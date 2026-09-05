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Tras las salidas de Gorosito y Sampaoli, San Lorenzo recibirá a Talleres por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

En el marco de la fecha 8, el Ciclón se medirá contra el elenco cordobés, que contará con el debut de Omar De Felippe en el banco de suplentes. Transmitirá TNT Sports desde las 19

Imagen dividida que muestra a un futbolista con camiseta roja y azul a la izquierda y a otro con camiseta a rayas blancas y azules a la derecha.
San Lorenzo y Talleres se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro tras quedarse sin técnicos
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Luego de una semana en la que ambos elencos se quedaron sin director técnico, San Lorenzo y Talleres se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro) por la fecha 8 del Torneo Clausura. Tras la salida de Néstor Pipo Gorosito, Walter Perazzo será el entrenador interino en el Ciclón. Del otro lado, la T se movió rápido después de la destitución de Jorge Sampaoli y Omar De Felippe debutará al frente del elenco cordobés. Fernando Echenique será el árbitro principal y el VAR estará a cargo de Sebastián Habib. El duelo será transmitido por TNT Sports.

El presente de los dos clubes es complejo: se ubican en los últimos puestos de la zona A y cortaron de forma abrupta el ciclo de los técnicos que iniciaron el segundo semestre. “De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club”, informó la institución en el comunicado oficial. El segundo ciclo de Gorosito en San Lorenzo culminó en 60 días y solo dos triunfos. En medio de esto, quedó eliminado de la Copa Argentina contra Deportivo Riestra, cayó en cuatro oportunidades y perdió el clásico contra Huracán en el Nuevo Gasómetro después de 25 años sin derrotas.

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El punto de inflexión del proceso que inició tras la abrupta marcha de Gustavo Álvarez se cortó después de perder 1-0 contra Instituto. Con este panorama, el Ciclón se ubica 14° en la zona A con siete unidades, mientras que en la Tabla Anual marcha 21° con 29. El entrenador que estará a cargo del equipo contra Talleres de forma interina será Walter Perazzo.

Central Córdoba vs Flamengo, Libertadores
Omar De Felippe fue anunciado como nuevo director técnico de Talleres de Córdoba, en reemplazo de Jorge Sampaoli (Eduardo RAPETTI / AFP)

El panorama en Talleres es igual de adverso. La primera experiencia de Jorge Sampaoli en el fútbol argentino terminó con el equipo en el último lugar de la zona A con cinco puntos luego de siete fechas disputadas. Bajo la conducción técnica del ex entrenador de la selección argentina, la T registró una victoria, dos empates y cuatro derrotas. El endeble arranque del segundo semestre lo relegó al 18° puesto de la Tabla Anual con 31 unidades.

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A veces, las cosas no salen. No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”, dijo Sampaoli en un mensaje en sus redes. En el comunicado oficial, Talleres aseguró que “Jorge y su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado, tal como fue el compromiso asumido desde su llegada”.

Talleres encontró un reemplazante de forma inmediata y confirmó que Omar De Felippe debutará en el cargo en el duelo contra San Lorenzo. “A lo largo de su carrera, De Felippe se ha caracterizado por ser un entrenador trabajador, comprometido y pragmático, con una mirada puesta en el funcionamiento colectivo y en la búsqueda de soluciones dentro del campo de juego”, publicó Talleres en su sitio web oficial como bienvenida al técnico de 64 años. El experimentado director técnico viene de un fructuoso paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.

San Lorenzo tendrá un partido clave la próxima semana: visitará a Independiente en Avellaneda el domingo 13 de septiembre desde las 19:15. Talleres, por su parte, recibirá el sábado 12 a Unión de Santa Fe desde las 20:00.

Posibles formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali o Martín Río, Juan Pablo Ávarez o Facundo Giulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Matías Galarza, Lautaro Ortiz, Timoteo Chamorro; Agustín Álvarez y Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

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