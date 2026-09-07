Honduras

PMA visitará Honduras para conocer impacto de la sequía

Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, visita el país para conocer el impacto de la sequía y acompañar una jornada de asistencia humanitaria

Lena Savelli, directora regional del WFP para Latinoamérica y el Caribe, visitará Honduras para evaluar los efectos de la sequía. (Foto: Cortesía)
Lena Savelli, directora regional del WFP para Latinoamérica y el Caribe, visitará Honduras para evaluar los efectos de la sequía. (Foto: Cortesía)
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La falta de lluvias comienza a convertirse en un problema para comunidades vulnerables de Honduras, en especial para familias que dependen de la agricultura de subsistencia para obtener alimentos y generar ingresos. Los efectos del fenómeno de El Niño ya se sienten en varias zonas del país, con reportes de pérdidas de cultivos y dificultades para sostener los medios de vida.

En este escenario, la directora regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, llegará a Honduras esta semana para conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las comunidades afectadas.

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Infobae confirmó que su gira iniciará el próximo jueves donde recorrera zonas impactadas por la sequía y participará en una jornada de distribución de asistencia humanitaria en El Triunfo Choluteca, dirigida a familias que enfrentan dificultades como consecuencia de las condiciones climáticas así como en otras zonas.

La presencia de Savelli coincide con la preocupación por la disponibilidad de alimentos y por la capacidad de los pequeños agricultores para recuperar sus cultivos.

Cuando la lluvia escasea durante las etapas clave del cultivo, las plantas pueden no desarrollarse adecuadamente y las cosechas pueden reducirse de forma considerable. Si las condiciones secas se prolongan, las pérdidas pueden extenderse a nuevas siembras y aumentar la presión sobre las familias.

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En comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad económica, esa situación puede complicarse más, en especial cuando los hogares no tienen suficientes recursos para comprar alimentos o reponer las semillas y otros insumos necesarios para volver a sembrar.

La visita del PMA y la asistencia

La visita de Savelli busca observar estas condiciones sobre el terreno y conocer cómo los efectos de la sequía afectan a las comunidades.

La asistencia representa un respaldo inmediato para hogares que han visto afectados sus medios de vida, pero el problema que enfrenta el sector agrícola requiere también medidas que permitan a los productores recuperarse y prepararse para nuevos períodos de escasez.

La distribución de ayuda humanitaria en El Triunfo forma parte de las acciones de respuesta ante la situación y busca atender las necesidades más inmediatas de los hogares afectados.

El escenario también pone sobre la mesa la importancia de contar con mecanismos de preparación frente a fenómenos climáticos que pueden afectar de manera recurrente a Honduras.

La sequía eleva el riesgo de escasez y de dependencia de ayuda en los próximos meses en Honduras.
La sequía eleva el riesgo de escasez y de dependencia de ayuda en los próximos meses en Honduras.

Para los agricultores de subsistencia, disponer de semillas adecuadas, acceso al agua, alternativas de producción y reservas de alimentos puede marcar una diferencia cuando las condiciones climáticas se vuelven adversas.

El reto no es solo responder cuando las pérdidas ya ocurrieron, sino reducir la vulnerabilidad de las comunidades antes de que una nueva temporada seca vuelva a poner en riesgo sus cosechas.

En Honduras, donde numerosas familias rurales dependen de la agricultura para sobrevivir, las variaciones en las lluvias pueden tener consecuencias directas sobre la alimentación y los ingresos de los hogares.

La comunidad de el Triunfo, Choluteca es una de las zonas más afectadas y por ende la distribución prevista busca apoyar a familias que ya están sintiendo las consecuencias de la reducción de las lluvias.

La falta de lluvias comienza a convertirse en un problema para comunidades vulnerables de Honduras, en especial para familias que dependen de la agricultura de subsistencia para obtener alimentos y generar ingresos.

Afectaciones por El Niño

Los efectos del fenómeno de El Niño ya se sienten en varias zonas del país, con reportes de pérdidas de cultivos y dificultades para sostener los medios de vida.

En este escenario, la directora regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Lena Savelli, está en Honduras para conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las comunidades afectadas. Durante su visita, recorrerá zonas impactadas por la sequía y participará en una jornada de distribución de asistencia humanitaria en El Triunfo.

La presencia de Savelli coincide con la preocupación por la disponibilidad de alimentos y por la capacidad de los pequeños agricultores para recuperar sus cultivos.

En Honduras, uno de los principales riesgos es que los períodos secos afecten la producción agrícola y, con ello, la disponibilidad de alimentos para las comunidades que dependen en mayor medida de sus propios cultivos.

Para los agricultores de subsistencia, disponer de semillas adecuadas, acceso al agua, alternativas de producción y reservas de alimentos puede marcar una diferencia cuando las condiciones climáticas se vuelven adversas.

La pérdida de cultivos en Honduras también reduce los ingresos agrícolas y aumenta el gasto de los hogares en productos básicos.EFE/Hetse Tosta
La pérdida de cultivos en Honduras también reduce los ingresos agrícolas y aumenta el gasto de los hogares en productos básicos.EFE/Hetse Tosta

En Honduras, donde numerosas familias rurales dependen de la agricultura para sobrevivir, las variaciones en las lluvias pueden tener consecuencias directas sobre la alimentación y los ingresos de los hogares.

La visita de Lena Savelli permitirá conocer de cerca cómo la falta de lluvias está afectando a las familias que dependen de la agricultura para subsistir, particularmente en comunidades donde las pérdidas de cultivos ya comienzan a reducir los ingresos y las reservas de alimentos.

La jornada de asistencia humanitaria en El Triunfo busca atender parte de esas necesidades mientras se evalúa la evolución de la situación.

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