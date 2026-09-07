“Pity” Álvarez retoma el juicio tras ser hospitalizado: su defensa presentó un informe que recomienda tratamiento “urgente”

El momento en que personal del SAME se llevó a "Pity" Álvarez al Hospital Fernández

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El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se retomará este lunes a las 10.30, luego de que la audiencia de la semana pasada debiera ser suspendida por una descompensación que sufrió el músico en plena jornada y que derivó en su traslado en ambulancia al Hospital Fernández.

La sexta audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 comenzará, además, después de un viernes con novedades sobre el estado de salud del músico y nuevos planteos de su defensa. Según pudo saber Infobae, dos especialistas examinaron a Álvarez y recomendaron que inicie de manera “urgente” un tratamiento interdisciplinario. También advirtieron que, de no hacerlo, “no es posible descartar un riesgo de vida”.

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A partir de ese informe, sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro hicieron una nueva presentación ante la Justicia vinculada con la capacidad del cantante para tomar decisiones y administrar sus intereses. Ese trámite todavía no tiene un juzgado asignado.

En paralelo, la defensa avanzó con otro planteo para intentar suspender el juicio por el estado de salud de Álvarez. El viernes consiguió que se concediera un recurso para que la Cámara de Casación revise el rechazo de un hábeas corpus preventivo. Por el momento, ninguna de esas presentaciones frenó el debate y la audiencia de este lunes sigue en pie.

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Luciana Comerci, Sebastián Queijeiro y Alejandra Córdoba: parte de la nueva defensa del músico (RSFotos)

El miércoles pasado, Álvarez comenzó la audiencia con reiterados episodios de somnolencia. Cerca de las 12.25 pidió permiso para ir al baño y ya no regresó a la sala. Minutos después fue asistido por el SAME y trasladado al Fernández, donde permaneció internado varias horas hasta recibir el alta. Fuentes de la cartera sanitaria porteña indicaron entonces a Infobae que el malestar se había debido a un cuadro de glucosa alta e hipertensión porque no había tomado su medicación diaria.

La emergencia obligó a interrumpir la declaración de Angélica Cristina Bustos, la médica forense que realizó la autopsia de Díaz. Su testimonio continuará este lunes. También quedaron pendientes Mariela Biazoni Rolla, médica legista, y los médicos del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, quienes estaban convocados para la jornada anterior.

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El músico salió del tribunal en silla de ruedas, con la capucha puesta y una linterna encendida a la altura de la frente (RSFotos)

Qué dice el nuevo informe sobre la salud de “Pity”

Tras la descompensación, la defensa de “Pity” incorporó un nuevo informe firmado por los médicos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, especialistas en Psiquiatría y Medicina Legal, quienes examinaron personalmente a Álvarez el viernes 4 de septiembre.

Durante la evaluación, los especialistas describieron al músico con una “marcada tendencia a la somnolencia” y parcialmente orientado. También observaron dispersión de la atención, dificultades de concentración, disminución de la actividad de la memoria reciente, enlentecimiento en la asociación de ideas y un juicio debilitado.

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A partir del examen y de los antecedentes recabados, los médicos concluyeron que Álvarez presenta un cuadro de “politoxicomanía de más de 25 años de evolución ininterrumpida (pasta base, cocaína, éxtasis, marihuana) incrementado por abuso diario de morfina por vía intravenosa, la cual refiere autoadministrarse”. Los profesionales constataron, además, signos de punciones reiteradas en el dorso de su mano izquierda que consideraron compatibles con la utilización repetida de esa vía de administración.

Rafael Herrera Milano (RSFotos)

Los especialistas señalaron, además, que los fármacos que consume actualmente no son controlados por profesionales de la salud ni por terceros y advirtieron que el consumo “anárquico” de medicamentos y drogas representa un “riesgo cierto para su salud psicofísica” debido a las posibles interacciones farmacológicas.

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Por ese motivo, recomendaron “con carácter urgente y de estricto cumplimiento” que Álvarez realice un tratamiento médico interdisciplinario. “Caso contrario no es posible descartar un riesgo de vida”, señalaron. Hasta tanto eso ocurra, contraindicaron su exposición a situaciones o lugares que superen su capacidad de afrontamiento o impliquen una sobrecarga cognitiva.

El documento también sostiene que la toxicomanía crónica compromete significativamente “su capacidad de autogobierno y de administración de sus intereses”. Por eso, los especialistas recomendaron poner la situación en conocimiento de la autoridad judicial competente para que evalúe la eventual necesidad de establecer medidas de apoyo o restricciones específicas al ejercicio de su capacidad.

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Las conclusiones de los especialistas

Más planteos de la defensa

El informe fue presentado en medio de una serie de planteos con los que los nuevos abogados de Álvarez, buscan que se vuelva a evaluar su estado de salud y se suspenda el juicio.

Luego de la descompensación del miércoles, los defensores también recurrieron la decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que había confirmado el rechazo de un hábeas corpus preventivo presentado en favor del músico.

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El viernes, los jueces Magdalena Laíño y Rodolfo Pociello Argerich concedieron el recurso de casación y dispusieron elevar el planteo a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. La decisión no implica que se haya hecho lugar al hábeas corpus ni que el juicio vaya a suspenderse.

En ese contexto, Queijeiro volvió a cuestionar la continuidad del proceso. Según sostuvo ante los medios, los informes médicos con los que cuenta la defensa indican que el daño que presenta el cantante “no es recuperable” y que necesita tratamiento “de por vida” para mantener estable su salud.

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“Hizo tres recitales y esos fueron su sentencia. Incomodó a la Justicia y por eso lo están juzgando”, afirmó. Y cerró: “Están haciendo una carnicería con un tipo que hace quince años hacía esas cosas y hoy ha empeorado”.