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La PlayStation que tuviste en tu infancia está de regreso y ahora será un LEGO

Esta versión contará con referencias a Gran Turismo y Ape Escape, dos de los juegos clásicos de la consolas de Sony

La PlayStation original tendrá un set de LEGO de 1.911 piezas que llegará en octubre de 2026.
La PlayStation original tendrá un set de LEGO de 1.911 piezas que llegará en octubre de 2026.
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La PlayStation original tendrá una versión de LEGO de 1.911 piezas, incluyendo un mando y elementos funcionales. El set llegará en octubre de 2026 con referencias a Gran Turismo y Ape Escape, dos juegos clásicos de la primera consola de Sony.

Esta es una réplica casi a escala real de la consola que Sony lanzó en 1994. El modelo permite armar la máquina, conectar un control hecho con ladrillos, pulsar sus botones Power y Open y abrir la bandeja de discos, además de retirar dos dioramas basados en videojuegos.

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Cómo es la PlayStation hecha con LEGO

El set, identificado con el número 72306, recrea la apariencia de la PlayStation 1 con una escala cercana a 1:1. Una vez terminada, la construcción alcanza unos 26 centímetros de ancho y busca conservar las proporciones que distinguían al hardware original.

La consola reúne 1.911 piezas. Entre ellas hay elementos destinados a reproducir las líneas de la carcasa, los logotipos, las inscripciones cercanas a las ranuras de Memory Card y los puertos donde se conectaban los mandos.

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La maqueta de la PlayStation incluye un mando clásico conectado a la consola, además de botones Power y Open funcionales y una bandeja de disco que se abre.
La maqueta de la PlayStation incluye un mando clásico conectado a la consola, además de botones Power y Open funcionales y una bandeja de disco que se abre.

LEGO también incorporó un control clásico de PlayStation construido con piezas. El mando se conecta directamente a la consola, una decisión que evita dejarlo como un accesorio separado y mantiene la disposición que tenía el equipo original.

La maqueta incluye el cable del control, los botones Power y Open que se pueden pulsar y una bandeja de disco que se abre. El resultado no queda limitado a una estructura inmóvil de exhibición: varias partes permiten reproducir acciones asociadas al uso cotidiano de la consola.

Cómo serán las referencias a Gran Turismo y Ape Escape

Dentro de la consola se esconden dos escenarios desmontables inspirados en Gran Turismo y Ape Escape. Ambos pueden colocarse en el interior del modelo o exhibirse por separado, lo que permite modificar la presentación final del set.

El diorama de Gran Turismo incorpora una pista en miniatura y vehículos que remiten a una franquicia histórica de PlayStation y Sony.
El diorama de Gran Turismo incorpora una pista en miniatura y vehículos que remiten a una franquicia histórica de PlayStation y Sony.

El diorama de Gran Turismo contiene una pista en miniatura y pequeños vehículos. La referencia remite a una de las franquicias que acompañaron el desarrollo de PlayStation como marca y que se mantuvo ligada a las consolas de Sony con nuevas entregas.

Ape Escape cuenta con una escena de isla y un mono equipado con casco. La figura tiene una luz intercambiable que puede mostrarse en color azul o rojo, un detalle que amplía las posibilidades de armado del pequeño escenario.

Cuándo y cómo será el lanzamiento de la PlayStation de LEGO

Por sus dimensiones, precio y 1.911 piezas, la PlayStation de LEGO apunta al mercado de coleccionistas adultos. El modelo está pensado para exhibirse, pero incorpora partes móviles y dioramas que pueden retirarse de la consola.

La propuesta se integra a la línea de productos nostálgicos de LEGO para adultos, un segmento que la empresa denomina “kidults”. Allí ya aparecen réplicas de hardware como la Nintendo Entertainment System, la Atari 2600 y la Game Boy.

La preventa de la PlayStation de LEGO comenzará el 1 de octubre de 2026 en PlayStation Direct y LEGO.com, y la venta general arrancará el 4 de octubre con precios desde USD 179,99.
La preventa de la PlayStation de LEGO comenzará el 1 de octubre de 2026 en PlayStation Direct y LEGO.com, y la venta general arrancará el 4 de octubre con precios desde USD 179,99.

El interés por convertir consolas clásicas en objetos de construcción también alcanzó a otras marcas. Mattel lanzó una versión armable de la Xbox original, mientras LEGO extendió su catálogo de sets basados en videojuegos y dispositivos.

La preventa comenzará el 1 de octubre de 2026 en PlayStation Direct para Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España y Portugal. Los miembros de LEGO Insiders también podrán comprarlo ese día en LEGO.com.

La disponibilidad general llegará el 4 de octubre mediante LEGO.com y las tiendas físicas de la compañía. Costará USD 179,99 en Estados Unidos, 139,99 libras en Reino Unido, 159,99 euros en Europa y 27.980 yenes en Japón, por lo que todavía no hay un valor oficial para quienes la quieran conseguir en América Latina.

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