Ultra, el primer teléfono plegable de Apple. El dispositivo tendría un diseño ancho, similar a un pasaporte, con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interior flexible de 7,8 pulgadas. Ambos serían OLED y contarían con una tasa de refresco de 120 hercios.

Su estructura combinaría aluminio y titanio. Apple habría centrado parte del desarrollo en reducir la visibilidad de la marca de plegado, uno de los desafíos técnicos de este tipo de dispositivos. La primera generación podría llegar en negro y blanco.

El teléfono incluiría el chip A20 Pro, una batería de doble celda de alrededor de 5.000 miliamperios-hora y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. Por las dificultades para integrar sensores en su diseño, el equipo dejaría fuera Face ID y utilizaría Touch ID en el botón lateral.

Las estimaciones sitúan el precio inicial cerca de 2.099 dólares, una cifra que lo convertiría en el iPhone más costoso de la marca. El sistema operativo sería iOS 27, con opciones adaptadas a la pantalla flexible, como pantalla dividida, aunque sin compatibilidad con Apple Pencil ni gestor de ventanas.

El evento podría incluir una nueva generación del Apple Watch. Se esperan el Watch Series 12 y una nueva versión Ultra. La gama regular recuperaría la caja de cerámica blanca, sumaría colores de malla y ofrecería medición continua del ritmo cardíaco.

El sucesor de Tim Cook deberá definir la estrategia de la firma ante los avances de los móviles plegables, la competencia en sistemas inteligentes y la búsqueda de nuevos mercados tecnológicos - APPLE
El sucesor de Tim Cook deberá definir la estrategia de la firma ante los avances de los móviles plegables, la competencia en sistemas inteligentes y la búsqueda de nuevos mercados tecnológicos - APPLE

También se anticipan dos modelos de MacBook Pro. Uno incorporaría una pantalla OLED táctil y los procesadores M5 Pro y M5 Max. El otro mantendría el diseño actual, aunque utilizaría el chip M6. Los AirPods llegarían a su quinta generación con cambios en componentes internos y sensores vinculados al bienestar físico.

Dónde puede verse el Apple Event

La transmisión estará disponible a través de YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web de la compañía. La presentación será la primera ocasión pública para observar las prioridades de Ternus al frente de Apple.

El nuevo CEO recibe una empresa con una base financiera sólida. Apple registró ingresos de 109.400 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal, un crecimiento de 16%. El trimestre de junio dejó récords en iPhone, Mac y servicios.

Ternus dirigió el área de ingeniería de hardware antes de suceder a Cook. Su llegada supone un cambio de perfil en la dirección de Apple, en un escenario marcado por la competencia en inteligencia artificial, los dispositivos plegables y la necesidad de abrir nuevas categorías de productos.

Cook dirigió Apple durante 15 años y consolidó el Apple Watch, los AirPods, la transición al Apple Silicon y el lanzamiento del Vision Pro. El Apple Event del 9 de septiembre ofrecerá las primeras señales sobre la estrategia de Ternus y el rumbo que tomará la empresa tras el relevo.

Temas Relacionados

Apple EventJohn TernusAppleCEOiPhoneLanzamientosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple Event 2026: cómo ver la presentación y qué se espera de los próximos iPhone

La emisión podrá seguirse en distintos países desde varias plataformas digitales, en una jornada marcada por la posible llegada de un dispositivo flexible y mejoras en procesadores, cámaras y autonomía

Apple Event 2026: cómo ver la presentación y qué se espera de los próximos iPhone

Ver Real Madrid vs Inter de Milán en Fútbol Libre o Tarjeta Roja aumenta el riesgo de robo de contraseñas

Seguir los partidos de la Champions League en aplicaciones piratas expone a los fanáticos a malware y fraudes bancarios

Ver Real Madrid vs Inter de Milán en Fútbol Libre o Tarjeta Roja aumenta el riesgo de robo de contraseñas

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

El primer país del mundo en tener acceso al título de Rockstar Games será Nueva Zelanda. Esto significa que, mientras allí sean las 00:00 del 19 de noviembre, en América Latina todavía será el 18 de noviembre

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

La cita del físico británico invita a reconocer los límites del propio conocimiento y a mantener la curiosidad, las preguntas y el pensamiento crítico frente a nuevas evidencias

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Los métodos incluyen la descarga de aplicaciones desde la App Store y el acceso a versiones web. Si se utilizan tiendas oficiales, no es necesario instalar archivos peligrosos

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

DEPORTES

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de España en el estreno del circuito de Madrid: días, horarios y todo lo que hay que saber

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros

TELESHOW

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Continúan los robos en los museos franceses: dos ladrones se llevan cuatro obras de Renoir

Continúan los robos en los museos franceses: dos ladrones se llevan cuatro obras de Renoir

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

Operativo en el Caribe hondureño deja 11 detenidos y 36 fardos de supuesta cocaína decomisados

Universidad Nacional alerta que recortar la inversión educativa podría comprometer el futuro de Costa Rica

Cuba suma camiones chinos para contener la crisis de basura en La Habana