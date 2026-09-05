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El sentido homenaje de Cris Morena a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 52 años: “Tus manos que sanan penas”

Con un recorrido fotográfico por su vida y un emotivo poema, la productora recordó a su hija en un nuevo aniversario de su nacimiento

Cris Morena homenajeó a Romina Yan en Instagram con un poema y fotos íntimas por el día en que habría cumplido 52 años
Cris Morena homenajeó a Romina Yan en Instagram con un poema y fotos íntimas por el día en que habría cumplido 52 años
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Un collage de fotos y palabras escritas con el peso de 16 años de ausencia volvió a poner en el centro de la escena a Romina Yan, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, en el día en que habría cumplido 52 años. La productora eligió su cuenta de Instagram para decirle que sigue ahí, presente, como cada año desde aquella tarde del 16 de septiembre de 2010, cuando falleció con tan solo 36 años.

Romina dejó tres hijos pequeños y un vacío que ningún aniversario logra cerrar. Pero cada 5 de septiembre, el día de su nacimiento, Cris Morena vuelve a hablarle como si el tiempo no hubiera pasado. Y allí están sus seguidores, quienes crecieron mirando a su hija en sus diferentes programas y hoy la acompañan en su duelo eterno de madre.

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Cris Morena Romina Yan
Romina Yan, siempre presente en el eterno recuerdo de su madre
Cris Morena Romina Yan
Cris Morena y Gustavo Yankelevich con sus hijos Romina y Tomás

El mensaje empezó con un tono poético que sonó casi a canción de cuna: “Un día llegaste, Romina; fresias y jazmines nacen de la tierra, un ángel vestido de gris cenicienta”. Los textos, intercalados con imágenes de algunos de sus papeles más recordados, continuaron con el mismo tono: “Tus ojos que miran tan hondo, Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas. Feliz cumple, chiquita mía”.

Después llegó la parte más íntima, la que se lee casi como una confesión: “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”. Y ahí, Cris Morena sumó una frase de Azul, la hija de Romina, que hizo propia para nombrar lo que siente: “Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul... Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo. ¡Feliz cumpleaños, hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”.

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Cris Morena Romina Yan
Romina Yan fue una figura de la televisión argentina y su papel de Belén Fraga en Chiquititas quedó entre los más recordados de su carrera
Cris Morena Romina Yan
Romina Yan se casó con Darío Giordano en 1998 y juntos tuvieron a Franco, Valentín y Azul

Además de las postales laborales, las palabras estuvieron acompañadas por un collage de fotos: Romina junto a sus padres, con su hermano Tomás, y con sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Darío Giordano. Imágenes de una vida que se detuvo demasiado pronto.

Antes de ser la hija que hoy se recuerda cada cumpleaños, Romina Yan fue una de las caras más queridas de la televisión argentina. Participó en tiras como Provócame, Abre tus ojos, Amor mío y B&B, pero fue su personaje de Belén Fraga en Chiquititas el que la instaló para siempre en la memoria de toda una generación.

Cris Morena Romina Yan
Romina Yan siempre está presente en el recuerdo de su madre
Cris Morena Romina Yan
Romina compartió programa con Diego Topa en un proyecto de Disney

Se casó con Darío Giordano en 1998, luego de un noviazgo de un año y medio. Contó alguna vez, en el living de Susana Giménez, que al principio no le dio ni bola: “Lo maltraté durante cuatro años. Él se me declaró enseguida. Primero fuimos amigos y un día se me despertó el amor”. Juntos tuvieron a Franco, Valentín y Azul.

El día en que murió, Romina volvía del gimnasio y empezó a sentirse mal en la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez. Un amigo la llevó de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde intentaron reanimarla durante 50 minutos sin éxito. Tenía 36 años. Sus hijos tenían 10, 8 y 4.

Cris Morena Romina Yan
Con Damián de Santo protagonizó las tiras Amor mío y Bella y Bestia
Cris Morena Romina Yan
Romina Yan murió en 2010 después de descomponerse en Martínez y de ser trasladada de urgencia al Hospital Central de San Isidro

Pasaron los años, pero nada en el mensaje de hoy suena a despedida. Cris Morena habla de su hija en presente, como a alguien que sigue ahí, guiando, iluminando, acompañando cada segundo. Y esa manera de nombrarla, sin pasado, sin distancia, es quizás lo que más conmueve de un texto que no necesita explicar nada más para hacerse entender.

El posteo no tardó en llenarse de mensajes cargados de cariño y emoción. Diego Topa, excompañero de la actriz, fue uno de los primeros en despedirla: “Feliz cumple al cielo. Abrazo eterno para la familia”. Catherine Fulop también dejó su sentido saludo: “Te abrazo, Cris, con todo mi corazón. Besos al cielo a Romi en el día de su nacimiento”.

Cris Morena Romina Yan
El homenaje de Cris Morena a Romina Yan recibió mensajes de Diego Topa, Catherine Fulop, Maru Botana y Claudia Villafañe

A esas palabras se sumaron las de la cocinera Maru Botana: “Feliz cumple al cielo y un abrazo de oso, Cris, de corazón a corazón”. La empresaria Claudia Villafañe también quiso acompañarla con un mensaje lleno de afecto: “Besos al cielo. Te abrazo fuerte, Cris”. Apenas unas voces de las miles que se plegaron al recuerdo de una actriz que se fue demasiado pronto, pero quedará para siempre en el corazón de quiens la admiraron.

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