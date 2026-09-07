Crimen y Justicia

Nuevas testimoniales en la causa contra Facundo Moyano: declaran los policías que participaron de las primeras actuaciones

Los agentes fueron convocados por la fiscal Florencia Nocerez para reconstruir las actuaciones posteriores al episodio con Candela Arizaga. El ex diputado cuestionó a uno de los policías y lo acusó de haber “inventado” el relato que derivó en su detención

Facundo Moyano apuntó contra la policía
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La causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género tendrá esta semana una nueva ronda de testimoniales. Según pudo saber Infobae, ante la fiscalía declararán los policías que intervinieron durante las primeras horas del episodio ocurrido con Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

Los efectivos fueron convocados por la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el inicio de la investigación busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del martes 4 de agosto en el departamento del ex diputado.

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Las nuevas testimoniales cobran relevancia porque la actuación policial durante aquellas primeras horas quedó en el centro de una de las principales controversias del expediente. Tanto Moyano como posteriormente Arizaga cuestionaron la versión de uno de los agentes que intervino en el procedimiento.

De acuerdo con el sumario inicial, un oficial inspector sostuvo que interceptó a Arizaga mientras corría por la vía pública descalza y en estado de excitación. Según declaró luego ante la fiscalía, la joven le manifestó que Moyano la había golpeado y que la mantenía encerrada contra su voluntad. El efectivo ratificó esa versión cuando fue citado como testigo el 18 de agosto.

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El video de Facundo Moyano y Candela Arizaga corriendo de madrugada por la avenida

Otros dos policías que declararon ese mismo día dieron cuenta de una situación diferente. La agente que acompañó a Arizaga durante su traslado al Hospital Pirovano y la oficial que la entrevistó durante su internación aseguraron que la joven no les manifestó haber sido víctima de violencia ni haber estado privada de su libertad.

Moyano, por su parte, apuntó públicamente contra uno de los policías que intervino aquella madrugada y lo acusó de haber “inventado” el relato que derivó en su detención. “Yo lo que estoy afirmando es que mintió”, sostuvo el ex diputado en una entrevista televisiva. Además, aseguró que el efectivo lo golpeó durante el procedimiento con la intención de provocar una reacción.

La propia Arizaga también cuestionó posteriormente la versión policial. Cuando volvió a presentarse ante la fiscalía para ampliar su declaración, negó haberle dicho al efectivo que Moyano la había golpeado o mantenido encerrada y sostuvo que, en aquellas primeras horas, atravesaba un estado que vinculó con el consumo de drogas.

Las declaraciones de esta semana se sumarán a una extensa lista de testimonios que la fiscalía ya incorporó al expediente. Además de los primeros efectivos, declararon personal médico, empleados del edificio y personas del entorno de Arizaga y Moyano.

Facundo Moyano y su abogado Miguel Molina
Facundo Moyano y su abogado Miguel Molina

Los últimos testimonios

La semana pasada fue el turno de la madre, la hermana y una amiga de Candela Arizaga, quienes coincidieron en que antes del episodio investigado no habían sabido de situaciones de violencia entre la joven y Moyano.

Miriam Puntonet, madre de Candela, declaró que conocía la relación desde el verano y aseguró: “Siempre me habló bien de él, yo nunca escuché nada de eso”. Su hermana, Victoria Arizaga Morel, sostuvo que entre ambos estaba “siempre todo bien, nunca nada raro”, mientras que Nicole Bizzozero, amiga de la joven, dijo que nunca había advertido situaciones que la pusieran en alerta.

Candela Arizaga
Consultada acerca de la historia que publicó en sus redes y luego borró, la hermana de Candela Arizaga dijo: “Puse eso como pude haber puesto de cualquiera en general, no algo de Moyano en particular”

Victoria también explicó la historia que publicó en Instagram el día del episodio y que eliminó aproximadamente una hora después. Ante la fiscalía aseguró que la había subido “en un estado de enojo” y sostuvo que no estaba dirigida específicamente contra Moyano.

Mientras continúa la producción de prueba, Moyano mantiene vigentes las medidas cautelares que le impiden acercarse a menos de 300 metros de Arizaga o mantener contacto con ella. La joven pidió que esas restricciones fueran levantadas para poder volver a verlo, pero la fiscal consideró que, por el momento, no correspondía dejarlas sin efecto.

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