Yanina Latorre dejó atrás el rubio y se animó a un rotundo cambio de look, "Soy otra"

Yanina Latorre se animó a dejar atrás por un rato su cabellera rubia para parecerse a su hija Lola (Instagram)

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Yanina Latorre compartió con su hija Lola Latorre un nuevo capítulo de la complicidad que ambas suelen mostrar en redes sociales, que, en este caso, modificó radicalmente su aspecto físico. La conductora de SQP (América) mostró una sesión de peluquería en la que la conductora se despidió del rubio que la caracterizaba y adoptó un tono castaño con reflejos cobrizos. La transformación quedó registrada en un video que Latorre difundió en sus historias de Instagram, con Lola como testigo directo del cambio que el tiempo dirá si lo adopta definitivamente o se relaciona con alguna acción puntual.

“Soy otra, soy Yanina”, exclamó la conductora con ambigüedad y entre risas, al verse con la nueva melena, en una escena donde también aparecía su hija menor y responsabilizaba entre risas al equipo que había llevado adelante la tarea: “La culpa es de él, de ella y esta que no sé qué atrás hace”, bromeó, mientras señalaba a las personas que la acompañaban durante la sesión.

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El comentario que generó más risas llegó cuando una de las presentes le marcó un parecido con Analía Franchín, ante lo cual Latorre respondió con ironía: “Ana, te robé la peluca”, avalando la similitud con la panelista de A la Barbarossa.

Yanina Latorre sorprendió con su nuevo aspecto. Aquí junto a su hija Lola

En el clip subido a sus historias de Instagram, la conductora apuntó contra Lola como responsable final de la transformación: “Como tengo una hija morocha, me quieren hacer parecer a ella”, argumentó, mientras la abogada se asomaba por detrás para también formar parte del cuadro.

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Horas más tarde, Latorre publicó una fotografía junto a su hija que reforzó ese vínculo mostrado durante la sesión, con el texto “Nos amo Lola Latorre”. En la imagen se aprecia con detalle el resultado del cambio: una melena larga, por debajo del pecho, en un castaño claro con reflejos cobrizos que aportan luminosidad al conjunto. El peinado tiene raya al medio y ondas amplias y sueltas, con volumen marcado desde la raíz. Los mechones que enmarcan el rostro están trabajados en capas, con un efecto degradé entre el castaño más oscuro de la base y los tonos cobrizos que predominan hacia las puntas.

Junto a ella, Lola aparece con el pelo suelto y también ondulado, en un castaño oscuro natural que contrasta con el nuevo tono de su madre. La postal se sumó a una serie de apariciones conjuntas entre madre e hija, que suelen compartir tanto en sus intervenciones públicas como en los momentos cotidianos que difunden a sus seguidores. El clima irónico que rodeó a la producción abre la duda sobre si será un cambio definitivo o se relaciona con alguna acción puntual.

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Una semana marcada por la exposición mediática de Lola

La influencer se refirió a quienes la acusaron de plagio (Video: El ejército de LAM/ Bondi Live)

Este momento especial entre madre e hija llega luego de una semana de alta exposición mediática para Lola, que debió enfrentar cuestionamientos en redes sociales por el lanzamiento de su marca de electrolitos con colágeno. La influencer fue señalada por un presunto plagio, debido a las similitudes entre la identidad visual de su proyecto y la marca de skincare y maquillaje de Hailey Bieber.

En una entrevista en El ejército de LAM (Bondi Live), Lola reconoció que parte de su campaña presentaba coincidencias evidentes con la estética de la modelo estadounidense. “Hay algunas fotos, las principales de la campaña, que son iguales a las de Hailey”, admitió, aunque negó haber buscado copiar de manera deliberada.

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Ante las críticas, Yanina salió a respaldar públicamente a su hija a través de sus historias de Instagram. “Te amo, no le des bola a los resentidos sin vida. Lamentablemente, no te van a perdonar nunca ser mi hija”, escribió la conductora de SQP (América TV), quien cerró su mensaje con un contundente “Estoy orgullosa de vos”.