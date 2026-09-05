Concluye el retiro total del puente Güijo tras su destrucción y se avanza en las bases para un paso modular hacía el caribe guatemalteco

Una excavadora retira escombros cerca de una estructura metálica colapsada junto a una vía por la que transitan vehículos. (CIV Guatemala)

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El CIV concluyó el retiro del 100 % de la estructura dañada del puente Güijo en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, y avanzó a la construcción de las bases para instalar un puente modular que restablecerá de forma temporal el paso por la vía original, mientras el ministerio mantiene habilitada una ruta provisional y prevé una ampliación a cuatro carriles en ese corredor.

La emergencia en ese tramo de la CA-9 Norte comenzó el 22 de agosto, cuando un tráiler cargado con blocks chocó contra la parte superior del puente, provocó un incendio, involucró a dos vehículos livianos y derivó en el colapso parcial de la infraestructura. El accidente dejó cuatro muertos y cinco heridos, y bloqueó la circulación en ambos sentidos durante una semana.

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La solución temporal que permitió reabrir el tránsito mide 120 metros de largo por 10 metros de ancho y quedó habilitada el 29 de agosto desde las 8:00. Esa ruta provisional incorpora un badén y devolvió la circulación hacia Zacapa, Chiquimula, Izabal y las aduanas fronterizas.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la remoción total del puente da paso a la siguiente fase: preparar las bases sobre las que se colocará la estructura modular. En paralelo, los equipos ejecutan limpieza del cauce aguas arriba de la quebrada, construyen cunetas y desarrollan obras de drenaje para conducir el agua y resguardar la infraestructura vial.

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Una excavadora Caterpillar realiza trabajos de infraestructura junto a una estructura de drenaje de concreto mientras circulan camiones de carga por la carretera. (CIV Guatemala)

El puente modular estaría listo en unas seis semanas

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea informó que el ministerio calcula unas seis semanas para tener habilitado el puente Bailey en el Güijo. El plazo se divide en tres semanas para desmontar la estructura existente y construir las bases, y otras tres para lanzar y habilitar el puente modular.

Zea explicó que el bypass en el kilómetro 111 se habilitó en casi seis días, aunque el cálculo inicial era de 10. La funcionaria señaló que se decidió mantener labores continuas para recuperar el paso en el menor tiempo posible.

La respuesta directa a la interrupción del corredor ya está en operación: el tránsito vehicular permanece habilitado por la ruta provisional construida después del colapso, con un badén integrado. Esa alternativa permitió restablecer la conectividad mientras continúan los trabajos sobre el punto donde se levantará la estructura modular.

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De acuerdo con la información oficial, el ministerio también gestiona el traslado del puente modular hacia el kilómetro 111 para continuar con la instalación. Estudios topográficos previos determinaron que retirar el puente dañado y colocar una estructura de este tipo era la salida más eficiente para recuperar la conectividad en el sector.

La obra provisional movilizó más de 500 toneladas de materiales

Para construir el paso alterno se movilizaron más de 500 toneladas de materiales, entre tuberías metálicas, concreto, mezcla asfáltica, piedra bola y otros insumos. En la obra se emplearon además más de 10 tipos de maquinaria especializada y se mantuvieron trabajos nocturnos y de madrugada para adelantar la habilitación.

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Antes de abrir el badén, los equipos técnicos limpiaron el área afectada, retiraron vegetación y desechos y prepararon las rampas de conexión con la carretera. La estructura incluyó seis tuberías metálicas para conducir el caudal del río, además de muros de soporte y protecciones con concreto ciclópeo, piedra bola y gaviones.

En el área permanecen dos excavadoras, tres camiones de volteo y cuadrillas especializadas en albañilería, topografía y soldadura. La Dirección General de Protección Vial mantiene presencia para regular la circulación y orientar a los conductores durante las siguientes fases del proyecto.

La ministra también indicó que el puente Bailey no permanecerá instalado por un periodo prolongado, porque está prevista la ampliación a cuatro vías de la ruta al Atlántico. Según explicó, ese proyecto contempla la construcción de un nuevo puente con mayor capacidad para atender el tránsito de esta ruta principal.

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El ministerio informó además que su equipo legal ya estableció contacto con la aseguradora de la empresa propietaria del tráiler para definir la cobertura de los gastos de reparación. Hasta ahora no se ha precisado el monto de esos costos.

Las primeras investigaciones atribuyen el colapso al exceso de velocidad del vehículo antes del impacto contra la zona donde se concentra la resistencia de carga del puente. Esa secuencia, según la evaluación preliminar, desencadenó el fallo estructural.