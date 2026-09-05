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El embajador de EEUU ante la OTAN dijo que la alianza no tolerará acciones de guerra híbrida contra sus miembros

Matthew Whitaker advirtió que Washington respaldará a los países europeos que enfrenten incidentes como el intento de ataque con drones en Leipzig, atribuido a Rusia, y otros episodios similares registrados en Polonia

Matthew Whitaker, embajador estadounidense ante la OTAN (REUTERS/Nicolas Economou)
Matthew Whitaker, embajador estadounidense ante la OTAN (REUTERS/Nicolas Economou)
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Los países miembros de la OTAN no deben tolerar las acciones deliberadas de guerra híbrida, y Estados Unidos respaldará a las naciones que enfrenten este tipo de incidentes. Así lo expresó este sábado Matthew Whitaker, embajador estadounidense ante la Alianza Atlántica.

Whitaker apuntó que el intento de ataque con drones registrado el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania —hecho que Berlín atribuyó a Rusia—, representa una amenaza más seria que otros episodios recientes vinculados a drones rusos dirigidos contra Ucrania que se desviaron de su trayectoria original.

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“Luego están lo que yo llamaría las acciones híbridas más preocupantes, como las que vimos en Leipzig o como las que hemos visto en Polonia”, declaró el embajador al margen de una conferencia empresarial celebrada en Italia.

Según Whitaker, los países aliados deben mantenerse preparados, permanecer alerta y transmitir un mensaje firme cada vez que enfrenten sucesos de esta naturaleza.

“Si podemos identificar quién lo está haciendo —como hizo Alemania—, nos aseguramos de expresar con firmeza que es inaceptable y que no lo toleraremos”, sostuvo.

El diplomático también advirtió que las infraestructuras críticas, entre ellas los activos energéticos, podrían convertirse en blanco de ataques y requieren vigilancia por parte de las autoridades de cada país.

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Whitaker remarcó que la respuesta a estos desafíos corresponde principalmente al ámbito nacional, aunque Estados Unidos se mantiene dispuesto a apoyar a los países que deban hacerles frente.

Vladimir Putin - Volodimir Zelensky partida
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y Ucrania, Volodimir Zelensky

Zelensky y Putin suspendieron por tres días los ataques

Las declaraciones se dieron luego de que Volodimir Zelensky dispuso este sábado una tregua en los ataques contra Moscú hasta el lunes, en respuesta a una medida similar adoptada por Vladimir Putin respecto de Kiev. La decisión coincide con la llegada de enviados de la Casa Blanca a las capitales rusa y ucraniana durante el fin de semana.

“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación”, escribió el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

Según precisó, el compromiso rige “desde ahora y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes”, período en el que Ucrania se abstendrá de atacar Moscú, con la expectativa de reciprocidad rusa hacia Kiev. A esta última ciudad llegarán mañana Steve Witkoff y Jared Kushner.

Un día antes, Zelensky había anticipado que garantizaría “el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura”, y manifestó su expectativa de que Rusia procediera de igual manera “durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense”.

Sin embargo, horas antes de que Putin anunciara la pausa de tres días sobre Kiev, Zelensky había denunciado bombardeos rusos contra los aeropuertos de Kiev y Borispil, a los que calificó de deliberados frente a la inminente llegada de los emisarios estadounidenses.

“Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispil”, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la capital, afirmó.

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