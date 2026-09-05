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Carlos Tevez se contactó con Juan Román Riquelme y le pidió la Bombonera para hacer su partido despedida

Los ídolos dialogaron y el homenaje podría darse en diciembre cuando termine de competir Boca

Carlos Tevez volvería a jugar en la Bombonera en diciembre (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)
Carlos Tevez volvería a jugar en la Bombonera en diciembre (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)
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Carlos Tevez se comunicó formalmente con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, para pedirle la Bombonera para llevar a cabo su partido despedida. Así como el máximo mandatario xeneize celebró su homenaje en el estadio Alberto J. Armando a mediados de 2023, ahora el Apache quiere organizar su agasajo en el templo boquense y apunta a diciembre próximo.

El homenaje evalúa dos fines de semana de fines de año: el del 12 y 13 de diciembre o el del 19 y 20. La primera opción coincide con la final del Clausura (fijada para el sábado 12/12 en La Plata) y la segunda con el Trofeo de Campeones (sábado 19/12 en Córdoba), instancias a las que el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena aspira a llegar, al igual que a las finales de la Copa Argentina y la Sudamericana, que en este caso no interferirán porque se resolverán mucho antes.

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Tevez, que dejó de jugar profesionalmente a mediados de 2021 y se retiró oficialmente en junio de 2022 cuando jugaba en el Xeneize, ganó 11 títulos y anotó 94 goles en 279 partidos con la camiseta azul y oro. Para el encuentro, planea armar un equipo con amigos del fútbol y del barrio y enfrentar a un combinado de jugadores con los que compartió, en una suerte de “resto del mundo”.

Tevez tendrá su partido homenaje en la Bombonera
Tevez tendrá su partido homenaje en la Bombonera

Por su trayectoria, que incluyó pasos por Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la selección argentina, se espera la presencia de cerca de 60 figuras nacionales e internacionales. También trascendió que, además de Lionel Messi, podría ser invitado Cristiano Ronaldo, ex compañero suyo en el United. La última vez que el exdelantero estuvo en el Alberto J. Armando fue en noviembre del año pasado, cuando dirigía a Talleres y Boca ganó 2-0 en los octavos de final del Clausura.

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Hace unos meses, cuando todavía era técnico de Talleres de Córdoba, Tevez había declarado: “Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil”. Ahora decidió acelerar por esta cuestión y el diálogo con Riquelme está abierto.

En una entrevista que brindó a fines de 2025, Tevez había declarado sobre su relación con Riquelme: “Siempre que digo algo de Román es problema, por eso prefiero no hablar. Riquelme tiene su manera de manejar el club. Nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal. Pasó por momentos malos y momentos buenos. No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación”.

Tevez la última vez que pisó la Bombonera como DT de Talleres
Tevez la última vez que pisó la Bombonera como DT de Talleres

En 2022, antes de que Tevez visitara la Bombonera como DT de Rosario Central, Riquelme había declarado sobre su inminente retorno: “Es una felicidad recibirlo. Esperemos que esté disfrutando su rol de entrenador. Se lo ve tranquilo. No somos amigos, pero yo lo quiero mucho y vuelve a su casa. Todos los hinchas de Boca lo vamos a tratar con mucho amor y cariño”.

Hay que recordar que estando fuera del club, Riquelme había acordado la realización de su partido homenaje con Daniel Angelici, por entonces presidente, en diciembre de 2019. Tras la confirmación en septiembre de ese año, finalmente decidió postergarlo debido a la celebración de las elecciones del club, que se darían en esa fecha y de las que finalmente terminó participando como oposición (junto a Jorge Amor Ameal). Su partido finalmente se dio a mediados de 2023, seis meses antes de que se candidateara para presidente y ganara los comicios en diciembre de ese año.

Si bien en algún momento Tevez había dicho que solo se enfocaba en su carrera de entrenador y no pensaba en subirse al ring político de Boca frente a algunos rumores que lo vinculaban al ala macrista opositora, durante el Mundial 2026 en el que fue comentarista para ESPN, confesó: “Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho”.

Con las próximas elecciones de Boca a celebrarse en diciembre de 2027, los ídolos xeneizes solamente se centrarán en festejar a quien fue uno de los mejores jugadores de su historia.

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