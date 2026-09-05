Este país está bajo la máxima alerta de EEUU: recomiendan dejar ADN y preparar un testamento antes de viajar

El Departamento de Estado justificó la alerta sobre Libia por delincuencia, terrorismo, problemas sanitarios, disturbios, secuestros y minas terrestres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Libia en el nivel cuatro de sus advertencias de viaje, la categoría que recomienda no visitar un país. La decisión se basa en riesgos de delincuencia, terrorismo, problemas sanitarios, disturbios, secuestros y presencia de minas terrestres y municiones sin explotar.

La guía oficial incluye indicaciones para quienes decidan viajar pese a la advertencia. Entre ellas, figuran la preparación de un testamento, la designación de beneficiarios de seguros, la entrega de un poder legal y la elaboración de un plan de salida que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense.

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Las autoridades también aconsejaron a los viajeros dejar muestras de ADN con un proveedor médico, para que sus familiares puedan acceder a ellas si resulta necesaria una identificación. La recomendación refleja las restricciones de asistencia consular en un país donde Estados Unidos no dispone de una embajada operativa.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Libia?

El Departamento de Estado ubicó a Libia en el nivel cuatro, el máximo de su sistema de alertas para viajes internacionales. Esa categoría contiene una instrucción concreta para los ciudadanos estadounidenses: no viajar al país por ningún motivo.

La advertencia enumera una combinación de amenazas que puede afectar a quienes se encuentren en territorio libio. Entre ellas aparecen la delincuencia, los atentados terroristas, los riesgos para la salud, la inestabilidad política y la posibilidad de ser víctima de un secuestro.

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El organismo estadounidense señaló que los enfrentamientos entre grupos armados pueden surgir en cualquier momento. El aviso incluye tanto a facciones rivales como a grupos y fuerzas que mantienen vínculos con las autoridades gubernamentales.

La circulación de armas en el país forma parte de ese escenario. El Departamento de Estado advierte que las condiciones de seguridad pueden cambiar sin aviso y que los episodios de violencia tienen capacidad de afectar los desplazamientos y las actividades cotidianas.

La alerta no se limita a posibles combates. También abarca el accionar de redes criminales ligadas al tráfico de drogas, de personas y a otras operaciones de contrabando. Según la información oficial, esas organizaciones operan dentro de un contexto de fragmentación de la seguridad.

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Estados Unidos mantuvo a Libia en el nivel cuatro de advertencia de viaje y recomendó no visitar el país por ningún motivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos de secuestro y terrorismo existen en Libia?

El Departamento de Estado informó que los secuestros son frecuentes en Libia y que hubo ciudadanos estadounidenses entre las víctimas. La advertencia no detalla la cantidad de casos ni las circunstancias de cada uno, pero incluye ese antecedente entre las razones para evitar el viaje.

Las autoridades recomiendan establecer con familiares un protocolo de prueba de vida antes de ingresar al país. El objetivo es que el viajero y sus allegados acuerden mecanismos para verificar que sigue con vida si pierde la libertad o queda incomunicado.

La guía también plantea que las personas compartan con sus familiares documentación importante e información de acceso a cuentas o dispositivos. Ese material podría resultar necesario ante una emergencia en la que el viajero no pueda comunicarse ni tomar decisiones.

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El Departamento de Estado advirtió, además, que los ataques terroristas pueden producirse con poca o ninguna anticipación. La posibilidad de que esos hechos ocurran sin un aviso previo limita la capacidad de anticipar áreas, fechas o circunstancias de peligro.

Las manifestaciones constituyen otro factor mencionado en la alerta. El organismo indicó que pueden volverse violentas y provocar interrupciones en el transporte y en otros servicios esenciales, una situación que puede complicar la salida del país o el acceso a asistencia médica.

¿Qué recomienda Estados Unidos a quienes viajen a Libia pese a la alerta?

La recomendación principal del Gobierno estadounidense es no viajar a Libia. Sin embargo, el documento prevé medidas para aquellos ciudadanos que, pese a la advertencia, mantengan sus planes de ingreso.

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Una de las indicaciones consiste en preparar un testamento e instrucciones de final de vida. El Departamento de Estado sugiere además que los viajeros designen beneficiarios de sus seguros y evalúen la elaboración de un poder legal para que una persona de confianza pueda actuar en su nombre.

Estas disposiciones abarcan decisiones que pueden resultar necesarias si una persona queda imposibilitada de comunicarse o de gestionar sus asuntos personales. La alerta no presenta esas medidas como una obligación legal, sino como recomendaciones de preparación ante los riesgos identificados.

El documento pide también que cada viajero cuente con un plan de comunicación. Ese esquema debe permitir que familiares o allegados conozcan su situación y puedan reaccionar ante una interrupción de contacto.

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Otra sugerencia es considerar la contratación de una organización profesional de seguridad. La referencia aparece dentro de una lista de medidas destinadas a reducir la exposición a los riesgos que el Gobierno estadounidense identifica en el país.

El Departamento de Estado no describe qué tipo de empresa o servicio deberían contratar los viajeros. Tampoco establece que una organización de seguridad pueda garantizar protección frente a los peligros enumerados en la advertencia.

Estados Unidos advirtió que en Libia operan redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, de personas y al contrabando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Estados Unidos pide dejar muestras de ADN antes de viajar a Libia?

La alerta oficial recomienda dejar muestras de ADN con un proveedor médico. El documento explica que los familiares podrían necesitarlas para fines de identificación si ocurre una situación extrema.

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La medida se relaciona con la advertencia sobre secuestros, violencia armada, terrorismo y limitaciones para recibir ayuda consular. El Departamento de Estado no precisa en qué circunstancias podría requerirse esa información genética ni establece un procedimiento específico para su entrega.

La recomendación se acompaña de otras previsiones personales y legales. Los viajeros deben dejar información relevante con personas cercanas, de acuerdo con la guía, y evaluar qué documentos podrían ser necesarios si deben abandonar el país o si enfrentan una crisis.

El aviso también pide preparar una salida de emergencia que no dependa de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos. Esa indicación adquiere especial relevancia por la falta de una representación diplomática estadounidense que pueda operar dentro de Libia.

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¿Hay una embajada de Estados Unidos en Libia?

El Departamento de Estado informó que no hay una Embajada de Estados Unidos en Libia. Por razones de seguridad, el Gobierno estadounidense no puede prestar servicios de emergencia a sus ciudadanos dentro del país.

La ausencia de atención consular directa implica que un estadounidense no debe contar con una respuesta inmediata de Washington si enfrenta un secuestro, un hecho de violencia, una emergencia de salud o un problema para salir del territorio.

La advertencia oficial pide que los viajeros contemplen esa limitación antes de tomar una decisión. El plan de salida debe funcionar sin apoyo gubernamental y debe considerar que los medios de transporte u otros servicios pueden sufrir interrupciones durante episodios de violencia.

El Departamento de Estado también recomienda evitar depender de recorridos que atraviesen zonas de riesgo. La situación de seguridad, según la guía, puede modificarse con rapidez y afectar rutas que en otro momento parecían transitables.

El Gobierno de Estados Unidos pidió dejar muestras de ADN antes de viajar a Libia porque no tiene una embajada operativa ni asistencia consular de emergencia en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué peligro representan las minas terrestres y las municiones sin explotar en Libia?

Las minas terrestres y municiones sin explotar constituyen otro de los riesgos incluidos en la advertencia estadounidense. El Departamento de Estado señaló que esos artefactos pueden estar presentes en distintas partes del país.

La ubicación de minas y explosivos no siempre está marcada ni resulta fácil de identificar. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no caminar por cunetas, banquinas o senderos sin señalización.

La guía también pide no tocar objetos que puedan ser municiones abandonadas o explosivos que no detonaron. Esa instrucción se aplica incluso cuando el objeto no parezca peligroso, ya que la alerta advierte sobre la dificultad para reconocer este tipo de amenazas.

El nivel cuatro para Libia sigue vigente con una recomendación que no deja margen de interpretación: los ciudadanos estadounidenses deben evitar el viaje. Para quienes ingresen de todos modos, la planificación previa puede incluir desde documentos legales y contactos familiares hasta una estrategia de salida sin respaldo de asistencia consular dentro del país.