La PlayStation que tuviste en tu infancia está de regreso y ahora será un LEGO

La PlayStation original tendrá un set de LEGO de 1.911 piezas que llegará en octubre de 2026.

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La PlayStation original tendrá una versión de LEGO de 1.911 piezas, incluyendo un mando y elementos funcionales. El set llegará en octubre de 2026 con referencias a Gran Turismo y Ape Escape, dos juegos clásicos de la primera consola de Sony.

Esta es una réplica casi a escala real de la consola que Sony lanzó en 1994. El modelo permite armar la máquina, conectar un control hecho con ladrillos, pulsar sus botones Power y Open y abrir la bandeja de discos, además de retirar dos dioramas basados en videojuegos.

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Cómo es la PlayStation hecha con LEGO

El set, identificado con el número 72306, recrea la apariencia de la PlayStation 1 con una escala cercana a 1:1. Una vez terminada, la construcción alcanza unos 26 centímetros de ancho y busca conservar las proporciones que distinguían al hardware original.

La consola reúne 1.911 piezas. Entre ellas hay elementos destinados a reproducir las líneas de la carcasa, los logotipos, las inscripciones cercanas a las ranuras de Memory Card y los puertos donde se conectaban los mandos.

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La maqueta de la PlayStation incluye un mando clásico conectado a la consola, además de botones Power y Open funcionales y una bandeja de disco que se abre.

LEGO también incorporó un control clásico de PlayStation construido con piezas. El mando se conecta directamente a la consola, una decisión que evita dejarlo como un accesorio separado y mantiene la disposición que tenía el equipo original.

La maqueta incluye el cable del control, los botones Power y Open que se pueden pulsar y una bandeja de disco que se abre. El resultado no queda limitado a una estructura inmóvil de exhibición: varias partes permiten reproducir acciones asociadas al uso cotidiano de la consola.

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Cómo serán las referencias a Gran Turismo y Ape Escape

Dentro de la consola se esconden dos escenarios desmontables inspirados en Gran Turismo y Ape Escape. Ambos pueden colocarse en el interior del modelo o exhibirse por separado, lo que permite modificar la presentación final del set.

El diorama de Gran Turismo incorpora una pista en miniatura y vehículos que remiten a una franquicia histórica de PlayStation y Sony.

El diorama de Gran Turismo contiene una pista en miniatura y pequeños vehículos. La referencia remite a una de las franquicias que acompañaron el desarrollo de PlayStation como marca y que se mantuvo ligada a las consolas de Sony con nuevas entregas.

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Ape Escape cuenta con una escena de isla y un mono equipado con casco. La figura tiene una luz intercambiable que puede mostrarse en color azul o rojo, un detalle que amplía las posibilidades de armado del pequeño escenario.

Cuándo y cómo será el lanzamiento de la PlayStation de LEGO

Por sus dimensiones, precio y 1.911 piezas, la PlayStation de LEGO apunta al mercado de coleccionistas adultos. El modelo está pensado para exhibirse, pero incorpora partes móviles y dioramas que pueden retirarse de la consola.

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La propuesta se integra a la línea de productos nostálgicos de LEGO para adultos, un segmento que la empresa denomina “kidults”. Allí ya aparecen réplicas de hardware como la Nintendo Entertainment System, la Atari 2600 y la Game Boy.

La preventa de la PlayStation de LEGO comenzará el 1 de octubre de 2026 en PlayStation Direct y LEGO.com, y la venta general arrancará el 4 de octubre con precios desde USD 179,99.

El interés por convertir consolas clásicas en objetos de construcción también alcanzó a otras marcas. Mattel lanzó una versión armable de la Xbox original, mientras LEGO extendió su catálogo de sets basados en videojuegos y dispositivos.

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La preventa comenzará el 1 de octubre de 2026 en PlayStation Direct para Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España y Portugal. Los miembros de LEGO Insiders también podrán comprarlo ese día en LEGO.com.

La disponibilidad general llegará el 4 de octubre mediante LEGO.com y las tiendas físicas de la compañía. Costará USD 179,99 en Estados Unidos, 139,99 libras en Reino Unido, 159,99 euros en Europa y 27.980 yenes en Japón, por lo que todavía no hay un valor oficial para quienes la quieran conseguir en América Latina.

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