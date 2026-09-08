Ver Real Madrid vs Inter de Milán en Fútbol Libre o Tarjeta Roja aumenta el riesgo de robo de contraseñas

Es clave seguir las apariciones de Kylian Mbappé y Lautaro Martínez en páginas legales. (Fotocomposición Infobae)

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Ver partidos de la Champions League como Real Madrid vs Inter de Milán en aplicaciones ilegales como Fútbol Libre o Tarjeta Roja puede exponer a los usuarios al robo de contraseñas, datos personales y códigos de verificación.

El riesgo aumenta cuando la transmisión exige instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales, habilitar permisos innecesarios o descargar archivos desde enlaces de procedencia desconocida.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que este tipo de aplicaciones puede distribuir malware enfocados en obtener información, mostrar publicidad no deseada, generar cargos no autorizados o bloquear archivos del dispositivo.

La app para ver fútbol no puede solicitar acceso a contactos o archivos multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué permisos no puede solicitar una aplicación para ver fútbol en vivo

Una aplicación diseñada para reproducir video debería requerir permisos limitados, como el acceso a la conexión a internet o a las notificaciones si el usuario lo acepta. Cuando solicita leer contactos, ubicación, cámara, archivos, SMS o accesibilidad, conviene revisar si esas autorizaciones guardan relación con su función declarada.

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Los atacantes pueden aprovechar esos permisos para acceder a contenidos almacenados y controlar partes del teléfono. Una autorización concedida sin revisión puede abrir la puerta a datos que no son necesarios para ver un partido, desde fotos y documentos hasta información vinculada con cuentas personales.

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar contraseñas sin enviar un correo falso

El robo de credenciales no depende únicamente de campañas de phishing por correo o mensajería. Una aplicación maliciosa puede incorporar un keylogger, una herramienta que registra las pulsaciones realizadas en la pantalla del celular y captura usuarios, contraseñas o números introducidos en formularios.

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Programas piratas pueden vigilar las pulsaciones que se hacen en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo puede afectar accesos a correo, redes sociales, servicios streaming, plataformas de comercio en línea y aplicaciones bancarias. El problema se agrava si la persona reutiliza la misma contraseña en varios servicios, porque una sola filtración puede facilitar el ingreso no autorizado a otras cuentas.

Qué riesgo hay para los códigos de verificación por SMS

Muchas entidades usan códigos enviados por SMS como segundo paso para confirmar operaciones o recuperar una contraseña. Si una aplicación pirata obtiene permiso para leer mensajes, puede visualizar esos códigos y remitirlos a extraños sin que el usuario advierta el acceso en el momento.

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El acceso a los SMS puede comprometer la verificación en dos pasos basada en mensajes de texto. Con una contraseña obtenida mediante un keylogger y el código de confirmación recibido en el teléfono, un atacante puede intentar validar transacciones, modificar datos de una cuenta o completar procesos de recuperación de acceso.

Hay virus que secuestran datos y piden un pago por el rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma una transmisión ilegal afecta el funcionamiento del celular

Las amenazas no se limitan a las claves. INCIBE señala que una app de dudosa reputación puede instalar programas que ralentizan el dispositivo, despliegan anuncios de forma repentina o redirigen al usuario hacia otros sitios. Esas páginas pueden buscar ingresos publicitarios, recopilar datos o promover nuevas descargas.

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Asimismo, existe el riesgo de instalar ransomware, un tipo de software malicioso que cifra fotografías, documentos y otros archivos. En esos casos, aparece un mensaje que exige un pago a cambio de recuperar el contenido.

Pagar no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles, así que las copias de seguridad son una medida clave para reducir el impacto.

Se deben instalar las apps desde Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Qué medidas reducen la exposición a aplicaciones piratas

La principal pauta es descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store. Esos servicios aplican controles y revisiones de seguridad antes de publicar software. Si detectan una aplicación dañina, pueden retirarla de sus catálogos.

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Antes de instalar cualquier plataforma para seguir fútbol, conviene comprobar quién la desarrolla, leer las opiniones de otros usuarios y examinar cada permiso solicitado.

Otras medidas como mantener actualizado el sistema operativo, usar una solución de seguridad confiable y realizar copias de respaldo ayuda a detectar amenazas y recuperar información si el dispositivo resulta afectado.

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