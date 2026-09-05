Honduras: Reanudan juicio contra policía acusado por la muerte de Keyla Martínez

Keyla Patricia Martínez Rodríguez fue encontrada sin vida en una celda policial en febrero de 2021. (Foto: Archivo)

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La jornada forma parte de la repetición del proceso judicial ordenada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación contra la sentencia emitida en el juicio anterior.

La portavoz del Poder Judicial, Clara López, informó que durante la audiencia correspondió a la acusación privada presentar ante el tribunal los medios de prueba que considera pertinentes para sustentar su posición dentro del nuevo proceso.

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La repetición del juicio implica que los jueces deberán volver a conocer y valorar los distintos elementos probatorios incorporados al proceso, antes de emitir una nueva decisión sobre la responsabilidad penal que pudiera corresponder al acusado.

Harol Rolando Perdomo Sarmiento enfrenta nuevamente un juicio por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez. (Foto: Archivo)

El caso se originó en febrero de 2021, cuando Keyla Patricia Martínez, estudiante de enfermería, fue detenida en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

De acuerdo con la relación de hechos presentada durante el proceso, la joven fue detenida el 6 de febrero de 2021 por presuntamente incumplir las restricciones de circulación que permanecían vigentes en Honduras debido a la pandemia de COVID-19.

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Posteriormente, Martínez fue trasladada hasta la estación policial número 10 de La Esperanza, donde quedó recluida en una celda.

Horas después, durante la madrugada del 7 de febrero de 2021, la joven fue encontrada sin vida dentro de una de las celdas de la dependencia policial.

Su muerte provocó una fuerte reacción pública y dio paso a una investigación que posteriormente derivó en un proceso penal contra el entonces agente policial Harol Rolando Perdomo Sarmiento.

El caso de Keyla Martínez también generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte y sobre la actuación de los funcionarios que se encontraban en la estación policial durante aquella madrugada.

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Keyla Martínez fue trasladada a la estación policial número 10 de La Esperanza, donde posteriormente fue encontrada sin vida. (Foto: Archivo)

El proceso ya había llegado a una primera resolución judicial. En 2023, Perdomo Sarmiento fue condenado por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, el Ministerio Público no estuvo conforme con esa resolución y presentó en 2024 un recurso de casación, con el objetivo de que la decisión fuera revisada por la instancia correspondiente.

Tras analizar el recurso, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2026 ordenar la repetición del juicio oral y público.

De esta manera, el caso regresó al Tribunal de Sentencia de La Esperanza para que se desarrollara nuevamente el debate judicial y se efectuara una valoración de los medios de prueba conforme a las disposiciones establecidas por la instancia superior.

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La nueva etapa no supone, por sí misma, una declaración de culpabilidad o inocencia del acusado, sino la apertura de un nuevo debate en el que deberán analizarse los elementos probatorios presentados por las partes.

Durante la audiencia desarrollada este viernes, la acusación privada tuvo la oportunidad de presentar sus medios de prueba ante el tribunal.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio tras el recurso de casación presentado por el Ministerio Público. (Foto: Orlando SIERRA / AFP)

La participación de las partes en esta etapa es fundamental para que los jueces puedan conocer los elementos que cada una considera relevantes para sustentar sus argumentos dentro del proceso.

El tribunal deberá continuar con las diferentes diligencias programadas hasta completar el debate y posteriormente determinar la responsabilidad penal que corresponda, tomando en consideración la prueba que sea admitida y valorada durante el juicio.

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El Poder Judicial informó que el proceso tiene previsto concluir el próximo 7 de septiembre, fecha en la que está programada una inspección judicial como parte de las últimas diligencias contempladas dentro de esta repetición del juicio.

La inspección será una de las actuaciones finales antes de que concluya esta etapa procesal.

Con la continuación del juicio, los jueces deberán analizar nuevamente los elementos presentados por las partes para establecer qué ocurrió durante las horas en las que Keyla Martínez permaneció detenida en la estación policial.