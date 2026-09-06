La salud de Mirtha Legrand luego de ausentarse de su programa: la palabra de Juana Viale

Juana Viale abrió el ciclo de la diva hablando de su ausencia del programa y cómo se encuentra (La noche de Mirtha/ Eltrece)

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La ausencia de Mirtha Legrand en la grabación de su programa generó preocupación, pero rápidamente su entorno llevó tranquilidad al confirmar que la conductora tuvo que bajarse a último momento por un cuadro gripal y quedó en reposo. En su lugar estuvo Juana Viale, que una vez más tomó la posta al frente del ciclo.

La decisión se resolvió pocas horas antes de la grabación del último jueves y fue Marcela Tinayre quien contó que su madre estaba “un poco engripada”. Ya al aire, Juana explicó al comienzo del ciclo de su abuela con naturalidad por qué se encontraba ocupando esel lugar y reveló que “la abuelita está con gripe”, llevando calma a los televidentes que esperaban verla en pantalla.

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“Mi abuela se está recuperando con sus tesitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”, comentó Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand (La noche de Mirtha, Eltrece)

En medio de la preocupación por la salud de la diva, la animadora eligió un tono distendido para hablar de la recuperación de su abuela. “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, lanzó con humor, antes de aclarar entre risas: “Mentira, todos son medicamentos”. De esa manera, dejó en claro que Mirtha Legrand se encuentra en su casa, descansando y siguiendo las indicaciones médicas, mientras atraviesa un cuadro gripal que por ahora la mantiene alejada de la televisión.

Lo ocurrido remite a otro episodio reciente. Meses atrás, Mirtha Legrand ya había estado varias semanas fuera del aire por una bronquitis que le impidió hablar con normalidad y la obligó a hacer reposo. En aquel momento, cuando regresó a la pantalla, agradeció públicamente a Juana Viale por haberla reemplazado. Ahora, la historia volvió a repetirse y la nieta de la diva quedó otra vez al frente del programa mientras se espera la recuperación de la histórica conductora.

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Mirtha Legrand

Hace unos días Nacho Viale confirmó que ya están en marcha los preparativos para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand, quien llegará al centenario el próximo 23 de febrero. Aunque evitó precisar cómo será el homenaje o dónde se realizará, dejó en claro que la organización del evento ya comenzó. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado sobre una fecha que genera expectativa en el mundo del espectáculo y la televisión.

El productor eligió manejarse con cautela y no adelantó detalles sobre la magnitud de la celebración, en línea con el hermetismo que suele rodear este tipo de acontecimientos familiares y mediáticos. De todos modos, sus palabras alcanzaron para confirmar que el cumpleaños número 100 de la conductora tendrá una preparación especial.

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Durante la misma entrevista, Viale también se refirió a la continuidad televisiva del entorno de la familia y rechazó las versiones que señalaban una posible llegada de Juana Viale a la TV Pública en 2027. Además, explicó que su vínculo actual se extiende hasta el 31 de diciembre, aunque evitó profundizar sobre negociaciones futuras.

La conductora Mirtha Legrand luce un vestido negro con lentejuelas y detalles de plumas en los hombros durante el programa La Noche de Mirtha.

En ese sentido, fue tajante al hablar de una eventual renovación o continuidad con El Trece: aseguró que todavía no hubo conversaciones. Así, sus declaraciones dejaron dos ejes claros: por un lado, la confirmación de que ya se prepara una celebración especial para Mirtha Legrand; por otro, la falta de definiciones públicas sobre el futuro televisivo del ciclo.

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A la par, Adrián Suar se refirió a la vigencia de Mirtha Legrand en una con Luis Novaresio. “Es una persona que con los años construyó a base de trabajo, resiliencia, golpes. Se cae y se levanta. Y es una laburante, es una buena mujer. Quedan pocas en la Argentina como Mirtha”. Además, subrayó su singularidad y el impacto de su longevidad: “Única por varias cosas. Obviamente, la edad que va a cumplir, todos sabemos que va a cumplir un número importante el año que viene. Y sigue haciendo el programa, está presente y sigue manteniendo algo... le brillan los ojos de pilla”.