Crimen y Justicia

Cintas verdes, rojas y negras: el curioso método que usaba “la banda de los colores”, una organización narco que cayó en Merlo

El grupo fue desarticulado tras ocho allanamientos. La Policía detuvo a seis sospechosos e incautó cocaína, marihuana y pasta base, además de dinero y armas de fuego

Las tareas de inteligencia sobre una banda narco que operaba en Merlo
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Los envoltorios de droga con cintas verdes, rojas y negras eran una de las marcas con las que se distinguían los puntos de venta que una organización narco mantenía en distintas localidades de Merlo.

Se trata de un grupo denominado “La banda de los colores” y que fue desbaratado tras ocho allanamientos realizados en las últimas horas. Los operativos tuvieron como resultado seis detenidos y el secuestro de estupefacientes, más de $1,7 millones y varias armas.

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De acuerdo con fuentes policiales, la banda abastecía distintos lugares de venta al menudeo dentro del partido del Gran Buenos Aires. La identificación de los paquetes con cintas de varios tonos correspondía, según la investigación, a las zonas donde se distribuían las sustancias.

Dosis de sustancia blanca, una balanza digital, documentos y carteles indicativos expuestos sobre una sábana blanca
En los allanamientos la Policía secuestró una importante cantidad de drogas

Mediante vigilancias discretas, seguimientos, relevamientos de campo, análisis de información y el uso de drones para ampliar el radio de búsqueda durante la noche, los detectives de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Policía Bonaerense señalaron ocho domicilios como lugares de acopio, distribución y comercialización.

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También identificaron al supuesto cabecilla de la banda, un hombre llamado Carlos Antonio Salinas y conocido en su entorno como “El Napo” o “El Patrón del mal”. Asimismo, se estableció que tres personas apodadas “Pato”, “Mecha” y “Fede” eran los principales vendedores, operando cada uno en una localidad diferente.

Las tareas de inteligencia desembocaron en los allanamientos. Uno fue en una casa de la calle Leopoldo Lugones al 4900, la vivienda de Salinas. El sospechoso no estaba allí pero sí su pareja, quien les dio a los policías una versión a verificar en la causa: les aseguró que “El Napo” había muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“La banda de los colores” Narcotráfico Merlo
Seis sospechosos quedaron detenidos

En los procedimientos se secuestraron 584 gramos de cocaína, repartidos en 1.319 dosis y un trozo compacto; 189 gramos de marihuana en 110 envoltorios y un fragmento compacto; y 11,6 gramos de pasta base, distribuidos en 40 dosis. También 10 teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, un cuaderno con anotaciones y documentación considerada de interés para el expediente.

Además, se incautaron una pistola calibre 9 milímetros que tenía pedido de secuestro activo por robo, un fusil automático calibre 22 con pedido de secuestro en una causa tramitada en San Martín, revólveres, una escopeta y municiones de distintos calibres.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la fuerza bonaerense

Tres hombres y tres mujeres de entre 26 y 66 años fueron arrestados y quedaron a disposición de la Justicia. La causa está caratulada como infracción a la Ley 23.737, en relación con la comercialización de estupefacientes.

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