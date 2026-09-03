Caída masiva de las IA: ChatGPT, Claude y Grok con fallas

Las tres IA tuvieon fallas por primera vez, al mismo tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

ChatGPT, Grok y Claude registraron una caída masiva este jueves 3 de septiembre de 2026, en varios países de América y en España. Los usuarios reportaron problemas para acceder a la aplicación, errores de carga y respuestas sin sentido.

Desde España, Estados Unidos, Argentina, Colombia y México aparecieron informes a través de DownDetector, asegurando que “no se puede acceder o usar ChatGPT”, registrando un pico de fallas para usar la aplicación de OpenAI.

PUBLICIDAD

Qué pasó con ChatGPT y cuáles fueron los errores reportados

La plataforma de OpenAI fue la principal afectada. Los usuarios reportaron que cerca de las 12:00 p.m. de Argentina, 10:00 a.m. de Colombia y 5:00 p.m. de España, no era posible acceder a la aplicación. El servicio mostraba el error 404 que indica que el servidor logró conectarse al sitio, pero no encontró la página o el archivo solicitado.

Esto provocó que ChatGPT permaneciera cargando durante varios minutos o directamente mostrara un aviso evidenciando la dificultad de ingreso. En DownDetector surgieron los reportes asegurando que tampoco era posible iniciar sesión.

PUBLICIDAD

Imagen de ilustración del logo de la aplicación ChatGPT en un teléfono móvil. 5 de junio de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Si bien el pico de problemas duró o tiempo, aproximadamente 10 minutos, en países como Estados Unidos se presentaron más de 37 mil reportes, en España más de 3 mil y en México 1.000, mientras que en Argentina, Colombia y Perú la cifra superó los 600 informes.

Según la información de DownDetector, la situación ya se habría solucionado. Desde Infobae Tecno tampoco tuvimos problemas para acceder a ChatGPT, iniciar sesión y comenzar una conversación o solicitar la generación de una imagen.

PUBLICIDAD

Desde la página de soporte de la empresa informan que ya están “aplicado las medidas de mitigación y estamos supervisando la recuperación”, confirmando el fallo reportado por los usuarios.

Cómo fue la situación en Grok y Claude

A diferencia de lo sucedido en ChatGPT, estos chatbots no tuvieron un fallo de la misma magnitud. Aunque los problemas sí se presentaron al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

01/10/2025 (Foto de ARCHIVO) October 1, 2025, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Claude AI logo is displayed on a smartphone with an Anthropic logo in the background. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita 01/10/2025 ECONOMIA CONTACTO VÍA EUROPA PRESS

En el caso de Claude, los principales reportes llegaron desde Estados Unidos, con más de 1.000 informes, asegurando que la aplicación y la versión web no generaban las respuestas que los usuarios solicitan, con mensajes como: “Esta respuesta no se cargó”.

Con Grok los problemas son similares: lentitud en el procesamiento de la aplicación al momento de ingresar y limitación en la generación de respuestas. Sin embargo, los reportes llegan principalmente desde Estados Unidos, con más de 1.000 informes, mientras que en Argentina, Colombia y España la cifra no alcanzó 100.

PUBLICIDAD

En ambos casos la situación ya se habría resuelto, ya que el pico de problemas disminuyó al mismo tiempo que bajaron los fallos en ChatGPT.

Claude, ChatGPT y Grok: quién creó cada IA y cuántos usuarios tienen

La inteligencia artificial generativa dejó de ser una herramienta exclusiva de especialistas para convertirse en una tecnología de uso cotidiano,razón por ñl que hubo alarma global ante esta caída. ChatGPT, Claude y Grok se encuentran entre los asistentes más reconocidos, aunque presentan diferencias en su origen, funciones y alcance mundial.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration created on June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

ChatGPT es un asistente de inteligencia artificial capaz de responder preguntas, redactar textos, analizar archivos, crear imágenes, programar y realizar búsquedas, entre otras tareas. Fue lanzado en noviembre de 2022 por OpenAI, empresa estadounidense dirigida por Sam Altman. Sin embargo, Altman no es su “dueño”: OpenAI posee una estructura corporativa controlada por una fundación sin ánimo de lucro y cuenta con inversionistas como Microsoft.

Es la plataforma más utilizada de las tres. En agosto de 2026, OpenAI informó que ChatGPT superó los 1.000 millones de usuarios activos semanales en el mundo. La cifra incluye el acceso gratuito y las diferentes suscripciones para consumidores y empresas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Claude fue desarrollado por Anthropic, compañía fundada en 2021 por antiguos integrantes de OpenAI, entre ellos los hermanos Dario y Daniela Amodei. Dario ocupa el cargo de director ejecutivo y Daniela es presidenta de la organización.

Al igual que OpenAI, Anthropic no tiene un único propietario: funciona como una corporación de beneficio público, con accionistas e inversionistas entre los que se encuentran Amazon y Google.

PUBLICIDAD

En esta ilustración, tomada el 16 de agosto de 2026, se puede apreciar el logotipo de Anthropic. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Estimaciones de Sensor Tower situaban a Claude en aproximadamente 245 millones de usuarios activos mensuales en mayo de 2026. Al tratarse de una medición externa, no es directamente equivalente a la cifra semanal comunicada por OpenAI.

De otro lado, se encuentra Grok, el asistente creado por xAI, empresa fundada por Elon Musk en 2023 e integrada posteriormente en el ecosistema empresarial de SpaceX. Está disponible mediante una aplicación y dentro de X, antes conocida como Twitter. Además de responder preguntas y generar contenido, se diferencia por su integración con información publicada en esa red social.

Un documento corporativo de SpaceX reportó que alrededor de 117 millones de personas utilizaron mensualmente las funciones de Grok hasta marzo de 2026. La cifra contempla su presencia dentro de X, por lo que no representa únicamente a quienes ingresan a la aplicación independiente.