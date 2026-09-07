La verdadera razón por la que Microsoft eliminó el Pinball 3D de Windows Vista

El problema surgió cuando el equipo de desarrollo trabajaba en adaptar Windows XP de 32 a 64 bits. (Difusión)

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3D Pinball: Space Cadet desapareció de Windows Vista por un error de programación que nadie logró resolver a tiempo. El fallo apareció durante la migración de Windows XP hacia una arquitectura de 64 bits y afectó de forma directa el funcionamiento del juego. Un obstáculo legal posterior terminó de sellar su destino y explica por qué nunca regresó de manera oficial.

El error técnico que sacó al pinball de Windows

El problema surgió cuando el equipo de desarrollo trabajaba en adaptar Windows XP de 32 a 64 bits. Esa transición implicaba revisar cómo el procesador y el sistema manejaban la información, y obligaba a ajustar programas escritos bajo reglas anteriores.

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En un juego que depende de cálculos físicos constantes, cualquier diferencia mínima en la forma de representar o redondear un número podía alterar la posición de la pelota. Eso fue exactamente lo que ocurrió: en la versión de 64 bits, la bola atravesaba los objetos de la mesa como si no existieran.

Es una imagen conceptual que representa la identidad de marca de Windows Vista. (Gemini)

Al iniciar una partida, la pelota bajaba con lentitud por el lanzador, cruzaba el resorte y terminaba cayendo fuera de la pantalla. El detector de colisiones, responsable de calcular los impactos contra paredes, obstáculos y paletas, había dejado de funcionar por completo.

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Raymond Chen, ingeniero con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo de Windows, relató el episodio en diciembre de 2012 en su blog The Old New Thing, alojado en el sitio oficial para desarrolladores de Microsoft. Según su versión, dos ingenieros intentaron localizar el origen de la falla sin éxito.

El código tenía varios años, había sido escrito por una compañía externa y casi no contenía comentarios que explicaran su lógica interna. Chen aseguró que ni siquiera lograron identificar con precisión la parte del programa encargada de detectar las colisiones.

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Una característica principal de 3D Pinball: Space Cadet es que incluye un sistema de rangos o misiones espaciales. (Difusión)

Con millones de líneas de Windows todavía pendientes de adaptación, el equipo no podía destinar varios días a resolver un error que probablemente estuviera vinculado a diferencias en los cálculos de coma flotante entre ambas arquitecturas. “Tomamos ahí mismo la decisión ejecutiva de eliminar Pinball del producto”, escribió Chen.

Qué reveló Microsoft años después sobre el fallo original

La historia tuvo una corrección relevante en 2022, cuando Chen publicó una actualización de su relato original. Allí explicó que el fallo más grave se había detectado en una versión experimental de Windows de 64 bits diseñada para procesadores Alpha AXP.

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Según esa precisión, alguien corrigió el problema con posterioridad, posiblemente mediante cambios en el compilador o en el modo de redondeo utilizado por el sistema. Como resultado, Pinball llegó a funcionar en algunas ediciones de Windows de 64 bits.

El componente técnico no alcanza para explicar por qué Space Cadet nunca volvió a versiones modernas de Windows. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Chen sostuvo que nadie le informó en su momento que el juego había sido recuperado, por lo que asumió durante años que había desaparecido de manera definitiva. Este dato cambia parcialmente la narrativa original: el error técnico explicó la eliminación inicial, pero no impidió que existiera una solución posterior dentro de la propia compañía.

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El obstáculo legal que impidió el regreso oficial del juego

El componente técnico no alcanza para explicar por qué Space Cadet nunca volvió a versiones modernas de Windows. Microsoft intentó revivirlo mediante un proyecto interno de Microsoft Garage, y los desarrolladores lograron empaquetar de nuevo la edición de 32 bits.

Ahí apareció un segundo obstáculo, esta vez de naturaleza legal. Space Cadet no había sido creado originalmente por Microsoft: era una de las tres mesas de Full Tilt! Pinball, desarrollado por Cinematronics y publicado por Maxis en 1995.

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Windows no viene preinstalado con una gran variedad de juegos clásicos integrados como antes (como el Buscaminas o el Solitario clásico). REUTERS/Dado Ruvic

Microsoft había obtenido una licencia para adaptar esa mesa e incluirla primero en el paquete Microsoft Plus! para Windows 95, y luego en Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Me y Windows XP. Esa licencia, sin embargo, había sido redactada bajo condiciones específicas.

El acuerdo firmado con Cinematronics autorizaba a Microsoft a incluir el juego en Windows 95, en Microsoft Plus! y en sus productos sucesores, pero no contemplaba su lanzamiento como una aplicación independiente. Chen reveló en 2018 que esa restricción impedía tanto publicarlo en Microsoft Store como liberar su código fuente.

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Qué opciones existen hoy para jugar al pinball clásico

En la actualidad, la única forma de acceder a Space Cadet es a través de vías no oficiales. Existen adaptaciones, versiones reconstruidas mediante ingeniería inversa y páginas web que permiten jugarlo directamente desde el navegador.

Windows 11 incluye la aplicación de Xbox, con acceso directo a la Microsoft Store, desde donde se pueden descargar títulos gratuitos y de pago. Europa Press

Ninguna de estas alternativas constituye una reedición oficial de Microsoft. La compañía no ha publicado ninguna versión propia del juego desde su desaparición de Windows XP, y la licencia original sigue vigente como impedimento legal.

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Descargar ejecutables que prometen recuperar el Pinball original desde sitios desconocidos implica, además, un riesgo de seguridad para los usuarios. La ausencia de canales oficiales deja este tipo de descargas fuera de cualquier garantía o control por parte de Microsoft.