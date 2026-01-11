Tecno

Gmail lanza funciones de búsqueda y corrección impulsadas por IA, pero solo para suscriptores

Las herramientas de inteligencia artificial Overviews permiten a los usuarios interactuar con el servicio de correo electrónico utilizando lenguaje natural

Guardar
La función Help Me Write
La función Help Me Write asiste en la creación y mejora de mensajes. (Europa Press)

Google ha integrado nuevas capacidades de inteligencia artificial en Gmail, marcando el inicio de una etapa en la que el correo electrónico se transforma en un asistente personal capaz de comprender, organizar y redactar mensajes de manera automática. Estas actualizaciones, impulsadas por el modelo Gemini 3, ofrecen herramientas avanzadas que simplifican la búsqueda de información, la escritura de correos y la gestión de la bandeja de entrada.

Sin embargo, varias de estas funciones están reservadas para quienes se suscriban a los planes Google AI Pro y Ultra, limitando el acceso a las prestaciones más completas.

AI Overviews y escritura asistida: búsquedas inteligentes y redacción avanzada

Las nuevas funciones AI Overviews permiten a los usuarios interactuar con Gmail mediante lenguaje natural. En lugar de buscar manualmente entre cientos de correos, ahora es posible preguntar directamente sobre información específica, y el sistema ofrece un resumen preciso sin necesidad de abrir cada hilo.

La nueva función de IA
La nueva función de IA extrae los puntos clave y las acciones pendientes de cada hilo de mensajes. (Google)

Para las conversaciones largas, Gmail genera resúmenes automáticos que extraen los puntos clave, facilitando la revisión de información relevante en menos tiempo.

Mientras que la función de resumen está disponible para todos, la opción de realizar preguntas interactivas con IA queda limitada a quienes contraten los planes Pro y Ultra. Además, Gmail amplía sus herramientas de ayuda para la redacción.

La función Help Me Write asiste en la creación y mejora de mensajes a partir de ideas o frases iniciales, y las nuevas Respuestas sugeridas analizan el contexto para generar respuestas personalizadas con un solo clic. Los suscriptores también cuentan con Proofread, un asistente que revisa gramática, tono y estilo antes de enviar el correo, ideal para entornos profesionales o académicos.

Gmail, aplicación de correo electrónico
Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)

Prioridad y organización: AI Inbox y privacidad de datos

La gestión de la bandeja de entrada se ha rediseñado con AI Inbox, que analiza los hábitos del usuario y resalta automáticamente los mensajes más relevantes. El sistema estudia la frecuencia de contacto, el contenido y los recordatorios importantes para presentar una vista ordenada y personalizada, en lugar de una simple lista cronológica.

Cabe señalar que esta función está actualmente en fase de prueba y solo disponible para un grupo reducido de usuarios, aunque se espera su despliegue general en los próximos meses.

Google asegura que todo el procesamiento de datos para estas funciones se realiza bajo estrictos estándares de privacidad, garantizando que la información del usuario se mantiene segura y bajo su control. Aunque las novedades ya están disponibles en inglés para usuarios y suscriptores en Estados Unidos, la compañía ha confirmado que ampliará el soporte a más idiomas y regiones próximamente.

Google ha integrado nuevas capacidades
Google ha integrado nuevas capacidades de inteligencia artificial en Gmail. GOOGLE

Funciones poco conocidas de Gmail que mejoran tu productividad y seguridad

Gmail, además de ser uno de los servicios de correo electrónico más populares, incluye funciones poco conocidas que pueden optimizar significativamente la gestión de mensajes y el tiempo del usuario.

Una de ellas es la posibilidad de programar el envío de correos, lo que permite redactar mensajes y establecer una fecha y hora específica para su entrega, ideal para planificar comunicaciones importantes o para trabajar con personas en diferentes zonas horarias.

Otra característica útil es el uso de etiquetas y filtros avanzados. Los usuarios pueden crear reglas automáticas para clasificar, archivar o resaltar mensajes según remitente, asunto o palabras clave, manteniendo la bandeja de entrada ordenada y priorizando lo relevante.

Varias de estas funciones están
Varias de estas funciones están reservadas para quienes se suscriban a los planes Google AI Pro y Ultra.

Gmail también ofrece la función “Deshacer envío”, que permite cancelar el envío de un correo durante unos segundos después de pulsar “Enviar”, evitando errores o mensajes enviados por accidente.

Adicionalmente, la integración con Google Tasks y Google Keep facilita convertir correos en tareas o notas rápidamente. Finalmente, el modo confidencial permite enviar mensajes que caducan tras un tiempo determinado y restringen la posibilidad de copiar, reenviar o imprimir el contenido, reforzando la privacidad y seguridad de la información compartida.

Temas Relacionados

GmailIASuscriptoresLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Ahora puedes comprar con IA: PayPal se integra a Copilot

La nueva función Copilot Checkout simplifica la adquisición de productos al mostrar el inventario de los comercios y permitir pagos con marca

Ahora puedes comprar con IA:

Qué es el Mirumi, el robot compañía que se volvió tendencia para llevar en el bolso o maleta

Un algoritmo interno selecciona aleatoriamente las respuestas, evitando repeticiones y ofreciendo una experiencia de interacción única para cada usuario

Qué es el Mirumi, el

Cómo generar listas de reproducción basadas en estados de ánimo con Gemini y ChatGPT

Las herramientas inteligentes permiten generar listas de reproducción instantáneas para cada emoción o actividad, integrando servicios como YouTube Music y Spotify

Cómo generar listas de reproducción

Sergey Brin aconseja a estudiantes no dejarse llevar por la inteligencia artificial y priorizar la vocación

El cofundador de Google compartió con jóvenes ingenieros su visión sobre el progreso tecnológico, enfatizando la importancia de las decisiones basadas en la pasión profesional y no en modas pasajeras

Sergey Brin aconseja a estudiantes

IA de Google permitirá que usuarios tengan chats directos con sus emprendimientos favoritos

La iniciativa pretende ser la referencia global en compras asistidas por IA, facilitando la integración de plataformas

IA de Google permitirá que
DEPORTES
Barcelona venció 3-2 al Real

Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en una apasionante final de la Supercopa de España

La figura de la Premier League que sufrió una grave lesión y podría perderse el Mundial

Del agónico gol de Taty Castellanos a la dolorosa eliminación del United: las perlitas de la jornada de FA Cup

El contundente comunicado de los fanáticos del equipo que quedó envuelto en un escándalo de infidelidad

Histórico triple triunfo argentino en el Dakar: los hermanos Benavides y Jeremías González Ferioli marcaron el rumbo en Arabia

TELESHOW
Laurita Fernández contó cómo comenzó

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A 30 años de la muerte de Tato Bores, el cálido recuerdo de su hija Marina con fotos inéditas

Noelia Marzol, de los nervios por su estreno en Mar del Plata a la búsqueda de relax tras su polémico video

Juana Viale apostó al talento joven y brilló en su primer programa en Mar del Plata con un vestido inspirado en el mar

INFOBAE AMÉRICA

Keith Haring, en una serie

Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

De “Kiev en tres días” a una guerra sin fin: Rusia lleva en Ucrania tanto tiempo como en la Segunda Guerra Mundial

Revelan nuevos beneficios para la salud de observar arte original

Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio