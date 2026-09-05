Murió Oveja Stec, histórico percusionista de Los Palmeras: “Gracias por tantos momentos”

El recuerdo de Los Palmeras para Oveja Stec (Instagram: Los Palmeras)

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La cumbia santafesina está de luto con la confirmación de la muerte de Ricardo “Oveja” Stec, percusionista con décadas de trayectoria en la escena musical en algunos de los conjuntos más destacados de la provincia. La noticia fue confirmada por Los Palmeras, la agrupación con la que el músico grabó algunos de los discos más recordados de la historia del género, a través de sus canales oficiales en redes sociales.

“Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros”, escribió la banda en su cuenta de Instagram, junto a un video que repasaba momentos de Stec en escena. El mensaje, breve pero cargado de emotividad, incluyó un agradecimiento por “tantos momentos compartidos y toda tu música” y cerró con una despedida que habló en nombre de toda la agrupación, que continúa en plena reconstrucción luego de la disputa que terminó con la salida del cantante Cacho Deicas: “Te saludan hoy y siempre tus amigos, Los Palmeras”.

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La despedida de Los Palmeras a Oveja Stec

La publicación generó una catarata de reacciones en la comunidad musical. Entre los comentarios se destacó el de Ariel, hijo del músico, que agradeció el gesto de la banda y escribió: “Te amo, viejo, gracias por darme la vida” y su mensaje se sumó a otros cientos en la improvisada despedida.

“Un histórico, que en paz descanse”, “Muchas fuerzas para toda la familia en este duro momento” y “Descansá en paz, llevá allá arriba tu música”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación. También llegaron condolencias desde otras agrupaciones de la cumbia regional, entre ellas Fredy y Los Nobles, cuyo staff expresó su acompañamiento a la familia en este momento.

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"Loquito por ti", uno de los discos que grabó Stec con Los Palmeras

La relación de Oveja Stec con Los Palmeras abarcó cuatro años de intensa producción discográfica. A cargo de las tumbadoras, el percusionista formó parte de la formación que grabó Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia y Chiquita pero buena (1990), y Boquita azucarada (1991). Durante ese período compartió la alineación con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Su última temporada en el conjunto coincidió con los festejos por los 20 años de trayectoria de la banda.

Pero la huella de Stec en la música santafesina excedió ampliamente ese capítulo. A lo largo de su carrera, el percusionista tocó y grabó con una gran cantidad de conjuntos destacados de la provincia, entre ellos Yuli y los Girasoles y Los Lamas, lo que le valió un reconocimiento sostenido dentro del ambiente de la cumbia regional.

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Yuli y los Girasoles, otro grupo en el que Oveja Stec dejó su huella

La muerte de Ricardo Stec se produce apenas meses después de otro duelo para la agrupación. En febrero de este año, falleció José María “Pupi” Roa, timbalero que también había integrado las filas históricas del grupo. En aquella oportunidad, Los Palmeras lo despidieron con un mensaje similar: “Más de 20 años marcando el pulso con un estilo inconfundible. Su ritmo queda para siempre en cada canción y en cada corazón”. La frase con la que la banda encabezó el posteo por Stec —“otro de nuestros históricos miembros”— refleja la acumulación de pérdidas que atraviesa la formación en sus integrantes de las décadas pasadas.

Ricardo "Oveja" Stec frente a los timbales, el instrumento con el que marcó una época en Santa Fe

La muerte de Stec llega en un momento de fuertes turbulencias para Los Palmeras. En el último tiempo, la banda debió sobrellevar una crisis interna de alto voltaje protagonizada por sus dos figuras más emblemáticas: el vocalista Rubén “Cacho” Deicas y el acordeonista y fundador Marcos Camino.

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El conflicto entre ambos escaló hasta las instancias legales, con cartas documento de por medio, y terminó con la salida de Deicas del grupo que ayudó a construir durante décadas. Poco después, Camino también anunció su retiro de los escenarios por razones de salud, aunque aclaró que seguirá vinculado al proyecto desde un rol diferente. Su lugar fue ocupado por su propio hijo. La agrupación santafesina enfrenta así el desafío de reinventarse sin sus caras más reconocibles, en medio de un presente que acumula pérdidas.