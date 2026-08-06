Gmail pone fin a la función de enviar correos con direcciones de Yahoo, Outlook o Hotmail

Gmail eliminará en enero de 2027 la función «Enviar como» para usar direcciones de Yahoo, Outlook y Hotmail. (Reuters)

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Gmail ha decidido eliminar la función que permitía enviar correos electrónicos utilizando direcciones de servicios de terceros como Yahoo, Outlook y Hotmail.

Durante años, la función «Enviar como» permitió a quienes usaban el servicio de Google centralizar la administración de sus diferentes cuentas de correo. Era posible responder desde la dirección original del remitente sin salirse de la interfaz de la aplicación.

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Esta opción simplificaba la vida de quienes necesitaban unificar comunicaciones personales, laborales y de proyectos en un solo lugar, pero su eliminación será efectiva a partir de enero de 2027.

Qué implica el fin de la función «Enviar como» en Gmail

El cambio afecta directamente a todos los usuarios que gestionan cuentas de terceros desde Gmail. Hasta ahora, la función permitía no solo recibir mensajes de otras cuentas, sino también enviar correos como si se tratara del servicio original, todo desde la misma bandeja de entrada.

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El fin de «Enviar como» en Gmail afectará a los usuarios que gestionan cuentas de terceros desde la versión web y las apps de Android e iOS. (Google)

Esto resultaba útil para quienes administran varios correos personales, familiares o para proyectos independientes.

A partir de la fecha establecida por Google, enviar mensajes con direcciones externas dejará de estar disponible tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles de Android e iOS. La única excepción la tendrán los usuarios de Google Workspace (la versión de pago orientada a empresas y organizaciones) y quienes utilicen alias entre cuentas de Gmail, que seguirán contando con esta funcionalidad.

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Según la plataforma, la decisión de suprimir «Enviar como» forma parte de un proceso de simplificación y actualización tecnológica. Google indica que el mantenimiento de estas herramientas antiguas supone una carga considerable y que la integración de sistemas de terceros puede suponer riesgos de seguridad. El objetivo es mantener un entorno de correo más controlado y alineado con los estándares actuales de protección de datos.

Qué otros cambios llegarán a Gmail

La eliminación de «Enviar como» no llega sola. Google también ha confirmado el fin de Gmailify, una función que permitía aplicar características avanzadas de Gmail —como la protección contra el spam, la categorización automática de mensajes y la mejora de las notificaciones— a cuentas de correo de otros servicios.

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Google justificó la eliminación de «Enviar como» en Gmail por la simplificación del servicio, la actualización tecnológica y los riesgos de seguridad de integrar sistemas de terceros. (Foto: Google)

Con Gmailify, cuentas externas como Yahoo o Outlook se beneficiaban de la tecnología de filtrado y organización de Gmail, haciendo la experiencia mucho más completa.

Además, dejará de estar disponible la opción de importar mensajes automáticamente mediante el protocolo POP desde la web. Hasta ahora, los usuarios podían configurar Gmail para que descargara los correos de otras cuentas y así centralizar la gestión de la bandeja de entrada.

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Con la retirada de esta integración, se reducen aún más las posibilidades de utilizar Gmail como centro único de operaciones para el correo electrónico.

Qué alternativas quedan para los usuarios tras estos cambios

La retirada de estas funciones obliga a buscar nuevas formas de gestionar varias cuentas de correo desde un solo dispositivo o plataforma. Google aclara que los usuarios podrán seguir leyendo y enviando correos de cuentas externas ya configuradas en la aplicación de Gmail para Android, iPhone y iPad, pero solo gracias a la conexión estándar IMAP.

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Google dejará de permitir la importación automática de mensajes por POP desde la web, lo que reducirá el uso de Gmail como centro único del correo electrónico. (EFE/EPA/Justin Lane)

Esto significa que, aunque es posible consultar mensajes de otras cuentas, ya no se podrá responder utilizando la dirección original, sino únicamente desde la dirección de Gmail.

Como alternativa, la compañía sugiere dos caminos: configurar el reenvío automático de mensajes desde el servicio de correo externo para recibirlos en la bandeja principal de Gmail, o bien utilizar clientes de correo tradicionales como Thunderbird o Microsoft Outlook, que continúan ofreciendo soporte para multicuentas y la posibilidad de enviar correos desde diversas direcciones dentro de una sola aplicación.

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Sin embargo, estas opciones no ofrecen la misma integración directa ni las ventajas de Gmailify o la función «Enviar como». Google ha advertido que, aunque estos cambios no serán inmediatos, recomienda a los usuarios comenzar la transición con tiempo suficiente antes de enero de 2027.