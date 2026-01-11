Gmail lanza funciones de búsqueda y corrección impulsadas por IA, pero solo para suscriptores

La función Help Me Write asiste en la creación y mejora de mensajes. (Europa Press)

Google ha integrado nuevas capacidades de inteligencia artificial en Gmail, marcando el inicio de una etapa en la que el correo electrónico se transforma en un asistente personal capaz de comprender, organizar y redactar mensajes de manera automática. Estas actualizaciones, impulsadas por el modelo Gemini 3, ofrecen herramientas avanzadas que simplifican la búsqueda de información, la escritura de correos y la gestión de la bandeja de entrada.

Sin embargo, varias de estas funciones están reservadas para quienes se suscriban a los planes Google AI Pro y Ultra, limitando el acceso a las prestaciones más completas.

AI Overviews y escritura asistida: búsquedas inteligentes y redacción avanzada

Las nuevas funciones AI Overviews permiten a los usuarios interactuar con Gmail mediante lenguaje natural. En lugar de buscar manualmente entre cientos de correos, ahora es posible preguntar directamente sobre información específica, y el sistema ofrece un resumen preciso sin necesidad de abrir cada hilo.

La nueva función de IA extrae los puntos clave y las acciones pendientes de cada hilo de mensajes. (Google)

Para las conversaciones largas, Gmail genera resúmenes automáticos que extraen los puntos clave, facilitando la revisión de información relevante en menos tiempo.

Mientras que la función de resumen está disponible para todos, la opción de realizar preguntas interactivas con IA queda limitada a quienes contraten los planes Pro y Ultra. Además, Gmail amplía sus herramientas de ayuda para la redacción.

La función Help Me Write asiste en la creación y mejora de mensajes a partir de ideas o frases iniciales, y las nuevas Respuestas sugeridas analizan el contexto para generar respuestas personalizadas con un solo clic. Los suscriptores también cuentan con Proofread, un asistente que revisa gramática, tono y estilo antes de enviar el correo, ideal para entornos profesionales o académicos.

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)

Prioridad y organización: AI Inbox y privacidad de datos

La gestión de la bandeja de entrada se ha rediseñado con AI Inbox, que analiza los hábitos del usuario y resalta automáticamente los mensajes más relevantes. El sistema estudia la frecuencia de contacto, el contenido y los recordatorios importantes para presentar una vista ordenada y personalizada, en lugar de una simple lista cronológica.

Cabe señalar que esta función está actualmente en fase de prueba y solo disponible para un grupo reducido de usuarios, aunque se espera su despliegue general en los próximos meses.

Google asegura que todo el procesamiento de datos para estas funciones se realiza bajo estrictos estándares de privacidad, garantizando que la información del usuario se mantiene segura y bajo su control. Aunque las novedades ya están disponibles en inglés para usuarios y suscriptores en Estados Unidos, la compañía ha confirmado que ampliará el soporte a más idiomas y regiones próximamente.

Google ha integrado nuevas capacidades de inteligencia artificial en Gmail. GOOGLE

Funciones poco conocidas de Gmail que mejoran tu productividad y seguridad

Gmail, además de ser uno de los servicios de correo electrónico más populares, incluye funciones poco conocidas que pueden optimizar significativamente la gestión de mensajes y el tiempo del usuario.

Una de ellas es la posibilidad de programar el envío de correos, lo que permite redactar mensajes y establecer una fecha y hora específica para su entrega, ideal para planificar comunicaciones importantes o para trabajar con personas en diferentes zonas horarias.

Otra característica útil es el uso de etiquetas y filtros avanzados. Los usuarios pueden crear reglas automáticas para clasificar, archivar o resaltar mensajes según remitente, asunto o palabras clave, manteniendo la bandeja de entrada ordenada y priorizando lo relevante.

Varias de estas funciones están reservadas para quienes se suscriban a los planes Google AI Pro y Ultra.

Gmail también ofrece la función “Deshacer envío”, que permite cancelar el envío de un correo durante unos segundos después de pulsar “Enviar”, evitando errores o mensajes enviados por accidente.

Adicionalmente, la integración con Google Tasks y Google Keep facilita convertir correos en tareas o notas rápidamente. Finalmente, el modo confidencial permite enviar mensajes que caducan tras un tiempo determinado y restringen la posibilidad de copiar, reenviar o imprimir el contenido, reforzando la privacidad y seguridad de la información compartida.