Tecno

Ver Real Madrid vs Inter de Milán en Fútbol Libre o Tarjeta Roja aumenta el riesgo de robo de contraseñas

Seguir los partidos de la Champions League en aplicaciones piratas expone a los fanáticos a malware y fraudes bancarios

Composición visual con Kylian Mbappé haciendo una seña con tres dedos y Lautaro Martínez arrodillado en el campo de fútbol
Es clave seguir las apariciones de Kylian Mbappé y Lautaro Martínez en páginas legales. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Ver partidos de la Champions League como Real Madrid vs Inter de Milán en aplicaciones ilegales como Fútbol Libre o Tarjeta Roja puede exponer a los usuarios al robo de contraseñas, datos personales y códigos de verificación.

El riesgo aumenta cuando la transmisión exige instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales, habilitar permisos innecesarios o descargar archivos desde enlaces de procedencia desconocida.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que este tipo de aplicaciones puede distribuir malware enfocados en obtener información, mostrar publicidad no deseada, generar cargos no autorizados o bloquear archivos del dispositivo.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La app para ver fútbol no puede solicitar acceso a contactos o archivos multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué permisos no puede solicitar una aplicación para ver fútbol en vivo

Una aplicación diseñada para reproducir video debería requerir permisos limitados, como el acceso a la conexión a internet o a las notificaciones si el usuario lo acepta. Cuando solicita leer contactos, ubicación, cámara, archivos, SMS o accesibilidad, conviene revisar si esas autorizaciones guardan relación con su función declarada.

PUBLICIDAD

Los atacantes pueden aprovechar esos permisos para acceder a contenidos almacenados y controlar partes del teléfono. Una autorización concedida sin revisión puede abrir la puerta a datos que no son necesarios para ver un partido, desde fotos y documentos hasta información vinculada con cuentas personales.

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar contraseñas sin enviar un correo falso

El robo de credenciales no depende únicamente de campañas de phishing por correo o mensajería. Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, una herramienta que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla del celular y captura usuarios, contraseñas o números introducidos en formularios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Programas piratas pueden vigilar las pulsaciones que se hacen en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo puede afectar accesos a correo, redes sociales, servicios streaming, plataformas de comercio en línea y aplicaciones bancarias. El problema se agrava si la persona reutiliza la misma contraseña en varios servicios, porque una sola filtración puede facilitar el ingreso no autorizado a otras cuentas.

Qué riesgo hay para los códigos de verificación por SMS

Muchas entidades usan códigos enviados por SMS como segundo paso para confirmar operaciones o recuperar una contraseña. Si una aplicación pirata obtiene permiso para leer mensajes, puede visualizar esos códigos y remitirlos a extraños sin que el usuario advierta el acceso en el momento.

El acceso a los SMS puede comprometer la verificación en dos pasos basada en mensajes de texto. Con una contraseña obtenida mediante un keylogger y el código de confirmación recibido en el teléfono, un atacante puede intentar validar transacciones, modificar datos de una cuenta o completar procesos de recuperación de acceso.

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Hay virus que secuestran datos y piden un pago por el rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma una transmisión ilegal afecta el funcionamiento del celular

Las amenazas no se limitan a las claves. INCIBE señala que una app de dudosa reputación puede instalar programas que ralentizan el dispositivo, despliegan anuncios de forma repentina o redirigen al usuario hacia otros sitios. Esas páginas pueden buscar ingresos publicitarios, recopilar datos o promover nuevas descargas.

Asimismo, existe el riesgo de instalar ransomware, un tipo de software malicioso que cifra fotografías, documentos y otros archivos. En esos casos, aparece un mensaje que exige un pago a cambio de recuperar el contenido.

Pagar no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles, así que las copias de seguridad son una medida clave para reducir el impacto.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Se deben instalar las apps desde Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Qué medidas reducen la exposición a aplicaciones piratas

La principal pauta es descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store. Esos servicios aplican controles y revisiones de seguridad antes de publicar software. Si detectan una aplicación dañina, pueden retirarla de sus catálogos.

Antes de instalar cualquier plataforma para seguir fútbol, conviene comprobar quién la desarrolla, leer las opiniones de otros usuarios y examinar cada permiso solicitado.

Otras medidas como mantener actualizado el sistema operativo, usar una solución de seguridad confiable y realizar copias de respaldo ayuda a detectar amenazas y recuperar información si el dispositivo resulta afectado.

Temas Relacionados

Real MadridReal Madrid vs Inter de MilánFútbol LibreTarjeta RojaChampions LeagueTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

El primer país del mundo en tener acceso al título de Rockstar Games será Nueva Zelanda. Esto significa que, mientras allí sean las 00:00 del 19 de noviembre, en América Latina todavía será el 18 de noviembre

GTA 6 en Latinoamérica: horarios de estreno por país y cómo jugarlo antes que nadie

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

La cita del físico británico invita a reconocer los límites del propio conocimiento y a mantener la curiosidad, las preguntas y el pensamiento crítico frente a nuevas evidencias

Stephen Hawking y su lección sobre el saber: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

La presentación permitirá conocer las prioridades del nuevo director ejecutivo, quien asumió el cargo tras la salida de Tim Cook y afronta una etapa marcada por la IA

Apple Event en vivo tendrá a John Ternus como nuevo CEO de Apple este 9 de septiembre

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Los métodos incluyen la descarga de aplicaciones desde la App Store y el acceso a versiones web. Si se utilizan tiendas oficiales, no es necesario instalar archivos peligrosos

Cómo tener los juegos del Nokia 1100 en un iPhone: así puedes jugar Snake II

Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

Las fotos de esta tendencia combinan nostalgia con hombreras, peinados voluminosos, luces de neón y colores pasteles

Lista de 30 prompts para hacer la foto de cómo me vería en los 80 usando CharGPT o Gemini

DEPORTES

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

La AFA rechazará el pedido de Vélez para eliminar a Boca de la Copa Argentina

Dibu Martínez está nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros

La argentina Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta pelea que perdió en su debut en UFC

TELESHOW

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

Ángela Leiva contó el milagro que le pidió a Gilda al comienzo de su carrera: “Yo confié en ella”

La emoción de Alberto Cormillot al recibir un homenaje inolvidable: “El premio más importante de mi vida”

Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

National Geographic dedica 11 páginas a Costa Rica y la presenta como “tesoro de la naturaleza”

Operativo en el Caribe hondureño deja 11 detenidos y 36 fardos de supuesta cocaína decomisados

Universidad Nacional alerta que recortar la inversión educativa podría comprometer el futuro de Costa Rica

Cuba suma camiones chinos para contener la crisis de basura en La Habana

Cuba le falla a los pacientes de esquizofrenia por la falta de medicamentos