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Un mismo número en dos iPhone: así funciona la nueva herramienta Handoff de iOS 27

La nueva función de iOS 27 permitirá cambiar un mismo número entre dos iPhone mediante una eSIM complementaria

Apple prueba una nueva herramienta para iPhone, donde dos de estos dispositivos podrán estar conectados a una misma línea. REUTERS/Manuel Orbegozo
Apple prueba una nueva herramienta para iPhone, donde dos de estos dispositivos podrán estar conectados a una misma línea. REUTERS/Manuel Orbegozo
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Apple prepara una nueva función para iOS 27 que permitirá utilizar un mismo número de teléfono en dos iPhone diferentes. La herramienta, conocida como iPhone Handoff, funcionaría mediante una combinación de eSIM principal y complementaria y facilitaría el cambio del número entre ambos dispositivos sin necesidad de retirar físicamente una tarjeta SIM.

Los detalles sobre su funcionamiento han aparecido en una demostración realizada con el simulador de Xcode 27. Aunque la función todavía estaría oculta dentro de los ajustes del sistema, la filtración muestra cómo Apple planea gestionar el uso de un mismo número entre dos teléfonos y cuáles serían algunas de sus principales limitaciones.

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La característica podría llegar durante el ciclo de vida de iOS 27. Sin embargo, su disponibilidad no dependerá únicamente de Apple, ya que las operadoras telefónicas tendrán que ofrecer compatibilidad con el sistema de eSIM complementaria.

iPhone Handoff es la nueva función que habrá en iOS 27 para que dos iPhone puedan compatir un mismo número.
iPhone Handoff es la nueva función que habrá en iOS 27 para que dos iPhone puedan compatir un mismo número.

Cómo funcionará iPhone Handoff

El funcionamiento de la herramienta partiría de la elección de dos dispositivos: un iPhone principal y otro secundario. El teléfono principal conservaría la eSIM original asociada al número, mientras que el segundo recibiría una eSIM complementaria vinculada a la misma línea.

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Esto permitiría mantener la configuración del número en ambos dispositivos. Sin embargo, los dos iPhone no tendrían conectividad móvil activa al mismo tiempo.

El sistema establecería un teléfono como dispositivo activo y el otro permanecería en estado pasivo. El iPhone activo sería el único que podría realizar llamadas, enviar mensajes y utilizar los datos móviles mediante esa línea. Cuando el usuario necesitara cambiar de dispositivo, podría transferir la actividad al segundo teléfono.

La nueva función de Apple para que dos iPhone puedan tener un mismo número.
La nueva función de Apple para que dos iPhone puedan tener un mismo número.

De esta forma, iPhone Handoff no sería exactamente un servicio MultiSIM tradicional, en el que dos dispositivos pueden utilizar una misma línea de forma simultánea. La propuesta de Apple se centraría en facilitar una transferencia rápida del número entre dos equipos.

Según la demostración filtrada, la configuración estaría disponible desde el apartado Ajustes, dentro de la sección de Datos móviles o Celular. Desde allí, el usuario podría definir cuál de los dos teléfonos funciona como principal y cuál como secundario.

Qué requisitos tendrá la nueva función de iOS 27

Para utilizar iPhone Handoff sería necesario contar con dos iPhone compatibles con iOS 27. Además, el dispositivo principal tendría que tener una eSIM activa y el segundo necesitaría recibir una eSIM complementaria asociada a la misma línea.

Uno de los principales obstáculos será la compatibilidad de las operadoras. Apple puede integrar la función en el sistema operativo, pero las compañías telefónicas tendrán que habilitar el servicio en sus redes.

Con iOS 27 dos iPhone pueden tener un mismo número.
Con iOS 27 dos iPhone pueden tener un mismo número.

Esto también podría significar que la disponibilidad de la herramienta sea diferente según el país y el operador. Algunas empresas podrían activar el servicio antes que otras y no se descarta que determinadas operadoras cobren una tarifa adicional por mantener una eSIM complementaria.

De acuerdo con la información disponible en las pruebas, T-Mobile en Estados Unidos y Deutsche Telekom en Alemania serían algunas de las primeras compañías que trabajan en la compatibilidad con este sistema.

Una función pensada para quienes utilizan dos teléfonos

La posibilidad de mantener el mismo número configurado en dos iPhone podría resultar especialmente útil para quienes utilizan diferentes dispositivos según el momento del día.

Por ejemplo, un usuario podría tener un iPhone grande como teléfono principal y utilizar un modelo más pequeño cuando necesita salir de casa. También podría facilitar la alternancia entre un dispositivo personal y otro destinado al trabajo, siempre que ambos sean compatibles y el operador permita utilizar la función.

La principal ventaja sería evitar el proceso de mover físicamente una SIM o realizar configuraciones complejas cada vez que se quiere cambiar de teléfono.

Apple sigue aumentando funciones para los iPhone.
Apple sigue aumentando funciones para los iPhone.

Sin embargo, la limitación de no poder utilizar la línea de forma simultánea en ambos dispositivos será un aspecto fundamental. iPhone Handoff busca simplificar el cambio entre dos teléfonos, no convertir una línea móvil en dos conexiones completamente independientes.

El lanzamiento de iOS 27 está previsto para las próximas semanas y Apple todavía deberá aclarar cuándo activará definitivamente esta característica. La herramienta podría estar disponible desde la primera versión o llegar posteriormente mediante una actualización.

Su éxito, en cualquier caso, dependerá en buena medida de las operadoras. Apple puede proporcionar la tecnología necesaria para compartir la configuración de una línea entre dos iPhone, pero serán las compañías telefónicas las que determinen en qué mercados y bajo qué condiciones podrán utilizarla los usuarios.

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