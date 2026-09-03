Tecno

El botón que se debe apagar en el teléfono antes de salir a la calle para proteger datos y dinero

La medida reduce la exposición a redes falsas y técnicas como el bluesnarfing, pero debe combinarse con permisos limitados, claves robustas y revisiones frecuentes de las cuentas personales

La alerta de sismos funciona gracias al acelerómetro de los celulares. (Unsplash)
Apagar el WiFi y el Bluetooth al salir reduce los riesgos del teléfono - (Unsplash)
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Desactivar el WiFi y el Bluetooth antes de salir a la calle puede reducir la exposición del teléfono a redes falsas, conexiones no solicitadas y ataques orientados a obtener datos personales o financieros.

Expertos recomiendan apagar ambas funciones cuando no sean necesarias. El consejo importa porque los móviles guardan contraseñas, aplicaciones bancarias, mensajes, fotografías y datos de trabajo. En aeropuertos, cafeterías, estaciones o centros comerciales, las conexiones inalámbricas permiten detectar redes y dispositivos próximos.

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Tenerlas activas no confirma un peligro, pero abre más posibilidades de contacto con equipos ajenos o puntos de acceso fraudulentos que buscan capturar información sensible durante la navegación cotidiana.

Primer plano de la pantalla de un smartphone con iconos azules de Wi-Fi y Bluetooth y sus nombres. Un dedo se acerca al icono de Bluetooth.
Apagar el WiFi y el Bluetooth al salir reduce los riesgos del teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bluetooth abierto puede facilitar intentos de acceso

El Bluetooth permite conectar auriculares, relojes, altavoces y accesorios, pero conviene apagarlo al terminar. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, alerta sobre el bluesnarfing, una técnica que aprovecha fallos en los protocolos de emparejamiento para intentar acceder a archivos, contactos y credenciales de teléfonos vulnerables. El alcance puede llegar a 15 metros, por lo que el riesgo aumenta en espacios concurridos como aeropuertos o estaciones.

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El ataque puede pasar inadvertido. Bloqueos inesperados, mensajes enviados sin autorización, mayor consumo de batería o conexiones extrañas en el historial pueden justificar una revisión.

Ninguna de estas señales prueba por sí sola una intrusión, ya que también puede deberse a fallos del sistema o aplicaciones defectuosas. Si aparecen compras, inicios de sesión o movimientos bancarios no reconocidos, debe actuarse.

Primer plano de un smartphone sostenido por una mano, con pantalla que muestra un punto verde, iconos de aplicaciones y la hora 10:14.
El hábito que protege al móvil frente a redes falsas y conexiones sospechosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes WiFi falsas imitan servicios conocidos

El WiFi activo fuera de casa también puede exponer el dispositivo a redes abiertas o puntos de acceso creados para engañar. Los ciberdelincuentes pueden utilizar nombres parecidos a los de hoteles, restaurantes o aeropuertos para inducir una conexión.

La Comunidad de Madrid advierte que una red aparentemente legítima puede pertenecer a un atacante interesado en interceptar credenciales, mensajes o información financiera durante la navegación.

Conectarse a una red pública no implica siempre una filtración, pero exige precaución. Antes de usarla, es recomendable confirmar su nombre con el personal del establecimiento y evitar operaciones bancarias, pagos o envío de documentos sensibles. Al terminar, conviene desconectar el WiFi para impedir que el móvil vuelva a enlazarse automáticamente con esa red sin autorización del usuario.

Desconectar las funciones inalámbricas cuando no resultan necesarias limita la visibilidad del equipo y dificulta que terceros intenten establecer enlaces no solicitados en lugares públicos - REUTERS/Violeta Santos Moura
Desconectar las funciones inalámbricas cuando no resultan necesarias limita la visibilidad del equipo y dificulta que terceros intenten establecer enlaces no solicitados en lugares públicos - REUTERS/Violeta Santos Moura

Qué medidas conviene revisar antes de salir

Apagar Bluetooth y WiFi es una medida útil cuando no se necesitan, pero debe combinarse con otras prácticas. Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados permite corregir errores de seguridad.

También conviene revisar los permisos de ubicación, cámara, micrófono, contactos y archivos, y eliminar accesos que no estén relacionados con una función concreta del servicio instalado en el teléfono.

Una red privada virtual, conocida como VPN, añade cifrado al tráfico entre el teléfono e internet. Puede reducir la exposición de los datos cuando se utiliza una conexión pública, aunque no protege frente a sitios falsos, programas maliciosos o contraseñas que ya fueron robadas. La herramienta complementa, pero no reemplaza, la verificación de los servicios que reciben información.

Cómo reaccionar ante señales de posible fraude

Si el teléfono muestra conexiones desconocidas, lentitud inusual o actividad extraña en cuentas personales, el primer paso consiste en desconectarlo de las redes inalámbricas. Las contraseñas deben cambiarse desde un equipo seguro, especialmente en servicios bancarios, correo electrónico y redes sociales.

Si existen operaciones no autorizadas, es necesario contactar de inmediato con la entidad financiera y conservar los registros disponibles.

Estas decisiones no vuelven invulnerable al dispositivo ni sustituyen las medidas de seguridad de bancos, aplicaciones y operadores. Su utilidad consiste en reducir conexiones innecesarias y limitar oportunidades de ataque en entornos públicos. Apagar el WiFi y el Bluetooth cuando no cumplen una función concreta, verificar redes antes de conectarse y revisar alertas de las cuentas forman una rutina para proteger datos y dinero.

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