Cultura

Con su sello caótico y enérgico, Danny Boyle reconstruye en una película el origen del imperio del magnate australiano Rupert Murdoch

‘Ink’, que inauguró el Festival de Cine de Venecia esta semana, retrata el ascenso del diario sensacionalista The Sun con el estilo desenfadado que caracteriza al director británico de ‘Trainspotting’

Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, que acaba de presentarse en el Festival de Venecia
Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, que acaba de presentarse en el Festival de Venecia
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El miércoles dio comienzo la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, y la película inaugural, Ink de Danny Boyle, inauguró los 11 días de proyecciones del evento con el estilo llamativo y animado del periódico sensacionalista cuya historia de origen dramatiza.

Jack O’Connell interpreta a Larry Lamb, el editor contratado por Rupert Murdoch (Guy Pearce), por entonces un magnate australiano en ascenso, para renovar el periódico británico The Sun. No hace falta ver la película para saber que Lamb tuvo éxito, duplicando la circulación del periódico en el plazo de un año tras asumir el cargo en 1969, y convirtiendo a The Sun, con sus infames titulares en rojo, en el diario de mayor tirada de Gran Bretaña a finales de la década de 1970.

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«Ya nadie sabe qué es Fleet Street», declaró Boyle en una rueda de prensa el miércoles, refiriéndose al histórico antiguo centro de los medios de comunicación y la industria gráfica de Londres. La gente «no para de preguntar: “¿Es una película sobre tatuajes?”»

La película, adaptada para la pantalla por James Graham a partir de su premiada obra de teatro de 2017 , condensa el ascenso de The Sun en un frenético viaje de proporciones bíblicas. También cuenta con una buena dosis de la clásica autocrítica británica y un estilo ágil y caótico, con inquietantes secuencias retrospectivas y enérgicos fragmentos de imágenes de archivo granuladas.

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Esta es la primera vez que Boyle participa en la competición de Venecia. Dirigió Trainspotting y 28 Days Later, y con Ink se mantiene fiel a su estilo particular —y a sus enérgicas bandas sonoras de rock británico— incluso en el terreno aparentemente convencional de la película biográfica.

Graham la describió como “una película de superación personal”, y Boyle comentó: “Trata sobre rebeldes que intentan cambiar este orden monolítico y paternalista. Te subes al tobogán y es muy divertido, pero luego te adentras en lugares oscuros”.

Un hombre de traje gris y corbata mira hacia arriba en una imprenta. Hay grandes rollos de papel o periódicos moviéndose en la parte superior
En “Ink” de Danny Boyle, los escándalos de la prensa sensacionalista venden y el público los compra

No es la primera vez que O’Connell lleva al público a un mundo oscuro, por así decirlo. El año pasado, interpretó a un líder de culto sádico en la película de apocalipsis zombi de Boyle, The Bone Temple. Su papel revelación en Sinners, como un vampiro irlandés que aterroriza a los clientes de un bar de Mississippi, le ha granjeado aún más la reputación de canalizar el lado más perverso de la naturaleza humana. En la rueda de prensa, O’Connell hizo una mueca cuando Boyle comparó su actuación con la de Al Pacino en El Padrino.

Las tácticas sensacionalistas de Lamb desafiaron las convenciones periodísticas al apelar a la clase trabajadora y desechar las pretensiones elitistas del periodismo sobre lo que constituía o no noticia. (Boyle afirmó que tanto Murdoch como Lamb “sentían un profundo desprecio por la clase dirigente británica, un sentimiento que yo personalmente comparto”).

Jules (Claire Foy), quien representa a las periodistas que trabajaban para Lamb, dice en un momento dado que la gente no quiere un reflejo exacto del mundo; quieren una ventana desde la que mirar y soñar.

Esto significa noticias sobre celebridades y estrellas del deporte, regalos y fotos de mujeres con poca ropa. Y tal vez este entretenimiento ligero no sea tan malo, incluso cuando Graham señaló que existe un equilibrio entre el entretenimiento y la verdad.

Guy Pearce y Jack O'Donnell en 'Ink', de Danny Boyle, película de Netflix que ha inaugurado la Mostra de Venecia.
La película, que inauguró el Festival de Cine de Venecia el miércoles, retrata el ascenso del diario británico “The Sun” con el estilo desenfadado que caracteriza a Boyle

En Ink, Boyle analiza la caída moral del periódico en paralelo al aumento de sus ventas, centrándose en dos noticias en particular entre las muchas decisiones editoriales controvertidas de The Sun: el secuestro y asesinato en 1969 de Muriel McKay , la esposa del socio de Murdoch, Alick McKay; y el trato que recibió Stephanie Rahn, la primera modelo en posar en topless para la sección “Page 3” del tabloide.

Aunque Lamb termina con la camisa manchada de tinta (que se parece muchísimo a sangre) en una escena clave, Boyle es imparcial en su crítica al editor de la prensa sensacionalista. Películas como el drama sobre el Watergate de Steven Spielberg, The Post, pueden ensalzar la importancia y la dignidad del periodismo tradicional, pero Ink es demasiado cínica para esa nostalgia.

Al mismo tiempo, no se trata de una condena total para Lamb y Murdoch, quienes, originarios de Yorkshire (Lamb) y Australia (Murdoch), se muestran avergonzados y resentidos por sus orígenes humildes. Logan Roy, el alter ego de Murdoch en la serie de televisión Succession, es más despiadado y tóxico, pero también lo es su imperio multimedia.

En la época en que se ambienta la película, la era de la desinformación aún no se había instalado por completo. Pero Ink insinúa el futuro que está por venir sin “monstruizar” a Murdoch, dijo Boyle, y agregó: “Representaba un soplo de aire fresco en lo que era una sociedad británica realmente rígida”.

La incomodidad con los medios de comunicación modernos —su incierto futuro, así como el daño que han causado en el pasado— es un tema recurrente en la muestra de Venecia de este año, que incluye un documental sobre Elon Musk , dirigido por Alex Gibney, así como un drama protagonizado por Robert Pattinson sobre Chris Hansen, el presentador del influyente programa policíaco de la década de 2000 To Catch a Predator.

Ink también tiene algunas críticas mordaces sobre la mentalidad lucrativa de los medios de comunicación contemporáneos. Su vívida recreación de cómo era el periodismo en el pasado —no solo la lluvia de ideas editoriales, sino también la hermosa “suciedad, vapor y mugre” de la imprenta, como la describió Graham— se presenta con un romanticismo crudo.

«Filmamos en una imprenta real en el norte de Londres, una de las pocas que quedan en el Reino Unido», dijo Boyle. Pero cuando volvieron para grabar algunas escenas adicionales, añadió: «Nos dijeron que iban a cerrar. No hay suficiente trabajo».

Fuente: The New Yort Times

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