Sam Altman se disculpó por el lanzamiento caótico de GPT-6 Astra tras las quejas de usuarios de pago de ChatGPT sin acceso inmediato. REUTERS/Jonathan Drake

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El lanzamiento de GPT-6 Astra llevó a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, a disculparse luego de que usuarios de pago de ChatGPT siguieran sin acceso inmediato al modelo. Altman calificó el proceso de “caótico”.

OpenAI activó un despliegue escalonado de Astra, sin confirmar cuándo estaría disponible para todos los planes. El directivo reconoció la frustración de los suscriptores que quedaron fuera de la primera etapa. “Pronto podremos comenzar el lanzamiento general para los clientes de la API y los suscriptores de ChatGPT”, afirmó el ejecutivo.

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Un usuario le respondió a Altman con el siguiente comentario: “¿Podrías explicarme qué significa “pronto”? ¿La semana que viene, mañana, este fin de semana?“. La falta de una fecha precisa alimentó la molestia entre quienes ya pagan por ChatGPT.

OpenAI presentó Astra como un avance generacional en capacidad.

La falta de un calendario claro de OpenAI para habilitar GPT-6 Astra a todos los planes aumentó la frustración entre los suscriptores de ChatGPT. (X: sama)

Cómo fue el despliegue escalonado de Astra

La empresa indicó que Astra llegaría primero a algunos clientes empresariales, en concreto a quienes tenían acceso a la plataforma de ciberseguridad Daybreak. Después se ampliaría a usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise, además de la API de OpenAI, Microsoft Azure y AWS Bedrock, en los días siguientes.

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Ese esquema irritó a parte de los suscriptores de pago, sobre todo a quienes pagan el plan Pro y suelen acceder antes a los nuevos productos.

Ni Altman ni otros empleados de la compañía ofrecieron un plazo concreto para ampliar la disponibilidad.

El lanzamiento de GPT-6 Astra reavivó el recuerdo de GPT-5, que OpenAI había estrenado con fallos técnicos y cambios que generaron malestar entre usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La respuesta de OpenAI a las quejas de los suscriptores

Ante las protestas, Thibault Sottiaux, responsable de ingeniería de Codex, anunció una compensación para los planes de pago. “Otorgaremos un reinicio acumulado por cada día que no tengan acceso a Astra con su plan pago de ChatGPT, a partir de hoy”.

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Sottiaux también buscó aliviar la tensión con otro mensaje sobre el esfuerzo interno de la empresa: “El equipo está haciendo todo lo posible para dar acceso lo más rápido que podamos”.

El episodio recordó otros lanzamientos accidentados de OpenAI. Altman ya había reconocido en 2025 problemas durante la salida de GPT-5, una versión marcada por fallos técnicos y por la retirada repentina del modelo GPT-4o, que provocó malestar entre los usuarios.

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OpenAI retrasó varias semanas el lanzamiento de Astra para reforzar la seguridad tras un ataque de agentes de IA contra Hugging Face, aunque persistieron críticas sobre la supervisión del modelo. REUTERS/Nathan Howard

Otros problemas y críticas en torno al lanzamiento

El estreno de Astra tropezó también en otros frentes. Altman dijo que hubo “un pequeño contratiempo” al publicar la entrada del blog que acompañaba el lanzamiento.

OpenAI llevaba semanas anticipando Astra con actualizaciones sobre sus capacidades avanzadas en matemáticas y ciberseguridad.

Según The Verge, la empresa también recibió críticas de defensores de la seguridad después de afirmar que el razonamiento de Astra resultaba más difícil de supervisar que el de otros modelos.

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El medio añadió que OpenAI retrasó el lanzamiento varias semanas para reforzar funciones de seguridad tras el ataque de agentes de inteligencia artificial de la compañía contra Hugging Face.

El despliegue escalonado de Astra comenzó con clientes empresariales de Daybreak y luego se extendería a Plus, Pro, Business, Enterprise, la API, Microsoft Azure y AWS Bedrock. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aun así, la presentación terminó bajo presión por el acceso limitado y las dudas sobre el control del modelo.

La empresa sostiene que intentará corregir los problemas del estreno y avanzar hacia una apertura más amplia para clientes de la API y suscriptores de ChatGPT en un futuro próximo.

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Qué características tiene GPT-6 Astra

GPT-6 Astra es un modelo de OpenAI diseñado para tareas de uso de computadoras, navegación web, ingeniería de software, ciberseguridad, ciencia y trabajo profesional.

Puede completar formularios, actualizar registros, organizar calendarios, investigar en línea, redactar resúmenes, analizar datos científicos, crear sitios web e instalar y probar software.

OpenAI presentó GPT-6 Astra como un salto generacional y lo vinculó con el inicio de la era de la AGI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

OpenAI afirma que mejora la resistencia ante instrucciones maliciosas y que supervisa sus razonamientos y acciones para detectar conductas no autorizadas.

En ciberseguridad, puede ayudar a revisar código y aplicar parches, pero rechaza solicitudes para crear pruebas de concepto de vulnerabilidades. Incluye controles que pueden pausar actividades y pedir revisión antes de continuar.

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