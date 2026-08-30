GTA 6 arrasó en Netflix y aumentó el tráfico de la app en 125% gracias a su tráiler exclusivo

El tráiler extendido de GTA 6 en Netflix elevó el tráfico de la plataforma un 125 % durante su estreno exclusivo.

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Aunque la exclusividad del tráiler extendido de GTA 6 en Netflix era de apenas 6 horas, su impacto en la aplicación de streaming ha sido impactante.

Según datos de medios como IGN y Variety, el tráfico en la plataforma aumentó gracias al juego de Rockstar y, al mismo tiempo, generó un pequeño colpaso en su estreno, especialmente en la versión web,

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Cómo aumentó la audiencia de Netflix gracias a GTA 6

El debut del ‘Extended Look’ de ‘GTA VI’ supuso un aumento del tráfico en Netflix de un 125 % en comparación con el día anterior, según datos de Sensor Tower difundidos por medios estadounidenses.

Este incremento no solo se reflejó en la navegación web, donde usuarios de computadora aumentaron drásticamente la demanda, sino que también en el uso móvil se registró un alza del 50 % respecto a la media de las últimas 12 semanas para un jueves.

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Netflix registró caídas momentáneas en sus servidores durante los primeros minutos del estreno del avance de GTA 6. (REUTERS/Daniel Cole//File Photo)

La magnitud de la reacción fue tal que, durante los primeros minutos del estreno, Netflix experimentó caídas momentáneas en sus servidores. Numerosos usuarios compartieron en redes sociales imágenes de la pantalla de error con un pastel desmoronado, símbolo del colapso temporal que afectó a espectadores en varios países. El problema se resolvió en apenas medio minuto, pero evidenció el nivel de expectación y la capacidad de convocatoria que ostenta la saga de Rockstar.

La presentación de contenido exclusivo de franquicias de alto perfil como ‘GTA VI’ se ha convertido en una estrategia clave para Netflix, facilitando tanto la reactivación de usuarios inactivos como la captación de nuevos suscriptores a partir de eventos virales y de alto impacto.

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En menos de un día, el tráiler del nuevo Grand Theft Auto superó los 7 millones de reproducciones en YouTube. Solo en el canal oficial de Rockstar se alcanzaron 5,5 millones de visionados en las primeras horas, sin contar los usuarios que accedieron al material antes que nadie a través de Netflix, que disponía de la primicia con seis horas de adelanto respecto a otros canales.

La comunidad gamer, que llevaba trece años esperando la continuación de la saga, respondió con entusiasmo. La franquicia, lanzada originalmente en 1997, acumula más de 470 millones de unidades vendidas en todo el mundo, de las cuales 230 millones corresponden a GTA V, el título previo.

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La expectativa por GTA 6 reactivó el interés de una comunidad gamer que esperaba desde hace trece años la continuidad de la saga de Rockstar. (Rockstar)

El interés generado por el tráiler también se tradujo en un récord de reservas. Antes de la emisión del ‘Extended Look’, ya se habían vendido más de 4,5 millones de copias en preventa, generando ingresos cercanos a los 450 millones de dólares (USD).

Qué mostró el avance de GTA 6 en Netflix

El avance de media hora presentado por Netflix fue una combinación de fragmentos de gameplay y escenas cinemáticas, editadas con un ritmo ágil y sin comentarios superfluos.

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La selección permitió observar algunas de las nuevas mecánicas jugables que distinguen a esta entrega: desde el sistema de cooperación entre los dos protagonistas, Jason y Lucía, hasta el renovado funcionamiento del mundo abierto.

La narrativa gira en torno a estos personajes, que se ven envueltos en una conspiración criminal en el ficticio Estado de Leonida tras un golpe fallido. El jugador podrá experimentar interacciones inéditas, como responder mensajes entre los protagonistas, tomarse de la mano o realizar actividades conjuntas, elementos que amplifican la inmersión.

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El avance de GTA 6 mostró a Jason y Lucía como protagonistas de una conspiración criminal en Leonida con nuevas mecánicas de cooperación.

El mapa de GTA VI duplica el tamaño del de la entrega anterior y presenta una zona urbana once veces más densamente poblada. Además, el sistema de robo de vehículos y la respuesta policial han evolucionado: ahora se requieren herramientas específicas para ciertos coches y las fuerzas del orden solo actuarán si un personaje no jugable presencia el delito o si se utiliza un arma.

Aparecen indicadores visuales que muestran la información que la policía tiene sobre los protagonistas —como rostro, ropa, vehículo y pareja—, lo que añade una capa de complejidad a las persecuciones.

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La Ultimate Edition, disponible en preventa, incluye vehículos exclusivos, armas y elementos de acción integrados en la historia principal. La edición física del juego estará a la venta a partir del 12 de noviembre, con la posibilidad de precarga desde esa fecha, mientras que el lanzamiento oficial se producirá el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.