Fatboy Slim sorprendió en Buenos Aires al remixar el clásico jingle de “El Cóndor” de Norbert Degoas en pleno show

La presentación en Buenos Aires incluyó imágenes de Norbert Degoas en las pantallas y una versión remezclada de su frase más recordada, un guiño a un aviso emblemático de los años 80 y 90 (Video: X/@_herno_)

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El DJ británico Fatboy Slim incorporó a su set en el Movistar Arena un fragmento remixado de la histórica publicidad de “El Cóndor”, protagonizada en las décadas de 1980 y 1990 por el famoso locutor y publicista marplatense Norbert Degoas. El momento se produjo en medio de su presentación en Buenos Aires, cuando las pantallas gigantes del estadio proyectaron imágenes de Degoas mientras sonaba una versión remixada de su frase más recordada: “Buenos Aires... El Cóndor... Mar del Plata”.

La escena tomó por sorpresa al público presente, que reconoció de inmediato el jingle publicitario surgido originalmente a partir de un auspicio comercial en el programa radial “Noche de cinco estrellas”, antes de convertirse en uno de los avisos televisivos más recordados de la Argentina. El comercial se ganó un lugar en la memoria colectiva por el estilo particular de Degoas, quien aparecía bailando de manera extravagante, con sus característicos anteojos de sol, mientras entonaba el pegadizo estribillo que combinaba los nombres de las ciudades que unía una empresa de ómnibus: Buenos Aires, Mar del Plata y Necochea.

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En la pantalla de Urbana 104.3 Play, Fatboy Slim vio por primera vez la publicidad de "El Cóndor", que horas más tarde reprodujo en su show en Buenos Aires (Video: Todo Pasa, Urbana Play 104.3)

El origen de la incorporación del material al show de Fatboy Slim se remonta a una entrevista radial. En el programa Todo Pasa, de la radio Urbana Play 104.3 y conducido por Matías Martin, el periodista Clemente Cancela le mostró personalmente el video del jingle al DJ durante una charla junto a sus compañeros Juan Ferrari y Emilse Pizarro. “Le encantó”, relató Cancela sobre la reacción del británico al escuchar por primera vez la versión restaurada de la melodía. Fue a partir de ese encuentro que el músico decidió sumar el fragmento a su repertorio para la fecha en Argentina.

Durante esa misma entrevista, el DJ, entre risas, coincidió con la comparación que le plantearon los conductores respecto de la estética del comercial. “Podría haber estado en uno de tus videos”, le señaló Cancela. En ese mismo tramo de la charla, Ferrari sumó un comentario sobre la calidad visual del material de Degoas en comparación con las propias producciones del músico, que Cancela tradujo al inglés para el artista: “No quiero subestimar tu show, pero esas visuales son mejores”. Fatboy Slim respondió con humor y una advertencia entre risas: “Cuidado con lo que deseás, amigo”.

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Las publicidades de Norbert Degoas se revalorizaron en TikTok e Instagram y esa viralización acercó el material a Fatboy Slim

El regreso de la figura de Degoas a la escena pública no se limitó a este episodio puntual. El locutor, fallecido en 2013, experimentó en los últimos años una revalorización a partir de la viralización de sus publicidades en plataformas como TikTok e Instagram, donde nuevas generaciones descubrieron sus frases, gestos y canciones características. Ese fenómeno digital fue el que permitió que el material llegara finalmente a oídos de Fatboy Slim.

Entre los espectadores que presenciaron el momento especial dentro del Movistar Arena se encontraba Arianna Degoas, hija del recordado locutor y publicista, quien había dado su autorización para el uso del material y estuvo al tanto de la sorpresa preparada para esa noche. La presencia de la hija del publicista le sumó un componente afectivo adicional a la escena, en la que la voz de su padre volvió a resonar frente a una multitud, más de una década después de su fallecimiento.

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La publicidad de El Cóndor, que durante años representó para generaciones de marplatenses un sinónimo de los viajes de larga distancia hacia la costa atlántica, encontró de esta manera un escenario inesperado: el de uno de los DJ másprestigiosos del circuito internacional, que llevó la voz y el estilo de Norbert Degoas a sonar frente a miles de personas en un estadio de Buenos Aires. Un valioso gesto que conectó la memoria emotiva de muchísimos argentinos de la mano del famoso productor británico.