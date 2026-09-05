Escalofriante: la argentina Sofía Montenegro sufrió una brutal derrota por sumisión en su estreno por la UFC

Cayó por sumisión en su estreno por la empresa más importante de MMA

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El esperado estreno de Sofía Montenegro en la Ultimate Fighting Championship (UFC) no fue el esperado porque la hija de Ricardo Montenegro, ex futbolista profesional con un destacado paso por Talleres de Córdoba, sufrió una brutal derrota ante la francesa Delphine Benouaich en el Accor Arena de París, que le provocó diferentes heridas en su rostro y obligó a un mensaje de la argentina en redes sociales.

La Bruja, tal como es apodada, perdió a falta de menos de 40 segundos para la finalización del segundo round por sumisión, luego de que el árbitro detuvo la pelea con Montenegro en la lona sin reacción ante los embates de su rival. De hecho, la joven de 27 años tenía mucha sangre en su cara, sumado a que también había salpicado en su ropa. Al término del combate, ya con el traspié consumado, Montenegro subió una historia a su cuenta personal de Instagram con el objetivo de transmitir tranquilidad sobre su estado: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”.

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El combate tuvo el agregado de disputarse con Benouaich como la amplia favorita por el público, debido a que se llevó a cabo en su país de origen, pero la anfitriona aprovechó un error de su rival para encaminar la pelea. Al inicio del segundo asalto, Sofía Montenegro se resbaló en mitad del octágono, y eso le permitió a la gala comenzar a someterla en el piso hasta la victoria final.

La argentina cayó por sumisión en el segundo asalto

Las cuentas oficiales de la competición subieron diferentes publicaciones sobre esa contienda con elogios a la actuación de Delphine Benouaich. “Acaba de demostrar que será un problema para la división de peso paja”, señaló uno de los posteos, en lo que supuso el debut de ambas en la UFC. La organización sostuvo que la ganadora dio una “clase magistral” en su presentación en la capital francesa.

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De esta manera, Montenegro no pudo llevarse un triunfo que hubiera significado un paso trascendental en su trayectoria, luego de haberse ganado esta posibilidad el 23 de septiembre de 2025. Ese día se presentó en el Dana White’s Contender Series, el programa en el que peleadores de todo el mundo buscan impresionar al presidente de UFC para conseguir un contrato.

Luego de perder por decisión dividida ante la brasileña Jeisla Chaves, se fue a atender en un hospital por las heridas causadas durante la velada y, en ese instante, su equipo recibió un llamado: Dana White había decidido contratarla. “Cuando me bajé de la pelea hablé con él. Me dijo que había sido una guerra y que me iba a recompensar”, contó en una entrevista con Infobae. Bajo la óptica de White, Montenegro había hecho méritos suficientes para estar en la compañía a pesar de la derrota.

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La publicación de Sofía Montenegro en Instagram

La caída de este sábado fue la tercera de su carrera profesional, mientras que ganó en seis oportunidades. Por otro lado, Delphine Benouaich amplió su marca a 8-2.

En una familia marcada por el fútbol (al pasado de su padre se agrega que sus hermanos también siguieron ese camino), ella marcó su propio sendero en el kickboxing. La estudiante del profesorado de educación primaria llegó a estar cerca de recibirse a los 21 años, pero en esa época ya había comenzado a entrenar MMA y su entrenador le planteó que debía tomar una decisión: si quería dedicarse realmente a las artes marciales mixtas, debía aprovechar su juventud para competir.

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Así fue como la mujer solventó su carrera durante años dando clases de boxeo y kickboxing con diferentes trabajos en hasta cinco o seis gimnasios diferentes para vivir de este oficio y pagar sus entrenamientos. Además, brindó clases particulares como maestra sin ejercer un cargo fijo para evitar perder tiempo de preparación. “Me ayudó mucho en la forma de sociabilizar, de expresarme y de tener confianza”, explicó sobre el valor de su formación como docente.

Las heridas que sufrió Sofía Montenegro en su rostro durante el combate de este sábado

Cabe recordar que tenía pactado su estreno el 28 de febrero para enfrentar a la lituana Ernesta Kareckaitė en la Arena CDMX de México, pero cuatro días antes sufrió un sangrado ginecológico abundante y le indicaron reposo absoluto: no estaba en condiciones de competir de manera segura. Eso llevó a que se postergara su primera aparición hasta este sábado.

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Su estreno en la UFC trajo consigo una modificación en su físico porque bajó de peso mosca (125 libras, 56 kilos), división en la que construyó la mayor parte de su carrera, a peso paja (115 libras, 52 kilos) en pos de una estrategia trabajada junto a su equipo.