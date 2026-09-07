El ajuste de iPhone que permite leer y ver videos en el auto sin sufrir mareos

Esta herramienta forma parte del menú de accesibilidad del sistema operativo. REUTERS/Priyanshu Singh

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Apple incorporó en el iPhone una función de accesibilidad que ayuda a reducir los mareos por movimiento cuando el usuario intenta leer o mirar videos como pasajero en un vehículo. Se trata de los indicadores de movimiento del vehículo, puntos animados que aparecen en los bordes de la pantalla y representan el desplazamiento del auto sin interferir con el uso normal del teléfono.

Esta herramienta forma parte del menú de accesibilidad del sistema operativo y busca corregir un conflicto sensorial habitual entre lo que ven los ojos en la pantalla y lo que percibe el oído interno durante el trayecto. A continuación, el paso a paso para activarla, configurarla y personalizarla.

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Qué son los indicadores de movimiento del vehículo en el iPhone

Los indicadores de movimiento del vehículo son puntos que se mueven en los bordes de la pantalla del iPhone para simular el desplazamiento del vehículo en el que viaja el usuario. Esta señal visual periférica ayuda a mitigar los mareos que produce el uso del teléfono durante un viaje, ya que reduce la sensación de conflicto entre el movimiento real y la quietud de la imagen en pantalla.

Los indicadores de movimiento del vehículo son puntos que se mueven en los bordes de la pantalla del iPhone para simular el desplazamiento del vehículo. REUTERS/Maxim Shemetov

Según explica Apple, estos indicadores funcionan mejor cuando la persona está sentada mirando hacia el frente del vehículo. La compañía advierte, además, que esta función está pensada exclusivamente para pasajeros: no debe usarse mientras se conduce ni en ninguna situación que exija atención plena para preservar la seguridad al volante.

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Cómo activar los indicadores de movimiento en la configuración de Accesibilidad

Para habilitar esta función, hay que ingresar a la app Configuración del iPhone y luego avanzar por el siguiente camino: Accesibilidad y, dentro de ese menú, Movimiento. Allí aparece la opción Indicadores de movimiento en vehículos, donde el usuario puede elegir entre distintas alternativas de uso.

Una de esas alternativas es el modo Automático. Cuando se selecciona esta opción, el iPhone muestra los puntos animados de manera espontánea apenas detecta que el dispositivo se encuentra dentro de un vehículo en movimiento. Los puntos desaparecen solos cuando el vehículo se detiene, sin necesidad de intervención manual.

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(Gemini)

También existe la posibilidad de manejar la función de forma manual desde el centro de control. Basta con abrirlo, tocar el botón correspondiente a los Indicadores de movimiento del vehículo y elegir si se muestran u ocultan en ese momento. Apple recomienda, además, configurar un atajo de accesibilidad para activar o desactivar la función de manera rápida desde cualquier pantalla.

Cómo personalizar el aspecto de los puntos animados en pantalla

Además de activar o desactivar la función, el iPhone permite modificar la apariencia de los indicadores. Para hacerlo, se debe repetir el recorrido inicial (Configuración, Accesibilidad, Movimiento) y tocar nuevamente Indicadores de movimiento en vehículos, pero esta vez seleccionando la opción Personalizar aspecto.

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Dentro de este menú se pueden ajustar tres aspectos distintos. El primero es el patrón de movimiento: la opción Regular ofrece un desplazamiento predecible y estable, mientras que la opción Dinámica genera una experiencia visual con mayor variación.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El segundo aspecto personalizable es el color de los puntos. El sistema ajusta automáticamente la saturación de ese color para garantizar el contraste con el contenido que queda detrás de cada punto en la pantalla.

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Por último, se puede regular la visibilidad de los indicadores mediante dos variantes: Puntos más grandes, que aumenta el tamaño de cada punto, o Más puntos, que incrementa la cantidad total que aparece distribuida en los bordes de la pantalla.