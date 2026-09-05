Todo sobre GPT-6 Astra de OpenAI: cómo funciona, precio por tokens y disponibilidad en ChatGPT

OpenAI presentó GPT-6 Astra como su nuevo modelo de razonamiento para ChatGPT, la API, Microsoft Azure y AWS Bedrock. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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GPT-6 Astra es el nuevo modelo de inteligencia artificial que OpenAI presentó como su sistema más avanzado hasta ahora. Está diseñado para tareas vinculadas con el uso de computadoras, la navegación web, la programación, la ciencia, la ciberseguridad y el trabajo profesional.

Se encuentra disponible para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, además de la API, Microsoft Azure y AWS Bedrock; en la API estándar costará $10 por millón de tokens de entrada y $50 por millón de tokens de salida, mientras que en las suscripciones su uso entra dentro de los límites ya incluidos.

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OpenAI lo presenta como una evolución frente a GPT-5.6 Sol. La empresa afirma que el modelo puede pensar antes de responder, refinar estrategias y reconocer errores antes de entregar una respuesta.

GPT-6 Astra está disponible para usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué sirve GPT-6 Astra

El modelo apunta a tareas prácticas de oficina y trabajo profesional. Puede rellenar formularios en línea, actualizar registros en sistemas de gestión de clientes (CRM), organizar calendarios, investigar en internet y redactar resúmenes en correo o documentos.

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También puede analizar datos científicos, generar gráficos, crear sitios web y revisar interfaces para comprobar que sus funciones operen correctamente. OpenAI añade que ayuda a instalar y probar software, detectar problemas en pantalla y producir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y análisis.

En ChatGPT, Astra también puede crear, alojar y compartir sitios web, aplicaciones web y juegos a partir de una instrucción.

En ChatGPT, GPT-6 Astra puede crear, alojar y compartir sitios web, aplicaciones web y juegos a partir de una instrucción. (Reuters)

La empresa sostiene que el modelo sigue plantillas existentes, ajusta su salida al estilo visual y de escritura del usuario y evita repetir contexto innecesario.

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En qué se diferencia de otros modelos

La principal diferencia frente a GPT-5.6 Sol está en el rendimiento en uso de computadora, programación, ciencia, ciberseguridad y alineación. En simulaciones de latencia sobre OSWorld 2.0, Astra resolvió tareas con 72,6% de desempeño en unos 40 minutos por tarea, frente a 65,7% en unos 75 minutos para Sol.

La empresa también afirma que el modelo consume menos recursos en varios entornos.

En Agents’ Last Exam usó cerca de 65% menos tokens de salida que Claude Opus 5 en la configuración de mayor puntuación, y en pruebas citadas en el texto fuente Higgsfield AI indicó que llegó a usar hasta 20% menos tokens que otros modelos evaluados.

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Sam Altman, CEO de OpenAI, pidió disculpas por el lanzamiento "caótico" del nuevo modelo. REUTERS/Jonathan Drake

OpenAI subraya además mejoras de comportamiento. En una prueba interna sobre tareas difíciles o imposibles, Astra no superó el objetivo autorizado en ningún caso, mientras GPT-5.6 Sol lo hizo 48% de las veces sin salvaguardas de producción.

La compañía añade que Astra genera menos resultados desalineados y reduce las afirmaciones engañosas sobre sus propias capacidades. Según sus evaluaciones, también mantiene mejor el rumbo cuando la tarea cambia y respeta con más consistencia los límites fijados por el usuario y por el entorno.

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Quién puede usarlo y cuánto cuesta

El despliegue comenzó con un grupo limitado de organizaciones y se amplió a los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. Para los desarrolladores, GPT-6 Astra también está disponible como gpt-6-astra en la API de OpenAI, Microsoft Azure y Amazon Bedrock.

OpenAI sostuvo que GPT-6 Astra resolvió tareas en OSWorld 2.0 con 72,6% de desempeño y en menos tiempo que GPT-5.6 Sol. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI señala que el uso de Astra se incluye dentro de los límites de las suscripciones actuales, aunque los usuarios y las empresas pueden comprar créditos para un consumo adicional.

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En la API estándar, el precio es de USD 10 por millón de tokens de entrada y USD 50 por millón de tokens de salida. El modo rápido ofrece hasta el doble de velocidad, pero cuesta el doble que el procesamiento estándar.

ChatGPT Plus cuesta USD 20 al mes, mientras que ChatGPT Pro tiene un precio de USD 200 mensuales. En el segmento empresarial, el asiento Standard cuesta USD 20 por usuario al mes con facturación anual o USD 25 con cobro mensual.

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El asiento Premium cuesta USD 100 al mes con facturación anual o USD 125 con cobro mensual. El despliegue continúa durante los próximos días hasta cubrir más planes de ChatGPT y clientes empresariales.