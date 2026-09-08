Apple Event 2026: cómo ver la presentación y qué se espera de los próximos iPhone

La compañía transmitirá la cita del 9 de septiembre por YouTube, Apple TV y su sitio oficial, mientras los rumores apuntan a nuevos modelos Pro, un posible plegable y otras novedades de hardware - (Apple)

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El Apple Event 2026 se celebrará el miércoles 9 de septiembre de 2026, en una presentación que marcará el debut público de John Ternus como director ejecutivo de Apple. La compañía prepara el evento bajo la consigna “Surprise and Shine”, con expectativas centradas en los próximos iPhone, los relojes Apple Watch y otros productos de hardware.

La cita tiene un valor especial porque será la primera gran conferencia de la empresa después de la salida de Tim Cook, quien dirigió Apple durante 15 años. El relevo sitúa a Ternus, antiguo responsable de ingeniería de hardware, ante una audiencia global que espera señales sobre la estrategia de la marca en teléfonos, IA y nuevos formatos de dispositivos.

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El relevo de Tim Cook añadirá interés a una cita que podría revelar nuevos equipos, versiones profesionales con mayor rendimiento y el primer acercamiento de la compañía al segmento plegable - Apple

Dónde ver el Apple Event 2026 en vivo

La presentación comenzará el 9 de septiembre a las 11:00 de la mañana en México y Colombia, a las 13:00 en Argentina y a las 18:00 en España. Apple transmitirá el evento a través de su sitio web, su canal oficial de YouTube, la aplicación Apple TV y el servicio Apple TV+.

La renovación del iPhone suele concentrar buena parte de la atención en los eventos de septiembre, por el peso del teléfono dentro de los ingresos de Apple. En esta ocasión, el interés también se relaciona con la posibilidad de que la compañía presente su primer móvil plegable, una categoría en la que todavía no participa de forma oficial.

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Las filtraciones y reportes especializados apuntan a la llegada de varios productos. Entre ellos figuran dos modelos de iPhone Pro, un teléfono plegable, dos MacBook Pro, una nueva generación de AirPods y una actualización de la gama Apple Watch. La empresa no ha confirmado de manera oficial el listado.

Los iPhone 18 Pro concentrarán la renovación tecnológica de Apple - REUTERS/Manuel Orbegozo

Los iPhone 18 Pro concentrarían la renovación anual

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max serían los principales modelos convencionales anunciados en el evento. Las informaciones disponibles indican que el iPhone 18 estándar no formaría parte de esta presentación y podría llegar durante los primeros meses de 2027, junto con un posible iPhone 18E y una segunda generación del iPhone Air.

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Los modelos Pro incorporarían baterías de mayor tamaño, una Isla Dinámica con menor superficie y nuevos acabados en azul y rojo. La cámara con apertura variable se reservaría para la versión Pro Max.

El procesador sería el A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada. Apple buscaría mejorar el rendimiento en funciones de inteligencia artificial y reducir el consumo energético de sus equipos.

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También se espera una subida de precios. El iPhone 18 Pro podría costar entre 150 y 200 dólares más que la generación anterior, debido al encarecimiento de la memoria RAM y del almacenamiento de alta velocidad. El aumento de la demanda procedente de los centros de datos y la inteligencia artificial presiona los costes de componentes electrónicos.

John Ternus debutará como director ejecutivo en una jornada seguida por usuarios de todo el mundo, con expectativas centradas en teléfonos renovados, relojes inteligentes, auriculares y ordenadores portátiles - (Foto AP/Bebeto Matthews, Archivo)

El iPhone Ultra sería el primer plegable de Apple

La principal incógnita del Apple Event es el posible iPhone Ultra, un teléfono con pantalla flexible y formato ancho. El dispositivo tendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interno de 7,8 pulgadas, ambos OLED con tasa de refresco de 120 hercios.

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Su estructura combinaría aluminio y titanio. El equipo usaría el chip A20 Pro, una batería de doble celda de alrededor de 5.000 miliamperios-hora y dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. La primera versión estaría disponible en negro y blanco.

El modelo sustituiría Face ID por un lector Touch ID integrado en el botón lateral, según los informes. La decisión respondería a la dificultad de incorporar los sensores de reconocimiento facial en un dispositivo con dos pantallas. El precio base podría situarse cerca de 2.099 dólares.

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Apple Watch, AirPods y MacBook Pro ampliarían el evento

La presentación también incluiría el Apple Watch Series 12 y una nueva versión del Apple Watch Ultra. La serie regular recuperaría una caja de cerámica blanca, añadiría nuevos colores de correa e incorporaría medición continua del ritmo cardíaco.

Apple prepararía dos MacBook Pro. Uno tendría pantalla OLED táctil y procesadores M5 Pro y M5 Max. El segundo conservaría el diseño actual, pero incorporaría el chip M6. Los AirPods llegarían a su quinta generación con cambios internos y sensores relacionados con el bienestar físico.

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La expectativa alrededor del evento va más allá de las características de los próximos dispositivos. La presentación servirá para medir cómo Apple afronta una etapa sin Tim Cook, con John Ternus al frente y un mercado que exige respuestas en inteligencia artificial, formatos plegables y servicios.

Las decisiones que exponga en su primera conferencia ayudarán a definir si la empresa mantiene su modelo de renovación gradual o acelera cambios en sus líneas de hardware.

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