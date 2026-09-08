Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

John Ternus estrenará su liderazgo en el próximo Apple Event - (AP Foto/Bebeto Matthews, archivo)

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El Apple Event en vivo del 9 de septiembre marcará la primera presentación global de John Ternus como nuevo CEO de Apple, después de asumir el cargo el 1 de septiembre en reemplazo de Tim Cook. El evento, llamado Surprise and Shine, concentrará la atención sobre la nueva etapa de la compañía y sobre los productos que podría presentar ante consumidores e inversores.

La cita llega tras una señal positiva para la empresa en el mercado bursátil. En la primera jornada de Ternus como director ejecutivo, las acciones de Apple subieron 2,61% en el Nasdaq y cerraron en 325,13 dólares. El desempeño coincidió con el inicio de un relevo que coloca a un responsable de ingeniería de hardware al frente de una de las principales compañías tecnológicas.

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Apple prepara una presentación con nuevos iPhone, relojes y ordenadores - (Apple)

El iPhone volverá a ocupar el centro de la presentación

La próxima generación del iPhone será uno de los ejes del evento. Las informaciones disponibles apuntan a la presentación de dos modelos de la línea Pro: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. El modelo estándar no debutaría este 9 de septiembre y su lanzamiento quedaría para los primeros meses de 2027.

Los dos equipos Pro incorporarían baterías de mayor tamaño, una reducción de la superficie de la Isla Dinámica y nuevos colores, entre ellos azul y rojo. La cámara con apertura variable estaría reservada para el iPhone 18 Pro Max.

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Ambos modelos utilizarían el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, junto con 12 gigabytes de memoria integrada. Esta configuración buscaría mejorar el rendimiento en tareas de inteligencia artificial y la eficiencia energética. El alza de precios también sería una posibilidad: los modelos Pro podrían costar entre 150 y 200 dólares más que sus antecesores.

La compañía podría mostrar teléfonos profesionales, dispositivos plegables, generaciones renovadas del Apple Watch, equipos MacBook Pro y auriculares con sensores orientados al bienestar físico - REUTERS/Manuel Orbegozo

El posible iPhone Ultra plegable y más novedades en Apple

El producto que despierta mayor interés es el posible iPhone Ultra, el primer teléfono plegable de Apple. El dispositivo tendría un diseño ancho, similar a un pasaporte, con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interior flexible de 7,8 pulgadas. Ambos serían OLED y contarían con una tasa de refresco de 120 hercios.

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Su estructura combinaría aluminio y titanio. Apple habría centrado parte del desarrollo en reducir la visibilidad de la marca de plegado, uno de los desafíos técnicos de este tipo de dispositivos. La primera generación podría llegar en negro y blanco.

El teléfono incluiría el chip A20 Pro, una batería de doble celda de alrededor de 5.000 miliamperios-hora y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. Por las dificultades para integrar sensores en su diseño, el equipo dejaría fuera Face ID y utilizaría Touch ID en el botón lateral.

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Las estimaciones sitúan el precio inicial cerca de 2.099 dólares, una cifra que lo convertiría en el iPhone más costoso de la marca. El sistema operativo sería iOS 27, con opciones adaptadas a la pantalla flexible, como pantalla dividida, aunque sin compatibilidad con Apple Pencil ni gestor de ventanas.

El evento podría incluir una nueva generación del Apple Watch. Se esperan el Watch Series 12 y una nueva versión Ultra. La gama regular recuperaría la caja de cerámica blanca, sumaría colores de malla y ofrecería medición continua del ritmo cardíaco.

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El sucesor de Tim Cook deberá definir la estrategia de la firma ante los avances de los móviles plegables, la competencia en sistemas inteligentes y la búsqueda de nuevos mercados tecnológicos - APPLE

También se anticipan dos modelos de MacBook Pro. Uno incorporaría una pantalla OLED táctil y los procesadores M5 Pro y M5 Max. El otro mantendría el diseño actual, aunque utilizaría el chip M6. Los AirPods llegarían a su quinta generación con cambios en componentes internos y sensores vinculados al bienestar físico.

Dónde puede verse el Apple Event

La transmisión estará disponible a través de YouTube, la aplicación Apple TV y el sitio web de la compañía. La presentación será la primera ocasión pública para observar las prioridades de Ternus al frente de Apple.

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El nuevo CEO recibe una empresa con una base financiera sólida. Apple registró ingresos de 109.400 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal, un crecimiento de 16%. El trimestre de junio dejó récords en iPhone, Mac y servicios.

Ternus dirigió el área de ingeniería de hardware antes de suceder a Cook. Su llegada supone un cambio de perfil en la dirección de Apple, en un escenario marcado por la competencia en inteligencia artificial, los dispositivos plegables y la necesidad de abrir nuevas categorías de productos.

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Cook dirigió Apple durante 15 años y consolidó el Apple Watch, los AirPods, la transición al Apple Silicon y el lanzamiento del Vision Pro. El Apple Event del 9 de septiembre ofrecerá las primeras señales sobre la estrategia de Ternus y el rumbo que tomará la empresa tras el relevo.