Tecno

La función poco conocida de Gmail para enviar correos que desaparecen automáticamente

El modo confidencial funciona como un sistema de autodestrucción programada para correos electrónicos

Gmail
Quien redacta el mensaje elige un intervalo de caducidad (1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses o 5 años). (Reuters)
Guardar

Gmail tiene una función que permite enviar correos con fecha de vencimiento, de manera que el mensaje desaparece de la bandeja de entrada del destinatario una vez cumplido el plazo establecido. Se trata del modo confidencial, una herramienta integrada de forma nativa en la plataforma que además bloquea el reenvío, la copia, la descarga y la impresión del contenido, y que puede exigir un código de verificación por SMS antes de permitir la apertura del correo.

Qué es el modo confidencial de Gmail y para qué sirve

El modo confidencial funciona como un sistema de autodestrucción programada para correos electrónicos. Quien redacta el mensaje elige un intervalo de caducidad (1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses o 5 años) y, transcurrido ese tiempo, tanto el texto como los archivos adjuntos dejan de estar accesibles para el destinatario.

PUBLICIDAD

La herramienta también actúa como una capa de protección adicional sobre el contenido. Desactiva las opciones de reenviar, copiar, descargar o imprimir el mensaje y sus adjuntos, lo que limita la circulación de información sensible fuera del hilo original de conversación.

Google ahora te permite acceder a Gmail usando videoselfies.
Se trata del modo confidencial, una herramienta integrada de forma nativa en la plataforma. (Google)

Existe además un nivel de seguridad extra mediante el control de acceso por SMS. Esta opción obliga al destinatario a introducir un código de verificación enviado a su teléfono móvil antes de poder leer el correo, un paso que suma autenticación al simple acceso a la bandeja de entrada.

PUBLICIDAD

Por último, quien envía el mensaje conserva el control incluso después del envío. La función de revocación anticipada permite quitar el acceso al correo en cualquier momento antes de que llegue la fecha de caducidad, por si el remitente se arrepiente de haberlo enviado o detecta un error en el contenido.

Cómo activar el envío de correos temporales en Gmail paso a paso

Configurar esta función no requiere instalar complementos ni modificar ajustes generales de la cuenta. El proceso se realiza directamente desde la ventana de redacción de un nuevo mensaje, tanto en la versión web como en la aplicación móvil de Gmail.

Configurar la función en cuestión no requiere instalar complementos ni modificar ajustes generales de la cuenta.
Configurar la función en cuestión no requiere instalar complementos ni modificar ajustes generales de la cuenta.

El primer paso consiste en abrir Gmail y hacer clic en el botón Redactar. Ahí se completan los campos de destinatario, asunto y cuerpo del mensaje de la forma habitual, sin ninguna diferencia respecto a un correo convencional.

A continuación, en la parte inferior de la ventana de redacción aparece un icono con forma de candado y reloj. Al hacer clic sobre él se despliega el panel de configuración del modo confidencial, donde se define el resto de los parámetros del envío.

Dentro de ese panel se selecciona la fecha de caducidad del mensaje, por ejemplo la opción Caduca en 1 día. Quien busque un nivel de seguridad mayor puede además marcar la alternativa Contraseña por SMS e ingresar el número de teléfono móvil del destinatario para exigir el código de verificación.

Gmail cuenta con varias funciones menos conocidas y ajustes avanzados que ayudan a mejorar la productividad y organizar mejor el correo. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)
Gmail cuenta con varias funciones menos conocidas y ajustes avanzados que ayudan a mejorar la productividad y organizar mejor el correo. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)

El último paso es hacer clic en Guardar, tras lo cual aparece un recuadro azul en la parte inferior del correo que confirma la activación del modo confidencial. Con esa confirmación visible, solo resta pulsar Enviar para completar el proceso.

Cómo verificar y revocar el acceso a un correo confidencial ya enviado

Una vez enviado el mensaje, es posible confirmar que la configuración se aplicó de forma correcta desde la carpeta de Enviados. Ahí, el correo muestra un aviso con la fecha exacta en la que expirará el acceso del destinatario.

Ese mismo aviso incluye la opción Quitar acceso, disponible para los casos en los que el remitente necesite revocar la visibilidad del correo de forma inmediata, sin esperar a que se cumpla el plazo de caducidad programado originalmente.

Temas Relacionados

GmailCorreos electrónicosCorreos electrónicos confidencialesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

Se trata de los indicadores de movimiento del vehículo, puntos animados que aparecen en los bordes de la pantalla

El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

Al iniciar una partida, la pelota bajaba con lentitud por el lanzador, cruzaba el resorte y terminaba cayendo fuera de la pantalla

La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

MrBeast usó Starlink y logró con internet satelital comunicarse con su equipo desde el Amazonas hasta la Antártida y Perú

El youtuber aprovechó el internet para consultar a Gemini sobre cómo construir una balsa con colchones, bambú y una cuerda

MrBeast usó Starlink y logró con internet satelital comunicarse con su equipo desde el Amazonas hasta la Antártida y Perú

La herramienta más práctica de Apple llegaría a los celulares Samsung con One UI 9.5

Apple cuenta con iPhone Mirroring, una función que permite consultar notificaciones y utilizar apps del iPhone directamente desde la computadora, sin tomar el teléfono

La herramienta más práctica de Apple llegaría a los celulares Samsung con One UI 9.5

OpenAI admite que GPT-6 Astra reduce la capacidad humana para vigilar cómo “piensa” la IA

La compañía indicó que Astra se lanzaría con “monitoreo adicional de la cadena de pensamiento para detectar y contener cualquier acción potencialmente sin alineación”

OpenAI admite que GPT-6 Astra reduce la capacidad humana para vigilar cómo “piensa” la IA

DEPORTES

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

El posteo de Colapinto tras su remontada en el GP de Italia: el problema que sufrió y una frase esperanzadora

La visita especial de Scaloni al GP de Italia de Fórmula 1: del guiño a Colapinto a su referencia a la selección argentina

7 frases de Ponzio tras el triunfo de River Plate en su regreso al Monumental: por qué mejoró el equipo y el futbolista al que elogió

Los golazos de Tomás Galván en el triunfo de River: de la secuencia de pases con Almada, Correa y Driussi al remate al ángulo

Surgió de River Plate y se convirtió en la figura del fin de semana con tres golazos para la revelación del fútbol español

TELESHOW

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

Una vidente analizó las extrañas fotos de Wanda Nara: “Está limpiando un trabajo que la China Suárez le hizo”

La fuerte versión sobre el supuesto romance de La Joaqui y Tiago PZK que lanzó Yanina Latorre: “Bomba y bomba”

Fatboy Slim sorprendió en Buenos Aires al remixar el clásico jingle de “El Cóndor” de Norbert Degoas en pleno show

La salud de Mirtha Legrand luego de ausentarse de su programa: la palabra de Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

Israel advirtió sobre nuevos ataques contra Hezbollah y ordenó evacuar una zona de Deir Zahrani, en el sur del Líbano

Hospital de Costa Rica suma ultrasonidos con inteligencia artificial para mamas y tiroides

Las estafas por WhatsApp se reactivan en Cuba con pedidos de transferencias bancarias

República Dominicana y la Unión Europea acuerdan estudiar tierras raras, galio y escandio en Pedernales