Tour de Francia: cómo el cuerpo y la mente resisten 3.500 kilómetros de esfuerzo extremo

El Tour de Francia reúne a los principales equipos del ciclismo de ruta en una competencia de 21 etapas (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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El Tour de Francia es la prueba más prestigiosa del ciclismo de ruta y una de las competiciones de resistencia más exigentes del deporte profesional. Cada año reúne a los principales equipos y ciclistas del pelotón internacional en una carrera que combina ambición individual, estrategia colectiva y una demanda física sostenida durante tres semanas.

La competencia se disputa en 21 etapas y recorre cerca de 3.500 kilómetros por rutas de Francia y, en algunas ediciones, de países vecinos. El trazado alterna jornadas llanas, propicias para los velocistas; etapas de media y alta montaña, donde se definen las diferencias entre los aspirantes al título; y contrarrelojes, en las que cada ciclista compite contra el reloj.

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El ganador es quien completa el recorrido en el menor tiempo acumulado y recibe el maillot amarillo, el símbolo central de la carrera. Pero la prueba va mucho más allá del pedaleo.

La competencia exige administrar el esfuerzo durante jornadas extensas, tolerar el dolor, recuperarse en poco tiempo y tomar decisiones bajo presión. Los ciclistas deben responder a los ataques de sus rivales, medir cuándo conviene colaborar con otros corredores o reservar energía, y sostener la concentración aun cuando la fatiga afecta su capacidad de respuesta. En ese cruce entre resistencia, psicología, estrategia y ambición se construye la disputa por el triunfo final.

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Los corredores recorren cerca de 3.500 kilómetros en tres semanas, con jornadas llanas, de montaña y contrarrelojes (REUTERS/Manon Cruz)

El Tour de Francia, mucho más que una prueba deportiva

El Tour de Francia se disputa en 21 etapas, pero la carrera se decide también en el plano psicológico. Los ciclistas deben sostener la concentración durante tres semanas, medir sus fuerzas y adaptar sus objetivos a medida que cambian las condiciones de cada jornada. Una pérdida de tiempo, una caída o un ataque rival pueden modificar el plan de un equipo en cuestión de minutos.

La competencia alterna etapas llanas, montaña y contrarrelojes, con intereses distintos para velocistas, escaladores y candidatos a la clasificación general. En ese escenario, los corredores no compiten de forma aislada: responden a órdenes de sus directores, protegen al líder de su equipo, negocian alianzas transitorias y evalúan cuándo conviene atacar o conservar energía.

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Las escapadas exigen cooperación entre ciclistas que, cerca de la meta, pasan a competir entre sí (REUTERS/Manon Cruz)

La BBC introduce la lógica de las escapadas, un cálculo colectivo. Un grupo reducido de ciclistas se adelanta al pelotón para disputar una etapa, sumar puntos o ganar presencia para su equipo, aun cuando saben que mantenerse al frente durante toda la jornada resulta difícil.

Mientras colaboran y se relevan para repartir el esfuerzo, aumentan sus opciones de sostener la ventaja. Pero cuando se aproxima la meta, ese acuerdo se debilita: cada corredor busca reservar energía para un eventual ataque o sprint final.

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Esa tensión entre el beneficio común y la ambición individual puede frenar a la fuga, facilitar la reacción del pelotón y dejar sin premio a quienes habían trabajado juntos durante gran parte del día. Ese fenómeno, conocido como “tragedia de los bienes comunes”, puede debilitar al grupo y favorecer la persecución.

El esfuerzo físico al límite

Cada etapa supone varias horas de esfuerzo y deja poco margen para la recuperación antes de la salida siguiente. Al terminar una jornada, los ciclistas deben reponer energía, líquidos y nutrientes, recibir atención del equipo médico y preparar el descanso nocturno.

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La alimentación posterior cumple una función central porque el gasto energético diario puede superar con amplitud el consumo habitual de una persona. Según un análisis publicado por The Conversation, los ganadores pueden quemar cerca de 120.000 calorías a lo largo de las 21 etapas, con picos próximos a las 8.000 en las jornadas de montaña más duras.

Cada etapa combina decisiones tácticas, trabajo de equipo y administración del esfuerzo (REUTERS/Manon Cruz)

La exigencia no desaparece al cruzar la meta. Un estudio publicado en iScience analizó muestras de sangre de siete ciclistas de élite que completaron el Tour de Francia de 2023. Los investigadores tomaron las muestras en ayunas, por la mañana, al comienzo de la carrera, en los dos días de descanso y en la última etapa. Ese diseño permitió observar el desgaste que persistía después de la recuperación nocturna, no solo las consecuencias inmediatas de una jornada.

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Los resultados mostraron que 118 de los 274 metabolitos medidos, equivalentes al 43%, cambiaron durante la competencia. Estas sustancias permiten observar cómo el organismo obtiene, utiliza y administra la energía. Las mayores variaciones aparecieron en los primeros 10 días, aunque las alteraciones metabólicas continuaron durante el resto de la prueba.

El estudio también registró una disminución de aminoácidos, determinados ácidos grasos saturados y carnitinas, compuestos vinculados con la producción de energía, la reparación de tejidos y otros procesos necesarios para sostener un esfuerzo físico prolongado.

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El desgaste de la competencia obliga a los ciclistas a priorizar la recuperación entre una jornada y otra (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La fatiga percibida también aumentó a lo largo de las tres semanas. En una escala de cero a 10, pasó de 0,5 al inicio a cinco en el primer día de descanso y llegó a ocho al final. Los autores advirtieron que estas asociaciones no prueban una relación causal entre cada cambio metabólico y el cansancio, pero identificaron posibles marcadores para seguir la sobrecarga en atletas de resistencia.

Al completar el Tour, los ciclistas no salen indemnes de la carrera. El estudio concluyó que la prueba genera una “profunda remodelación del metaboloma circulante” y que el consumo de recursos energéticos supera, en parte, la capacidad de reposición del organismo.

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