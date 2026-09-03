Por qué recibo muchas llamadas spam y cómo dejarlas de recibir para siempre

Las llamadas no deseadas pueden provenir de bases de datos comerciales, filtraciones de información o marcaciones automáticas a números al azar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchas personas se preguntan por qué reciben muchas llamadas spam y cómo pueden dejar de recibirlas para siempre. El problema alcanza tanto a quienes comparten su número en formularios, compras y registros digitales como a quienes procuran limitar la exposición de sus datos personales.

No existe un método que garantice la eliminación definitiva de todas las comunicaciones no deseadas, porque los estafadores cambian de números, técnicas y bases de datos. Aun así, bloquear, informar y filtrar estos contactos reduce la frecuencia de las llamadas y disminuye la posibilidad de caer en engaños.

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Cómo saben los estafadores un número de teléfono

Una de las vías más frecuentes es la entrega voluntaria de datos en servicios digitales. Una suscripción, un sorteo, una compra en línea o un formulario pueden incluir cláusulas que habilitan el uso comercial de la información o su cesión a extraños.

Ciberdelincuentes pueden comprar datos de miles de usuarios en el mercado negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaspersky advierte que el problema puede originarse incluso sin una acción reciente del usuario. Un teléfono o una computadora infectados con malware pueden exponer datos almacenados en el dispositivo.

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Además, los delincuentes pueden comprar bases de contactos de forma legal o ilegal, o marcar combinaciones de números al azar hasta detectar una línea activa.

Por qué contestar una llamada puede aumentar la llegada de spam

Responder no siempre implica una estafa inmediata, pero confirma que el número está activo y que hay una persona dispuesta a atender. Esa señal puede elevar el valor del contacto dentro de listas que circulan entre operadores de campañas comerciales agresivas y redes delictivas.

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Contestar una llamada sospechosa puede confirmar que una línea está activa y favorecer nuevos intentos de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Kaspersky, la medida es evitar conversaciones con números desconocidos que no dejan mensaje, insisten varias veces o utilizan grabaciones automáticas. Si se atiende por error, conviene no confirmar el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, códigos de verificación ni información bancaria.

Un banco, una empresa de servicios o un organismo público no debería pedir contarseñas ni códigos de seguridad durante una llamada inesperada.

Qué riesgos esconden las llamadas spam

Las llamadas spam pueden ser una molestia, aunque funcionan como puerta de entrada a fraudes. Entre las modalidades señaladas por los expertos figura el phishing telefónico, conocido como vishing, en el que una persona se hace pasar por una entidad confiable para obtener dinero, contraseñas o datos personales.

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Las llamadas no spam esconden fraudes como el phishing telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo puede incluir el robo de identidad, el acceso a cuentas digitales o la preparación de fraudes posteriores. Quien entrega un código recibido por mensaje de texto, por ejemplo, puede facilitar el ingreso de extraños a una aplicación bancaria, una red social o un servicio de mensajería.

Cómo bloquear llamadas spam en Android

En los dispositivos que utilizan la app Teléfono de Google, la función de identificación de llamadas y protección contra spam viene activada de forma predeterminada.

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Para revisarla, hay que abrir la aplicación, ingresar en “Más opciones”, luego en “Configuración” y elegir “Identificador de llamada y spam”. Allí se puede activar “Ver ID de emisor y spam” y, cuando esté disponible, “Filtrar llamadas de spam”.

Los filtros de spam permiten identificar o bloquear comunicaciones clasificadas como riesgosas antes de que interrumpan al usuario. (Foto: Infobae)

El filtro busca impedir que ciertas llamadas clasificadas como sospechosas lleguen a sonar en el dispositivo. Google indica que las comunicaciones filtradas no generan una notificación de llamada perdida ni de buzón de voz, aunque permanecen registradas en el historial y el usuario puede revisar los mensajes de voz.

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Qué otras medidas ayudan a evitar fraudes telefónicos

Sumado a activar los filtros del teléfono, conviene no publicar el número en redes sociales, revisar las condiciones de privacidad antes de completar formularios y utilizar direcciones de correo alternativas para registros que no requieren datos de contacto permanentes.

Asimismo, mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones reduce el riesgo de que un programa malicioso acceda a la información del dispositivo.