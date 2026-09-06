La herramienta más práctica de Apple llegaría a los celulares Samsung con One UI 9.5

De acuerdo con las imágenes filtradas, ambos equipos tendrían que estar conectados por Bluetooth y Wi-Fi. REUTERS/Kim Hong-Ji

Guardar

Samsung prepararía una función que replica una de las herramientas más prácticas del ecosistema de Apple para sus teléfonos Galaxy. Se trata de App Mirroring, un sistema que permitiría acceder desde una computadora a las aplicaciones y notificaciones de un celular, sin necesidad de alternar constantemente entre ambos dispositivos.

La función fue descubierta en una versión interna de One UI 9.5 que la compañía surcoreana estaría probando. Las capturas de pantalla fueron compartidas por el filtrador Fahad Ali Javed y muestran una integración entre un teléfono Galaxy y una computadora portátil.

PUBLICIDAD

Cómo funcionaría App Mirroring en los Galaxy

De acuerdo con las imágenes filtradas, ambos equipos tendrían que estar conectados por Bluetooth y Wi-Fi, además de utilizar la misma cuenta Samsung para habilitar la sincronización.

Se trata de App Mirroring, un sistema que permitiría acceder desde una computadora a las aplicaciones y notificaciones de un celular. REUTERS/Dado Ruvic

La propuesta resulta familiar para quienes usan un iPhone junto con una Mac. Apple cuenta con iPhone Mirroring, una función que permite consultar notificaciones y utilizar aplicaciones del iPhone directamente desde la computadora, sin tomar el teléfono.

PUBLICIDAD

La alternativa que Samsung estaría desarrollando apunta hacia una experiencia similar: el usuario podría acceder de manera inalámbrica a las aplicaciones y notificaciones de su Galaxy desde una computadora. Esto reduciría la necesidad de tomar el teléfono cada vez que llega un mensaje o se necesita revisar una aplicación.

Sin embargo, todavía existen detalles que no se conocen con certeza. Las filtraciones no permiten confirmar si la versión de Samsung ofrecerá control completo de las aplicaciones mediante teclado y mouse, si el teléfono podrá permanecer bloqueado durante el uso o qué modelos de computadoras serán compatibles.

PUBLICIDAD

One UI es la capa de personalización de software creada por Samsung que funciona por encima del sistema operativo Android en sus teléfonos y tabletas. (Composición Infobae: Samsung / Europa Press)

Los reportes apuntan especialmente a una integración con las Galaxy Book, aunque también se ha mencionado compatibilidad con computadoras con sistema Windows.

Por ahora, la compañía no ha confirmado que App Mirroring vaya a llegar a la versión definitiva de One UI 9.5, por lo que se trata de una función todavía en desarrollo cuyas características podrían cambiar antes del lanzamiento oficial.

PUBLICIDAD

Otros cambios de diseño que traería One UI 9.5

App Mirroring no sería la única novedad de la próxima actualización. Las filtraciones muestran que Samsung también estaría preparando modificaciones en Finder, la herramienta utilizada para buscar aplicaciones, archivos y otros elementos dentro del teléfono.

App Mirroring no sería la única novedad de la próxima actualización. REUTERS/Maxim Shemetov

Uno de los cambios consistiría en llevar la barra de búsqueda hacia la parte inferior de la pantalla, una posición que facilita alcanzarla con el pulgar. Esta interfaz ya habría aparecido en los nuevos teléfonos plegables de la marca y podría extenderse a otros modelos con One UI 9.5.

PUBLICIDAD

También se han reportado cambios visuales adicionales: animaciones más fluidas, modificaciones en la interfaz de la cámara y una pantalla renovada para configurar la huella digital. Todo esto forma parte de versiones internas que todavía no representan necesariamente el diseño final del sistema operativo.

Fecha de lanzamiento de One UI 9.5 para Galaxy

Samsung todavía no ha anunciado oficialmente One UI 9.5, por lo que tampoco existe una fecha definitiva para su lanzamiento público. Los reportes especializados apuntan a que la compañía podría iniciar un programa beta para algunos dispositivos de gama alta hacia finales de 2026.

PUBLICIDAD

Samsung incorpora soporte de AirDrop para Quick Share con la línea Galaxy S26. FUENTE Samsung Mexico

La versión estable, en cambio, se espera para principios de 2027, posiblemente junto con el lanzamiento de la nueva generación Galaxy S27. Esto significa que los propietarios de un Galaxy compatible todavía tendrán que esperar antes de probar estas funciones.

Incluso si la empresa mantiene App Mirroring en el desarrollo final, la compañía podría modificar sus características, limitar los dispositivos compatibles o retrasar su llegada respecto a los planes actuales.

PUBLICIDAD

Por el momento, la mayor novedad es que Samsung parece buscar una integración más profunda entre sus teléfonos y computadoras. Si App Mirroring llega tal como muestran las filtraciones, los usuarios del ecosistema Galaxy podrían contar con una alternativa propia a una de las funciones que Apple convirtió en una de las ventajas de combinar un iPhone con una Mac.