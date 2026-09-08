Los sugestivos videos de La Joaqui y Tiago PZK en medio de rumores de romance: “Nosotros somos los dioses”

Los indicios sobre la colaboración musical entre La Joaqui, Rodri RBZ y Candecaroo

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La Joaqui atraviesa semanas de alta exposición luego de su separación de Luck Ra, que abrió todo tipo de comentarios en la escena urbana. Primero, a él se lo vinculó con Tuli Acosta, una versión que fue negada por las partes alegando que entre ellos solo hay amistad. Luego, fue la propia intérprete de “Butakera” a quien se la relacionó con el cantante Tiago PZK.

Desde entonces, cualquier detalle se amplifica en las plataformas digitales, entre versiones de infidelidad, escándalo y resentimiento. En este escenario, las publicaciones posteriores de la cantante quedaron bajo esa mirada. Un video, una canción de fondo o la presencia de otra persona pasaron a ser leídos como posibles mensajes sobre su presente, sus vínculos y la manera en que enfrenta las especulaciones.

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La atención de las últimas horas se concentró en contenidos breves compartidos en TikTok, donde la combinación de imágenes y música abrió nuevas teorías entre quienes siguen sus movimientos. La Joaqui compartió en su perfil un video en el que aparece abrazada a un hombre. La identidad de esa persona quedó oculta porque la filmación no muestra su cara, una ausencia que abrió la puerta a interpretaciones sobre quién estaba con la cantante.

Los cantante son amigos hace tiempo, sin embargo, una salida familiar fue suficiente para encender la llama (Video: Puro Show-El Trece)

La escena está acompañada por un nuevo tema musical. La combinación entre el abrazo, la falta de una imagen frontal del hombre y la presencia de Tiago PZK entre las versiones previas llevó a que algunos usuarios asumieran que podía ser él.

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Esa lectura comenzó a cambiar cuando otros seguidores señalaron que el hombre sería Rodri RBZ. La hipótesis tomó fuerza por la aparición de otra publicación del músico, que compartió una pieza con una temática parecida y utilizó la misma canción de fondo.

Rodri RBZ no aparece acompañado por La Joaqui en su propio video. En esa grabación se muestra junto a Candecaroo, una diferencia que desplazó la atención desde una posible escena romántica hacia la posibilidad de que todos los posteos respondieran a un trabajo musical conjunto.

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La coincidencia entre los videos no permite establecer por sí sola el contenido completo del lanzamiento ni el papel de cada participante. Sin embargo, los materiales difundidos orientaron las especulaciones hacia una colaboración entre La Joaqui, Rodri RBZ, Candecaroo y Tiago PZK.

Tiago PZK publicó un video en redes sociales que reavivó las especulaciones sobre su vínculo con La Joaqui y el cruce con Luck Ra (Video: TikTok)

La publicación de Tiago PZK aportó otro elemento a esa interpretación. El cantante también apareció con el mismo tema de fondo, aunque no se mostró vestido como el resto de los artistas vinculados con el contenido. Su intervención consistió en cantar la misma canción que figura en las otras piezas.

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Esa diferencia en la vestimenta fue observada como una particularidad dentro de la promoción. Mientras La Joaqui, Rodri RBZ y Candecaroo quedaron asociados a videos con puntos de contacto, Tiago PZK fue visto por separado, unido a la secuencia por la música.

La lectura sobre una colaboración modificó el sentido inicial atribuido al abrazo. Lo que para algunos usuarios podía ser una señal de romance pasó a quedar relacionado con la difusión de una canción en la que intervendrían varios músicos.

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La Joaqui se pronuncia en medio del escándalo citando a los artistas Anuel AA y Ozuna.

Luego de estos videos vinculados con la colaboración, La Joaqui compartió una nueva grabación. En esa publicación se muestra frente a cámara mientras canta, en una imagen que volvió a ser interpretada como una indirecta dentro de la conversación generada por su separación y los rumores posteriores.

De fondo se escucha una frase de “Los Dioses”, canción de Anuel AA y Ozuna, inspirada en un discurso célebre del peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor. El pasaje plantea una disculpa dirigida a nadie y una afirmación sobre “nosotros” como dioses, un mensaje que la cantante eligió incorporar a su video luego de los contenidos que impulsaron las versiones sobre Tiago PZK.

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La cita que se oye en la publicación reza: “Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. ¡Nosotros somos los dioses!”. La frase aparece como parte de la canción y no como una declaración propia de La Joaqui, aunque su selección para el video fue leída dentro del clima de indirectas que rodea sus posteos.

Así las cosas, lo que dejaron las últimas horas es una sucesión de posteos en los que la artista aparece con música nueva, un abrazo que no revela por completo a su acompañante y una referencia sonora que intensificó las lecturas sobre sus indirectas.

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