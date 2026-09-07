La función poco conocida de Gmail para enviar correos que desaparecen automáticamente

Quien redacta el mensaje elige un intervalo de caducidad (1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses o 5 años). (Reuters)

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Gmail tiene una función que permite enviar correos con fecha de vencimiento, de manera que el mensaje desaparece de la bandeja de entrada del destinatario una vez cumplido el plazo establecido. Se trata del modo confidencial, una herramienta integrada de forma nativa en la plataforma que además bloquea el reenvío, la copia, la descarga y la impresión del contenido, y que puede exigir un código de verificación por SMS antes de permitir la apertura del correo.

Qué es el modo confidencial de Gmail y para qué sirve

El modo confidencial funciona como un sistema de autodestrucción programada para correos electrónicos. Quien redacta el mensaje elige un intervalo de caducidad (1 día, 1 semana, 1 mes, 3 meses o 5 años) y, transcurrido ese tiempo, tanto el texto como los archivos adjuntos dejan de estar accesibles para el destinatario.

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La herramienta también actúa como una capa de protección adicional sobre el contenido. Desactiva las opciones de reenviar, copiar, descargar o imprimir el mensaje y sus adjuntos, lo que limita la circulación de información sensible fuera del hilo original de conversación.

Se trata del modo confidencial, una herramienta integrada de forma nativa en la plataforma. (Google)

Existe además un nivel de seguridad extra mediante el control de acceso por SMS. Esta opción obliga al destinatario a introducir un código de verificación enviado a su teléfono móvil antes de poder leer el correo, un paso que suma autenticación al simple acceso a la bandeja de entrada.

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Por último, quien envía el mensaje conserva el control incluso después del envío. La función de revocación anticipada permite quitar el acceso al correo en cualquier momento antes de que llegue la fecha de caducidad, por si el remitente se arrepiente de haberlo enviado o detecta un error en el contenido.

Cómo activar el envío de correos temporales en Gmail paso a paso

Configurar esta función no requiere instalar complementos ni modificar ajustes generales de la cuenta. El proceso se realiza directamente desde la ventana de redacción de un nuevo mensaje, tanto en la versión web como en la aplicación móvil de Gmail.

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Configurar la función en cuestión no requiere instalar complementos ni modificar ajustes generales de la cuenta.

El primer paso consiste en abrir Gmail y hacer clic en el botón Redactar. Ahí se completan los campos de destinatario, asunto y cuerpo del mensaje de la forma habitual, sin ninguna diferencia respecto a un correo convencional.

A continuación, en la parte inferior de la ventana de redacción aparece un icono con forma de candado y reloj. Al hacer clic sobre él se despliega el panel de configuración del modo confidencial, donde se define el resto de los parámetros del envío.

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Dentro de ese panel se selecciona la fecha de caducidad del mensaje, por ejemplo la opción Caduca en 1 día. Quien busque un nivel de seguridad mayor puede además marcar la alternativa Contraseña por SMS e ingresar el número de teléfono móvil del destinatario para exigir el código de verificación.

Gmail cuenta con varias funciones menos conocidas y ajustes avanzados que ayudan a mejorar la productividad y organizar mejor el correo. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)

El último paso es hacer clic en Guardar, tras lo cual aparece un recuadro azul en la parte inferior del correo que confirma la activación del modo confidencial. Con esa confirmación visible, solo resta pulsar Enviar para completar el proceso.

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Cómo verificar y revocar el acceso a un correo confidencial ya enviado

Una vez enviado el mensaje, es posible confirmar que la configuración se aplicó de forma correcta desde la carpeta de Enviados. Ahí, el correo muestra un aviso con la fecha exacta en la que expirará el acceso del destinatario.

Ese mismo aviso incluye la opción Quitar acceso, disponible para los casos en los que el remitente necesite revocar la visibilidad del correo de forma inmediata, sin esperar a que se cumpla el plazo de caducidad programado originalmente.

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